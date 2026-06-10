کیا بلیک کافی دل کے لیے مفید ہے؟ اس کے فوائد، نقصانات اور اسے صحیح مقدار میں استعمال کرنے کا طریقہ جانیں
بلیک کافی کے صحت کے لیے بہت سے فوائد ہیں، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ اسے اعتدال میں پینا چاہیے اس کی وجہ جانیں
Published : June 10, 2026 at 10:23 AM IST
بلیک کافی دنیا کے مقبول ترین مشروبات میں سے ایک ہے۔ لوگ اکثر اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ بلیک کافی دودھ یا چینی کے بغیر تیار کی جاتی ہے صحت کے لئے فائدہ مند ہے. تاہم طبی تحقیق بتاتی ہے کہ بلیک کافی دل کی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے انتہائی موثر ہے۔ اس میں کوئی کیلوریز نہیں ہوتی اور یہ اینٹی آکسیڈنٹس سے بھرپور ہوتا ہے، جو دل کی بیماریوں کے خطرے کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ مزید برآں، ماہرین نوٹ کرتے ہیں کہ اعتدال میں اس کا استعمال میٹابولزم کو بڑھاتا ہے اور بھوک کو دباتا ہے۔ ماہرین یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کے فوائد کے ساتھ ساتھ اس مشروب کے ممکنہ مضر اثرات بھی ہیں جن سے لوگوں کو آگاہ ہونا چاہیے۔
بلیک کافی صحت کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ؟
ماہرین کا کہنا ہے کہ بلیک کافی میں موجود کیفین محرک کے طور پر کام کرتی ہے، جس سے بعض افراد میں بلڈ پریشر اور دل کی دھڑکن میں عارضی اضافہ ہوتا ہے۔ یہ اثر ان لوگوں میں زیادہ واضح ہوتا ہے جو باقاعدگی سے کافی نہیں پیتے ہیں۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کی ایک تحقیق کے مطابق کیفین ناراڈرینالین اور نورپائنفرین جیسے ہارمونز کے اخراج کو متحرک کرتی ہے جو کچھ لوگوں میں دل کی دھڑکن اور بلڈ پریشر کو بڑھا سکتی ہے۔
ماہرین نے یہ بھی نوٹ کیا کہ بلیک کافی میں پائے جانے والے پولی فینول اور اینٹی آکسیڈنٹس جسمانی حرارت (تھرموجینیسیس) پیدا کرکے اور توانائی کے اخراجات میں اضافہ کرکے وزن کم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ وزن کم کرنے کے لیے انتہائی مفید ہے۔
روزانہ 2-3 کپ بلیک کافی پینا دل کے دورے، فالج اور دل کی شریانوں کی بیماری کے طویل مدتی خطرے کو کم کر سکتا ہے۔ نیشنل لائبریری آف میڈیسن کی ایک تحقیق کے مطابق، کافی کا اعتدال پسند استعمال ہائی بلڈ پریشر، ہارٹ فیلیئر، اور دل کی بے ترتیب دھڑکن (ایٹریل فبریلیشن) جیسے مسائل کے خطرے کو کم کر سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بلیک کافی میں پائے جانے والے اینٹی آکسیڈنٹس سوزش کو کم کرتے ہیں اور خون کی شریانوں کے کام کو بہتر بناتے ہیں۔
بلیک کافی کو دل کی صحت اور دماغ کو متحرک رکھنے دونوں کے لیے فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ اس کی اینٹی آکسیڈینٹ اور سوزش کی خصوصیات وزن کے انتظام میں مدد کرتی ہیں۔ روزانہ کم از کم 80 سے 100 ملی گرام بلیک کافی کا استعمال مختلف صحت کے فوائد پیش کرتا ہے۔ تاہم ضرورت سے زیادہ استعمال صحت کے مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔: شرویا، ماہر غذائیت
آپ کو کب محتاط رہنا چاہیے؟
امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کی ایک تحقیق میں خبردار کیا گیا ہے کہ روزانہ دو یا اس سے زیادہ کپ کافی پینا شدید ہائی بلڈ پریشر (160/100 mm Hg یا اس سے زیادہ) والے لوگوں میں دل کی بیماری سے موت کا خطرہ دوگنا کر سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہائی بلڈ پریشر کے بغیر صحت مند بالغوں کے لیے روزانہ 400 ملی گرام کیفین کا استعمال محفوظ سمجھا جاتا ہے۔ مزید برآں ماہرین نوٹ کرتے ہیں کہ بغیر فلٹر شدہ یا ابلی ہوئی کافی میں قدرتی تیل ہوتا ہے جسے 'ڈائٹرپینز' (کیفسٹول اور کاہول) کہا جاتا ہے، جو خراب کولیسٹرول (LDL) کی سطح کو بڑھاتے ہیں۔ یہ مرکبات جگر میں بائل ایسڈ کی پیداوار کو روک کر کولیسٹرول کی سطح کو متاثر کرتے ہیں۔
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آپ بلیک کافی کو محفوظ طریقے سے کیسے پی سکتے ہیں؟
کاغذ کے فلٹر (جیسے ڈرپ کافی یا ڈالنے کے طریقے) کا استعمال کرتے ہوئے تیار کی جانے والی کافی میں ڈائٹرپینز کی بہت کم سطح ہوتی ہے اور اسے استعمال کرنا محفوظ سمجھا جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ صحت مند افراد کے لیے روزانہ 2 سے 4 کپ کافی پینا محفوظ ہے۔ تاہم اگر آپ کو ہائی بلڈ پریشر یا دل کے مسائل ہیں، یا آپ حاملہ ہیں، تو آپ کو بلیک کافی کے استعمال کے حوالے سے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے۔ عام طور پر، صحت مند افراد کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ روزانہ 400 ملی گرام سے زیادہ کیفین کا استعمال نہ کریں۔ مزید برآں، اعتدال میں بلیک کافی کا استعمال چینی یا دودھ کے بغیر کو عام صحت اور دل کی صحت دونوں کے لیے فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔
(ڈسکلیمر: یہاں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور تجاویز صرف آپ کی سمجھ کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی ہیں۔ تاہم ان تجاویز پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہمیشہ بہتر ہے)