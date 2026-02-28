کیا مارکیٹ میں ملاوٹ شدہ کوکنگ آئل فروخت ہو رہا ہے؟ اصلی اور نقلی تیل میں فرق جانیں
جعلی کوکنگ آئل کا استعمال صحت کے سنگین مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔ لہذا، اصلی اور نقلی کوکنگ آئل میں فرق جاننا ضروری ہے...
Published : February 28, 2026 at 11:40 AM IST
کوکنگ آئل کی قیمتوں میں حالیہ اضافے نے بڑے پیمانے پر تشویش پیدا کر دی ہے، کیونکہ اس کا اثر براہ راست گھریلو بجٹ پر پڑتا ہے۔ یہ روزانہ کھانا پکانے کے لیے استعمال ہونے والی ایک ضروری شئے ہے۔ قیمتوں میں اضافے کی بنیادی وجوہات فصلوں کی ناقص پیداوار، سپلائی میں کمی، بین الاقوامی قیمتوں میں اضافہ اور درآمدی تیل پر ٹیکسوں میں اضافہ بتایا جاتا ہے۔
کوکنگ آئل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے درمیان، بہت کم قیمتوں پر تیل کی پیشکش نے ملاوٹ یا خراب معیار کے بارے میں خدشات کو جنم دیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ بین الاقوامی اور مقامی منڈیوں میں قلت اور غیر یقینی صورتحال کے باعث ہو رہا ہے۔ اس لیے مارکیٹ کی قیمتوں سے بہت کم قیمتوں پر دستیاب تیل ملاوٹ یا کم معیار کا ہو سکتا ہے۔ اس خبر میں آئیے جانتے ہیں اصلی اور نقلی تیل میں فرق...
تیل اصلی ہے یا نہیں اس کی شناخت کیسے کریں
ماہرین کے مطابق کھانا پکانے کا تیل بنیادی طور پر ٹرائگلیسرائیڈز پر مشتمل ہوتا ہے جو پودوں کے ذرائع (سبزیوں یا بیجوں) سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اس تیل کو کھانے کے قابل اور خالص بنانے کے لیے، یہ نجاست اور بدبو کو دور کرنے کے لیے ریفائننگ یا صاف کرنے کے عمل سے گزرتا ہے (جیسے ڈیگمنگ، نیوٹرلائزیشن، بلیچنگ اور ڈیوڈورائزیشن) کہتے ہیں۔
کوکنگ آئل اصلی ہے یا نقلی اس بات کا تعین کرنے کا ایک طریقہ اس کا رنگ دیکھنا ہے۔ اصلی کھانا پکانے کا تیل عام طور پر پیلے سے ہلکے پیلے رنگ تک ہوتا ہے۔ کوئی بھی رنگ جو اس سے مختلف ہو یا گہرا ہو اسے غیر معمولی یا جعلی کھانا پکانے کا تیل سمجھا جا سکتا ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ کوکنگ آئل کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے بدبو کی شناخت بھی کی جا سکتی ہے۔ کھانا پکانے کے تیل میں ایک مخصوص بو ہو سکتی ہے، جیسے ناریل، یا یہ بو کے بغیر ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی مخصوص بو ہے یا کوئی بدبو نہیں ہے، تو تیل کو عام سمجھا جاتا ہے۔ تاہم، اگر تیل مضبوط، کیمیکل جیسی یا ناگوار بدبو خارج کرتا ہے، تو یہ ملاوٹ کی علامت ہو سکتی ہے، جس کا ماہرین پتہ لگا سکتے ہیں۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر کوکنگ آئل میں گندگی، مچھلی یا عجیب و غریب بو آتی ہے تو یہ جعلی، ملاوٹ شدہ، پرانے یا استعمال شدہ تیل کی علامت ہوسکتی ہے۔ یہ بو تیل کے آکسیڈائزڈ یا رینکڈ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، جو عام طور پر اس وقت ہوتی ہے جب تیل خراب ہو جاتا ہے یا بار بار گرم کیا جاتا ہے۔
ظاہری شکل یا ساخت کو دیکھیں - کھانا پکانے کا تیل اصلی ہے یا نہیں اس کی جانچ کرنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ اس کی شکل یا ساخت کو دیکھیں۔ اصلی کھانا پکانے کا تیل عام طور پر مائع اور ساخت میں پتلا ہوتا ہے، جب کہ نقلی کھانا پکانے کا تیل عام طور پر ساخت میں موٹا ہوتا ہے۔ چونکہ جعلی تیل استعمال شدہ تیل سے بنایا جاتا ہے، اس لیے اسے بار بار تلنے کے لیے استعمال کیا گیا ہوگا۔
جعلی یا ملاوٹ شدہ تیل اس کی مستقل مزاجی کو بڑھانے کے لیے چکنائی یا آٹے جیسے اضافی اشیاء پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ اس قسم کا ملاوٹ شدہ تیل اصلی ریفائنڈ یا تازہ تیل سے زیادہ چپچپا اور گاڑھا دکھائی دیتا ہے کیونکہ ملاوٹ والے اسے گاڑھا کرتے ہیں۔ یہ تیل کو ایک موٹی ساخت دیتا ہے، جو اکثر تازہ تلے ہوئے کھانے میں نہیں دیکھا جاتا ہے۔
اہم نوٹ:
ماہرین کے مطابق، جعلی کوکنگ آئل کے استعمال کے خطرات کے پیش نظر، یہ یقینی بنانا بہت ضروری ہے کہ کوکنگ آئل اصلی ہے، کیونکہ یہ صحت کے سنگین مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔ جب کھانے کو جعلی کوکنگ آئل کا استعمال کرتے ہوئے پروسیس کیا جاتا ہے، تو یہ فری ریڈیکلز کو متحرک کرتا ہے جو کہ اگر استعمال شدہ کوکنگ آئل کے ساتھ پراسیس شدہ کھانا کھایا جائے تو جسم میں خلیات اور ٹشوز کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔
(ڈسکلیمر: یہاں فراہم کی گئی تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف معلوماتی مقاصد کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی ہیں۔ بہتر ہے کہ ان ہدایات پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)