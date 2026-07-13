مردوں اور عورتوں دونوں میں بانجھ پن کی سب سے بڑی وجہ، جانیے کیا کہتے ہیں سائنسدان؟
20 سے 30 سال کی عمر مرد اور عورت دونوں کے لیے فرٹیلٹی (زرخیزی) کے لیے بہترین تصور کی جاتی ہے لیکن آج کل...
Published : July 13, 2026 at 3:32 PM IST
حیدرآباد: 20 سے 30 سال کی عمر مردوں اور عورتوں دونوں میں فرٹیلٹی (زرخیزی) کے لیے بہترین تصور کی جاتی ہے۔ اس دوران بیماری کا اثر کم ہوتا ہے اور جسم عام طور پر بہت صحت مند ہوتا ہے۔ تاہم وقت تیزی سے بدل رہا ہے۔ آج، بہت سے جوڑے 20 یا 30 کی دہائی میں بانجھ پن کے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں۔ نوجوانوں میں فرٹیلٹی (زرخیزی) کی سطح روز بروز کم ہو رہی ہے۔ اگرچہ اس طرح کے مسائل 35 یا 40 سال کی عمر کے بعد ظاہر ہوتے تھے، اب یہ نوجوانوں میں بھی عام ہیں۔
ہندوستان کو دنیا کا دوسرا سب سے زیادہ آبادی والا ملک سمجھا جاتا ہے، جس کی آبادی تقریباً 1.46 بلین ہے۔ تاہم، رپورٹس بتاتی ہیں کہ ہندوستانی خواتین اب اتنی زرخیز نہیں ہیں جتنی پہلے تھیں۔ آج کل، 20 اور 30 کی دہائی کے نوجوان مرد اور خواتین حاملہ ہونے کے لیے فرٹیلٹی (زرخیزی) کے کلینکس سے مدد لے رہے ہیں۔ بانجھ پن کو اکثر صرف تولیدی اعضاء کی صحت سے متعلق ایک مسئلہ کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ تاہم، ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ جسم کے میٹابولک عمل سے متعلق ایک خاموش بحران سے بھی پیدا ہوتا ہے: وہ ہے انسولین ریزسٹنس ...
انسولین ریزسٹنس اور بانجھ پن کے درمیان ایک ربط
جدید طرز زندگی، تناؤ، اور غیر صحت بخش کھانے کی عادات کی وجہ سے انسولین کے خلاف مزاحمت، فرٹیلٹی (زرخیزی) میں کمی کی ایک بڑی وجہ بن رہی ہے۔ نیشنل لائبریری آف میڈیسن کے مطابق، انسولین ریزسٹنس اور بانجھ پن کے درمیان ایک ربط پایا گیا ہے۔ تو، تفصیل سے جانیں کہ وہ اس خبر میں کیسے جڑے ہوئے ہیں۔
انسولین ریزسٹنس کیا ہے؟
جسم خون سے زیادہ گلوکوز (شوگر) جذب کرنے میں خلیوں کی مدد کے لیے انسولین نامی ہارمون تیار کرتا ہے۔ تاہم، جب جسم کے خلیے انسولین کا جواب دینا بند کر دیتے ہیں اور اس کے خلاف مزاحم ہو جاتے ہیں، تو اس حالت کو انسولین ریزسٹنس کہا جاتا ہے۔ اس حالت سے منسلک خطرہ یہ ہے کہ ابتدائی مراحل میں کوئی علامات نہیں ہیں۔ ایک شخص کو یہ احساس تک نہیں ہو سکتا کہ ان میں انسولین کے خلاف مزاحمت ہے یا ذیابیطس سے پہلے کی بیماری ہے جب تک کہ اسے مکمل طور پر ذیابیطس نہ ہو جائے۔
غذائیت کی کمی - بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ صرف میٹھے کھانے سے پرہیز کرنے سے بلڈ شوگر کی سطح کنٹرول میں رہے گی۔ تاہم، وہ اکثر کاربوہائیڈریٹس، پروٹین، چکنائی اور فائبر کے مناسب توازن کو برقرار رکھنے کی اہمیت کو نظر انداز کرتے ہیں۔ کاربوہائیڈریٹ جسم کی توانائی کا بنیادی ذریعہ ہیں۔ ماہرین صحت کا مشورہ ہے کہ انہیں مکمل طور پر ختم کرنے کے بجائے اناج اور پھلوں میں پائے جانے والے پیچیدہ کاربوہائیڈریٹس کا انتخاب کرنا چاہیے۔ پروٹین یا فائبر کے ساتھ کاربوہائیڈریٹس کا استعمال ہاضمے کو سست کرتا ہے، جس سے بلڈ شوگر میں اچانک اضافے کو روکتا ہے۔ اپنے ناشتے یا دوپہر کے کھانے میں پروٹین کے ذرائع جیسے انکرت، انڈے، یا کاٹیج پنیر شامل کریں۔
آپ کیسے کھاتے ہیں اس سے بھی فرق پڑتا ہے - یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کیا کھاتے ہیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ ہم کب اور کیسے کھاتے ہیں۔ دن بھر مسلسل کھانے سے انسولین کی سطح بلند رہتی ہے۔ یہ انسولین کے لیے خلیوں کی حساسیت کو کم کر دیتا ہے، جس سے انسولین ریزسٹنس کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے کھانے کے درمیان کم از کم 4 سے 5 گھنٹے کا وقفہ رکھیں۔
طرز زندگی اور ہارمونل عدم توازن — رات کو دیر تک کھانا انسولین کی مزاحمت کو بڑھاتا ہے، نیند کی کمی بھوک سے متعلق ہارمونز کے توازن میں خلل ڈالتی ہے، اور اسکرینوں سے نکلنے والی نیلی روشنی میلاٹونن کو روک کر نیند میں خلل ڈالتی ہے۔ یہ تمام عوامل آپ کے ہاضمے اور توانائی کی کھپت کو سست کرتے ہیں، جس سے وزن بڑھتا ہے۔ یہ عادات آپ کے میٹابولزم کو بری طرح متاثر کر سکتی ہیں۔
مزید برآں، سونے سے پہلے اپنے فون پر اسکرول کرنے سے نیند کا معیار خراب ہوتا ہے اور کورٹیسول کی سطح خراب ہوتی ہے۔ مسلسل ذہنی تناؤ اور پریشانی خواتین میں انڈے کے اخراج اور مردوں میں سپرم کی پیداوار پر منفی اثر ڈالتی ہے۔
جادو راتوں رات نہیں ہوتا
آپ کے میٹابولزم اور فرٹیلٹی (زرخیزی) کو بہتر بنانے کے لیے مکمل طرز زندگی میں تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بجائے، آپ چھوٹی تبدیلیاں کر کے انسولین کی حساسیت کو نمایاں طور پر بہتر بنا سکتے ہیں، جیسے کام پر فون پر بات کرتے ہوئے چہل قدمی کرنا، کھینچنے کے لیے ہر گھنٹے اٹھنا، اور لمبے عرصے تک بیٹھے رہنے سے گریز کرنا۔ آن لائن فوڈ ایپس اور جدید سہولتوں کی آمد نے گھر میں فطری جسمانی سرگرمیاں کم کر دی ہیں، جس کے نتیجے میں زیادہ بیہودہ طرز زندگی شروع ہو گئی ہے۔
نوٹ:
انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے انسولین کی سطح بلند ہوتی ہے، جو بیضہ دانی کو مردانہ ہارمونز (اینڈروجن، جیسے ٹیسٹوسٹیرون) کی اعلیٰ سطح پیدا کرنے کے لیے تحریک دیتی ہے۔ یہ اضافی اینڈروجن کی پیداوار پولی سسٹک اووری سنڈروم (PCOS) کی ایک بڑی وجہ ہے، جو ان صحت کے مسائل کا باعث بنتی ہے۔ خواتین کو انڈوں کا نامناسب اخراج (ovulation)، چہرے کے غیر مطلوبہ بالوں کی نشوونما اور وزن میں اضافے جیسے مسائل کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔
انسولین اور شوگر کی اعلیٰ سطح مردوں میں ٹیسٹوسٹیرون کو کم کر سکتی ہے، جو براہ راست سپرم کے معیار، حرکت پذیری اور پیداوار کو متاثر کرتی ہے۔ اس سے بانجھ پن اور لبیڈو میں کمی جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔
ڈسکلیمر، (اعلان دستبرداری: یہاں فراہم کردہ صحت سے متعلق تمام معلومات اور تجاویز صرف آپ کی سمجھ کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی ہیں۔ تاہم، ان تجاویز پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہمیشہ بہتر ہے۔)