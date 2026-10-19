گردے کی بیماری میں کن سپر فوڈز کا استعمال کم یا بند کر دینا چاہیے؟
واضح رہے کہ گردے کی بیماری جیسے جیسے بڑھتی ہے، یہ جسم کے لیے خطرناک ہوتی جاتی ہے۔
Published : October 19, 2026 at 1:25 PM IST
عام لوگوں کے لیے سپر فوڈز یا غذائیت سے بھرپور سمجھی جانے والی غذائیں، گردے کے امراض میں مبتلا افراد کے لیے نقصان دہ یا خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہیں۔ جب گردوں کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے، تو وہ خون سے اضافی پوٹاشیم، فاسفورس اور سوڈیم کو چھاننے اور پیشاب کے ذریعے جسم سے خارج کرنے کی صلاحیت کھو دیتے ہیں۔ جسم میں ان مادوں کے جمع ہونے سے صحت کے سنگین مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، جیسے کہ دل کا دورہ، ہڈیوں کا کمزور ہونا اور ہائی بلڈ پریشر۔
حیدرآباد کے یشودا ہسپتالوں کی چیف ڈائٹیشن، ڈاکٹر سجاتا اسٹیفن بتاتی ہیں کہ اپنی خوراک سے مخصوص غذاؤں کو مکمل طور پر نکال دینے کے بجائے، اہم بات یہ ہے کہ آپ کتنی مقدار میں کھا رہے ہیں، غذا کس طرح استعمال کی جا رہی ہے، اور آپ کے لیب ٹیسٹ کے نتائج (جیسے بلڈ شوگر، کولیسٹرول یا دیگر طبی اشاریوں کے اعداد و شمار) کیا کہتے ہیں۔
ڈاکٹر سجاتا اسٹیفن کا کہنا ہے کہ 'صحت بخش غذا کا مطلب ہمیشہ 'گردوں کے لیے محفوظ غذا نہیں ہوتی ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ غذائی اجزاء جیسے پوٹاشیم اور فاسفورس جو عام طور پر صحت کے لیے مفید سمجھے جاتے ہیں، گردے کی بیماری بڑھنے کے ساتھ ساتھ جسم کے لیے نقصان دہ بن سکتے ہیں۔ گردے کی دائمی بیماری سی کے ڈی کے ابتدائی مراحل یعنی مرحلہ 1 اور 2 میں عام طور پر خوراک پر بہت سخت پابندیاں لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تاہم مرحلہ 3b اور اس کے بعد کے مراحل میں، پوٹاشیم اور فاسفورس کی مقدار پر نظر رکھنا انتہائی ضروری ہو جاتا ہے۔ ڈائلیسز کے دوران، یہ غذائی ضروریات دوبارہ تبدیل ہو جاتی ہیں۔ یہ بات یقینی بنانا ضروری ہے کہ آپ کا غذائی منصوبہ انٹرنیٹ پر موجود عام رجحانات یا فہرستوں کے بجائے، آپ کے اپنے خون کے ٹیسٹ کے نتائج پر مبنی ہو۔
یہاں کچھ مقبول ہندوستانی 'سپر فوڈز' کی فہرست دی گئی ہے، جن کے بارے میں مشورہ دیا جاتا ہے کہ گردے کی بیماری کی صورت میں انہیں محدود مقدار میں استعمال کیا جائے،یا بالکل بھی استعمال نہ کیا جائے۔
ناریل کا پانی:
اگرچہ یہ ایک مقبول 'قدرتی' مشروب ہے، لیکن اس میں پوٹاشیم کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ گردے کی دائمی بیماری کے جدید مراحل میں، ناریل کے پانی کا ایک گلاس بھی خون میں پوٹاشیم کی سطح میں خطرناک حد تک اضافے کا سبب بن سکتا ہے۔
کیلے اور پوٹاشیم سے بھرپور دیگر پھل
: کیلوں، مالٹوں، موسمی کے رس، انار کے رس، اور خشک میوہ جات جیسے کھجور یا کشمش میں پوٹاشیم کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ انہیں جوس کی شکل میں استعمال کرتے ہیں، اکثر اس نیت سے کہ اس سے ہیموگلوبن کی سطح میں اضافہ ہوگا۔ تاہم ماہرین نشاندہی کرتے ہیں کہ جن افراد کے گردے ٹھیک سے کام نہیں کر رہے ہوتے یا انہیں گردے کی دائمی بیماری سی کے ڈی لاحق ہوتی ہے، ان کے گردے جسم سے اضافی پوٹاشیم کو مؤثر طریقے سے خارج کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ ایسے مریضوں کے لیے، یہ جوس جان لیوا ثابت ہو سکتے ہیں۔
پالک اور دیگر پتوں والی سبزیاں:
آئرن اور وٹامنز سے بھرپور ہونے کے ساتھ ساتھ، ان میں پوٹاشیم کی مقدار بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ گردے کی دائمی بیماری میں مبتلا مریضوں کو چاہیے کہ وہ انہیں محدود مقدار میں استعمال کریں؛ ان سبزیوں کو ابال لینا اور ابالنے کے بعد اس پانی کو پھینک دینا زیادہ محفوظ سمجھا جاتا ہے۔
دالیں، راجما (لوبیا)، اور چنے:
اگرچہ یہ نباتاتی پروٹین کے اچھے ذرائع ہیں، لیکن ان میں پوٹاشیم، فاسفورس اور پروٹین بھی پائے جاتے ہیں۔ ہلکی دالیں، جیسے مونگ کی دال اور مسور کی دال، عام طور پر گردوں پر کم بوجھ ڈالتی ہیں۔ ان کی مقدار کم رکھیں اور اپنے ڈائٹیشن (ماہرِ غذائیت) کی ہدایات پر عمل کریں۔
دودھ، دہی اور پنیر:
اگرچہ ان سے کیلشیم اور پروٹین حاصل ہوتا ہے، لیکن ان میں فاسفورس بھی پایا جاتا ہے۔ گردوں کی دائمی بیماری میں مبتلا افراد کے لیے روزانہ ایک چھوٹا پیالہ دہی کھانا عام طور پر محفوظ سمجھا جاتا ہے؛ تاہم، ایک بڑا گلاس دودھ پینا مناسب نہیں ہو سکتا۔
خشک میوہ جات، بیج اور مکھانے:
بادام، کاجو، مونگ پھلی اور تل میں فاسفورس اور پوٹاشیم دونوں کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ گردوں کی دائمی بیماری کے مریضوں کو ان کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے۔
ثابت اناج اور موٹے اناج:
سفید چاولوں کے مقابلے میں ثابت اناج اور موٹے اناج (جیسے براؤن رائس، باجرہ، جوار اور گندم) میں فاسفورس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ گردوں کی دائمی بیماری کے جدید مراحل (مرحلہ 3 سے 5) میں، ڈاکٹر اور ماہرینِ غذائیت اکثر مریضوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ ثابت اناج کی بجائے سفید چاول اور میدے کا انتخاب کریں۔
کم سوڈیم والا نمک:
کم سوڈیم والے نمک میں ایک چھپا ہوا خطرہ ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے لائٹ" نمک یا سیندھا نمک کا استعمال کرتے ہیں، تاہم ان میں اکثر پوٹاشیم کلورائیڈ شامل ہوتا ہے۔ گردوں کی دائمی بیماری کی صورت میں، یہ پوٹاشیم کی سطح کو خطرناک حد تک بڑھا سکتا ہے۔ لہذا، ایسی مصنوعات استعمال کرنے سے پہلے ہمیشہ اپنے گردوں کے ماہر سے مشورہ کریں۔
اپنی خوراک کو منظم کرنے کے آسان طریقے:
سبزیوں کے چھلکے اتاریں، انہیں چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹیں اور چند گھنٹوں کے لیے پانی میں بھگو دیں۔ اس کے بعد، انہیں تازہ پانی میں ابال لیں اور وہ پانی پھینک دیں۔
دالوں کو پکانے سے پہلے بھگو دیں اور جس پانی میں انہیں بھگویا گیا ہو، اسے ضائع کر دیں۔
خوراک کی مقدار کا خیال رکھیں
پروٹین کی مقدار کو ایک ہی بار میں زیادہ کھانے کے بجائے، پورے دن میں تقسیم کر کے کھائیں۔ کھانے پینے کی اشیاء کے لیبل پڑھیں، اور پیک شدہ اشیاء میں 'فاسفورس' اور 'پوٹاشیم' جیسے اجزاء پر توجہ دیں۔
کھانے کا ذائقہ بڑھانے کے لیے، اضافی نمک ڈالنے کے بجائے لیموں، ادرک، لہسن اور جڑی بوٹیوں کا استعمال کریں۔
آسانی سے ہضم ہونے والی غذائیں
جیسے کہ لوکی، توری، بند گوبھی، پھول گوبھی، سیب، ناشپاتی، پپیتا (کم مقدار میں)، سفید چاول اور انڈے کی سفیدی عام طور پر ہضم کرنے میں آسان ہوتی ہیں۔ تاہم، ان کی مقدار کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔
جڑی بوٹیوں سے بنی مصنوعات کے معاملے میں احتیاط برتیں کچھ جڑی بوٹیوں والی اور آیورویدک مصنوعات میں پوٹاشیم کی مقدار بہت زیادہ ہو سکتی ہے۔ کچھ مصنوعات میں بھاری دھاتیں بھی شامل ہو سکتی ہیں۔ ایسی کوئی بھی چیز استعمال کرنے سے پہلے ہمیشہ اپنے ڈاکٹر کو مطلع کریں۔
ڈاکٹر یا ماہرِ غذائیت سے کب رجوع کریں؟
اگر آپ کو پیٹ پھولنے، مسلسل تھکاوٹ، پٹھوں کی کمزوری، دل کی دھڑکن تیز یا بے ترتیب ہونے، یا پیشاب کے معمولات میں کوئی نمایاں تبدیلی محسوس ہو، تو اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ اس کے علاوہ، اگر آپ کے گردوں کی حالت میں کوئی تبدیلی آئے، لیب ٹیسٹ کے نتائج میں فرق نظر آئے، یا آپ کو ڈائلیسس شروع کرنا پڑے، تو گردوں کے ماہر سے مشورہ کریں۔
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خلاصہ
کوئی بھی ایک مخصوص غذا ہر گردے کے مریض کے لیے یکساں طور پر اچھی یا بری نہیں ہوتی۔ درحقیقت، اس کا انحصار آپ کے گردوں کی مخصوص حالت، آپ کی طبی رپورٹس اور آپ کی خوراک کی مقدار پر ہوتا ہے۔ تازہ غذا کھائیں، کھانا پکانے کے سادہ طریقے اپنائیں، اور ایسے سپلیمنٹس یا نمک کے متبادل استعمال کرنے سے گریز کریں جن کی طبی جانچ نہ کی گئی ہو۔
(ڈسکلیمر: یہاں فراہم کردہ صحت سے متعلق معلومات اور تجاویز صرف معلوماتی مقاصد کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعوں اور طبی و صحت کے ماہرین کی سفارشات کی بنیاد پر پیش کرتے ہیں۔ ان تجاویز پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔)