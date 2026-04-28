Explainer: ایک خاموش قاتل! خطرے میں دل، گردے اور آنکھیں... جانیں اسے کیسے روکا جائے؟
ذیابیطس ایک ایسی بیماری ہے جو خون میں شوگر لیول کو بڑھاتی ہے۔ اسے نظرانداز کیا جائے تو جسمانی اعضاء کو بھی نقصان پہنچاتی ہے۔
Published : April 28, 2026 at 5:08 PM IST
حیدرآباد: ایک ایسی بیماری کا تصور کریں جو آہستہ آہستہ آپ کے جسم کو اندر سے تباہ کر دیتی ہے۔ لیکن آپ برسوں بے خبر رہے۔ کوئی درد نہیں، کوئی اہم انتباہی علامات نہیں۔ لیکن ایک دن، آپ کو اچانک دل کا دورہ پڑنے، گردے کی خرابی یا بصارت کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ فلم کی کہانی نہیں ہے۔ یہ ذیابیطس ہے اور آج، ہندوستان دنیا کا سب سے بڑا ذیابیطس ہاٹ اسپاٹ بن رہا ہے۔
ای ٹی وی بھارت (ETV Bharat) کے اس وضاحت کنندہ (Explainer) میں، ہم سمجھیں گے کہ ملک میں ذیابیطس اتنی تیزی سے کیوں بڑھ رہی ہے اور اسے کیسے روکا جائے؟
ہر نو میں سے ایک شخص ذیابیطس کا شکار
ذیابیطس اب صرف ایک بیماری نہیں رہی بلکہ 21ویں صدی کی سب سے بڑی خاموش وبائی بیماری بن چکی ہے۔ انٹرنیشنل ذیابیطس فیڈریشن کے مطابق دنیا بھر میں ذیابیطس کے مریضوں کی تعداد 589 ملین ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر نو میں سے ایک شخص ذیابیطس کا شکار ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 2050 تک یہ تعداد 850 ملین تک پہنچ جائے گی۔
ذیابیطس: ایک عالمی صحت کا مسئلہ
ہندوستان کے اعدادوشمار اور بھی تشویشناک ہیں، لیکن ذیابیطس صرف ہندوستان میں ہی ایک مسئلہ نہیں ہے۔ یہ پوری دنیا کو درپیش صحت کا ایک بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ دنیا میں ذیابیطس کے مریضوں کی سب سے زیادہ تعداد چین، بھارت، پاکستان، امریکہ اور انڈونیشیا میں ہے لیکن ان ممالک میں بھی بھارت وہ ملک ہے جہاں یہ مرض تیزی سے بڑھ رہا ہے۔
ہندوستان: ذیابیطس کا بن رہا ہے ہاٹ اسپاٹ
چند دہائیاں قبل تک ذیابیطس کو امیر ممالک کی بیماری سمجھا جاتا تھا۔ تاہم، آج عالمی سطح پر سب سے بڑا خطرہ کم اور درمیانی آمدنی والے ممالک میں ہے۔ لانسیٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق، ہندوستان میں ذیابیطس کے مریضوں کی تعداد 101 ملین ہے اور 136 ملین پری ذیابیطس کے مریض ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آج کے پیشگی ذیابیطس کے مریضوں کو شامل کیا جائے تو ہندوستان کی تقریباً ایک چوتھائی آبادی کو ذیابیطس کا خطرہ ہے۔
تیزی سے پھیل رہا ہے ذیابیطس
گوا ہندوستان کی سب سے زیادہ متاثرہ ریاستوں میں سے ایک ہے، جس کی آبادی تقریباً 1.6 ملین ہے، 127,000 افراد ذیابیطس میں مبتلا ہیں۔ یونین ٹیریٹری آف پڈوچیری کی آبادی بھی تقریباً 1.6 ملین ہے، لیکن صرف 112,000 افراد ہی ذیابیطس کا شکار ہیں۔ کیرالہ کی آبادی 35 ملین ہے، لیکن وہاں ذیابیطس کے مریضوں کی تعداد 3.687 ملین ہے۔ تمل ناڈو، جس کی آبادی تقریباً 80 ملین ہے، میں 6.07 ملین لوگ ذیابیطس کے شکار ہیں۔ دہلی، مرکز کے زیر انتظام علاقے چنڈی گڑھ اور مغربی بنگال میں بھی ذیابیطس کے کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔
بچوں اور نوجوانوں میں ذیابیطس کا پھیلنا
پہلے یہ مرض صرف بزرگوں تک ہی محدود سمجھا جاتا تھا لیکن اب تصویر بدل گئی ہے۔ ملک میں ہائی بلڈ شوگر کے 8% مریضوں کی عمریں 35 سال سے کم ہیں۔ سب سے زیادہ مریضوں کی عمریں 45 سے 69 سال کے درمیان ہیں۔ بھارت میں 30 سال سے کم عمر کے نوجوانوں میں بھی ذیابیطس تیزی سے بڑھ رہی ہے، جو بھارت کے مستقبل کے لیے ایک بڑا انتباہ ہے۔ ذیابیطس کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ یہ اکثر علامات کے بغیر ترقی کرتا ہے۔ ہندوستان میں 42% مریض اپنی بیماری سے لاعلم ہیں، یعنی 2 میں سے 1 لوگ اس بات سے بے خبر ہیں کہ یہ بیماری ان کے جسم میں بڑھ رہی ہے۔
ذیابیطس کی اقسام
جو کھانا ہم کھاتے ہیں وہ جسم میں گلوکوز میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ انسولین اس گلوکوز کو خلیوں تک پہنچانے میں مدد کرتا ہے۔ تاہم، جب جسم انسولین کا استعمال نہیں کر سکتا یا انسولین کی پیداوار رک جاتی ہے، تو یہ ذیابیطس کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کے بعد بلڈ شوگر کی سطح بڑھ جاتی ہے، جو ذیابیطس کا باعث بنتی ہے۔ ذیابیطس کی دو قسمیں ہیں: ٹائپ 1، جہاں انسولین کی پیداوار رک جاتی ہے اور ٹائپ 2، جہاں انسولین کی مزاحمت ہوتی ہے۔ اس حالت میں، جسم انسولین تیار کرتا ہے، لیکن خلیات اس کا صحیح جواب نہیں دیتے۔ اس حالت کو انسولین مزاحمت کہا جاتا ہے۔ ہندوستان میں تقریباً 90 سے 95 فیصد مریض ٹائپ 2 ذیابیطس کے شکار ہیں۔
ذیابیطس کی وجوہات
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہندوستان میں ذیابیطس کا مرض اتنی تیزی سے کیوں بڑھ رہا ہے؟ ماہرین کے مطابق اس کے پیچھے کئی وجوہات ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ موٹاپا ہے خصوصاً پیٹ کی چربی جو جسم میں انسولین کی تاثیر کو کمزور کرتی ہے۔ مزید برآں، جسمانی سرگرمی کی کمی، جنک فوڈ اور چینی کا زیادہ استعمال، نیند کی کمی، طرز زندگی کی خراب عادتیں اور مسلسل تناؤ ذیابیطس کا خطرہ بڑھاتے ہیں۔ مزید برآں، اگر خاندان میں کسی کو ذیابیطس ہو تو جینیاتی عوامل بھی اس بیماری کا خطرہ بڑھا دیتے ہیں۔
ذیابیطس کی علامات
ماہرین کا کہنا ہے کہ ہندوستانیوں کی جسمانی ساخت بھی ذیابیطس کا خطرہ بڑھا دیتی ہے۔ چربی پیٹ کے ارد گرد زیادہ تیزی سے جمع ہوتی ہے اور انسولین کے خلاف مزاحمت پیدا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دوسرے ممالک کے مقابلے ہندوستان میں ذیابیطس کے مرض میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، یہاں تک کہ نوجوانوں میں بھی۔ اگر کسی شخص کو بار بار پیشاب آنا، ضرورت سے زیادہ پیاس لگنا، بار بار بھوک لگنا، مسلسل تھکاوٹ یا دھندلا نظر آنا جیسے علامات کا سامنا ہو تو اسے ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ مزید برآں، زخم کا سست ہونا اور ہاتھوں اور پیروں میں بے حسی بھی ذیابیطس کی علامت ہوسکتی ہے۔ ایسی صورتوں میں، یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے بلڈ شوگر کو فوری طور پر چیک کرائیں۔
ذیابیطس بہت سی بیماریوں کی جڑ
ذیابیطس پر قابو نہ پایا جائے تو یہ جسم کے کئی اعضاء کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ دل کی بیماری، گردے کی خرابی، بینائی کی کمی، اعصابی نقصان اور فالج کا باعث بن سکتا ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ ٹائپ 2 ذیابیطس کے تقریباً 70 فیصد کیسز کو روکا جا سکتا ہے۔ اس سے بچاؤ کے طریقوں میں متوازن خوراک، باقاعدگی سے ورزش، وزن پر قابو، شوگر کا کم استعمال، تناؤ میں کمی اور اچھی نیند شامل ہیں۔
ذیابیطس سے نمٹنے کے لیے حکومتی کوششیں
ملک میں ذیابیطس کے بڑھتے ہوئے واقعات کو دیکھتے ہوئے بھارتی حکومت بھی اس معاملے پر سنجیدگی سے کام کر رہی ہے۔ اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے، NP-NCD پروگرام کے تحت ملک بھر میں 700 سے زیادہ ضلع NCD کلینک اور 6000 سے زیادہ کمیونٹی ہیلتھ مراکز قائم کیے گئے ہیں۔
ذیابیطس پر قابو پانا ممکن
ذیابیطس ایک بیماری ہے جو اچانک نہیں آتی۔ یہ آہستہ آہستہ ہماری عادتوں میں چھپ کر ہمارے جسموں کو کمزور کرتا ہے۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ اسے روکا جا سکتا ہے، کیونکہ اکثر بہترین علاج ہسپتال میں نہیں بلکہ ہماری روزمرہ کی عادات میں ہوتا ہے۔