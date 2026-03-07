گرمی میں اضافہ پانی کی کمی کا باعث بن سکتا ہے، ڈاکٹر سے جانیں کہ اپنا خیال کیسے رکھیں
بھارت کی بیشتر ریاستوں میں گرمی کی لہرشروع ہو گئی ہے۔اس موسم میں پانی کی کمی صحت کا ایک بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔
Published : March 7, 2026 at 5:54 PM IST
حیدرآباد : مارچ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ملک بھر کی کئی ریاستوں میں شدید گرمی پھیلنے لگی ہے۔ کئی جگہوں پر، دوپہر کے وقت درجہ حرارت میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ بڑھتی ہوئی گرمی صحت کے مختلف مسائل کا باعث بن سکتی ہے۔ بڑھتی ہوئی گرمی کے باعث ڈائریا اور ڈی ہائیڈریشن کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔
معروف سرجن ڈاکٹر ابھیشیک اگروال نے خبردار کیا ہے کہ گرمی کے موسم میں پانی کی کمی کو ہلکا لینا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اگر بروقت احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی گئیں تو مریض کو ہسپتال میں داخل ہونا پڑ سکتا ہے۔ سنگین صورتوں میں، یہ حالت مہلک بھی ہو سکتی ہے۔ گرمی کے موسم میں جسم کو پانی کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہمارے جسم میں تقریباً 70 فیصد پانی ہوتا ہے۔ اگر جسم میں پانی کی مقدار 50 فیصد سے کم ہو جائے تو گردے سمیت اہم اعضاء کام کرنا بند کر سکتے ہیں۔ تو جانئے کہ گرمیوں کی ان پریشانیوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے...
گرمیوں میں یہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔
ڈاکٹر ابھیشیک ان لوگوں کے لیے خصوصی مشورہ دیتے ہیں جو دھوپ میں نکلتے ہیں۔ وہ کام کرنے والوں یا دھوپ میں سفر کرنے والوں کو سر ڈھانپنے کا مشورہ دیتا ہے۔ سر کو سب سے زیادہ پسینہ آتا ہے، اور بے نقاب جلد جسم میں پانی کی مقدار کو تیزی سے ختم کر سکتی ہے۔ لہذا، آپ کو ہائیڈریشن کو برقرار رکھنے کے لیے ٹوپی، تولیہ، یا دیگر حفاظتی لباس پہننا چاہیے۔
- یہاں تک کہ اگر آپ کو پیاس محسوس نہیں ہوتی ہے، تو دن بھر تھوڑا تھوڑا مقدار میں پانی پیئے۔
- ORS محلول، لیموں پانی، لسی، اور ناریل کا پانی استعمال کریں۔
- زیادہ تلی ہوئی اور مسالہ دار غذائیں کھانے سے پرہیز کریں۔
- دھوپ میں نکلتے وقت ہلکے رنگ کے سوتی کپڑے پہنیں۔
- خالی پیٹ دھوپ میں زیادہ دیر تک نہ رہیں۔
پانی کی کمی کی علامات
آپ جو علامات محسوس کرتے ہیں ان کو نظر انداز نہ کریں۔ ڈاکٹر ابھیشیک نے وضاحت کی کہ اگر آپ کو اچانک کمزوری محسوس ہوتی ہے، بار بار الٹی آتی ہے، یا چکر آتی ہیں، تو اسے ہلکا نہ لیں۔ یہ پانی کی کمی کی ابتدائی علامات ہو سکتی ہیں، اور آپ کو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے، آپ ڈاکٹر تک نہیں پہنچ سکتے، تو گھر پر ہی ORS کا محلول پینا شروع کر دیں۔ اس سے کھوئے ہوئے الیکٹرولائٹس کو بھرنے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے دہی کے استعمال کی اہمیت پر بھی زور دیتے ہوئے کہا کہ دہی میں موجود پروبائیوٹکس ہماری آنتوں میں اچھے بیکٹیریا کو برقرار رکھتے ہیں جو کہ اسہال جیسی بیماریوں سے لڑنے میں مدد دیتے ہیں۔
(ڈسکلیمر: یہاں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف معلوماتی مقاصد کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی ہیں۔ بہتر ہے کہ ان ہدایات پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)