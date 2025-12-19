انڈوں اور سپرم کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے ان چیزوں کو اپنی خوراک میں شامل کریں
بانجھ پن کو اب صرف خواتین کا مسئلہ نہیں سمجھا جاتا بلکہ یہ مردوں اور عورتوں دونوں میں عام ہو گیا ہے۔
Published : December 19, 2025 at 12:13 PM IST
غیر صحت مند طرز زندگی بھی تولیدی نظام کو متاثر کرتی ہے۔ مردوں اور عورتوں دونوں میں ان دنوں بانجھ پن عروج پر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں جنسوں میں عام ہوتا جا رہا ہے۔ تاہم آپ صحت مند غذا پر عمل کرکے اس مسئلے پر قابو پاسکتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اچھی خوراک جسم کو اعلیٰ قسم کے انڈے پیدا کرنے میں مدد دیتی ہے، امپلانٹیشن کے مسائل، اسقاط حمل اور حمل کی ناکامی کو روکتی ہے۔ لہذا، یہ جاننا ضروری ہے کہ کون سی غذائیں کھائیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ اعلیٰ معیار کے انڈے تیار ہوں۔
بہت سے لوگ شادی کے فوراً بعد بچے کی منصوبہ بندی شروع کر دیتے ہیں۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسا ہونے کے لیے میاں بیوی دونوں کا صحت مند ہونا ضروری ہے۔ کشیدگی سے پاک زندگی اور جوڑے کے درمیان اچھی بات چیت بھی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ، ایک صحت مند غذا بہت مددگار ہے. جس طرح کھانا بہت سے مسائل کو حل کر سکتا ہے، اسی طرح یہ حاملہ ہونے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مردوں میں سپرم کی کوالٹی سے لے کر خواتین میں انڈوں کی کوالٹی تک، مناسب خوراک ہر طرح سے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر جیوتی مردوں اور عورتوں دونوں میں انڈے کی کوالٹی کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ غذائیں تجویز کرتی ہیں۔ ان کے مطابق، آئیے جانتے ہیں کہ خواتین کو کیا کھانا چاہیے۔۔۔
ان غذاؤں کے استعمال سے مردوں میں سپرم کی کوالٹی اور خواتین میں انڈے کا معیار بہتر ہوتا ہے۔
اخروٹ اور بادام:
اخروٹ انڈے کے معیار کو بہتر بنانے میں مدد کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں اومیگا تھری فیٹی ایسڈ اور اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں۔ یہ جسم میں سوزش کو کم کرتے ہیں۔ مزید برآں، وہ بیضہ دانی میں خون کے بہاؤ کو بہتر بناتے ہیں اور انڈے کے خلیوں کو نقصان سے بچاتے ہیں۔ مجموعی طور پر، اخروٹ انڈے کے معیار کو بہتر بناتا ہے اور تولیہ کے امکانات کو بڑھاتا ہے۔
اسی طرح بادام بھی انڈے کے معیار کو بہتر بناتے ہیں
یہ بادام میں موجود وٹامن ای، صحت مند چکنائی، میگنیشیم اور اینٹی آکسیڈنٹس سے بھر پور ہوتے ہیں۔ یہ غذائی اجزاء انڈے کو نقصان سے بچانے میں مدد کرتے ہیں۔ مزید برآں، بادام کھانے سے آکسیڈیٹیو تناؤ کم ہوتا ہے۔ روزانہ 10 سے 15 بھگوئے ہوئے بادام کھانے سے فائدہ ہوتا ہے۔
فلیکس سیڈز اور چیا سیڈز:
فلیکس سیڈز اومیگا تھری فیٹی ایسڈز سے بھرپور ہوتے ہیں، جو انڈے کے معیار کو بہتر بنانے میں مدد کرتے ہیں۔ مزید برآں، سن کے بیجوں میں موجود لیگنینس اور فائبر ہارمونز کو متوازن رکھتے ہیں۔ ماہواری کو ریگولیٹ کرنے میں بھی فلیکس کے بیجوں کو فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ فلیکس کے بیج خواتین میں بانجھ پن کو دور کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ IVF کے علاج سے گزرنے والوں کے لیے فلیکس سیڈ خاص طور پر فائدہ مند ہیں۔ چیا سیڈ پودوں پر مبنی اومیگا 3 فیٹی ایسڈ سے بھرپور ہوتے ہیں، اور ان میں موجود فائبر اور معدنیات سوزش کو کم کرتے ہیں۔ مزید برآں، چیا سیڈ ہارمونز کو متوازن کرتے ہیں اور تولیدی صحت کو بہتر بناتے ہیں، انڈے کی پیداوار اور بچہ دانی کے افعال کو بہتر بناتے ہیں۔
ایوکاڈو اور انڈے:
ایوکاڈو صحت مند چکنائیوں سے بھرپور ہوتے ہیں جیسے مونو سیچوریٹڈ چکنائی۔ ان میں وٹامن ای اور فولیٹ جیسے غذائی اجزاء بھی ہوتے ہیں۔ ایوکاڈوس کھانے سے ہارمونز ریگولیٹ ہوتے ہیں اور تولیدی اعضاء میں خون کی روانی بڑھ جاتی ہے۔ ایوکاڈو کو آکسیڈیٹیو تناؤ کو کم کرنے کے لیے بھی بہترین سمجھا جاتا ہے۔ انڈے تولیدی نظام کی نشوونما اور مجموعی صحت کی حمایت کرتے ہیں۔ اسی طرح انڈے کھانے سے جسم کو ضروری غذائی اجزاء ملتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ انڈے کو سپر فوڈ سمجھا جاتا ہے۔ ان میں موجود ضروری وٹامنز، پروٹین اور چکنائی نظام تولید کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔
پالک اور بروکولی:
پالک انڈے کے معیار کو بہتر بنانے میں مدد کرتی ہے۔ اس میں فولیٹ، آئرن، اینٹی آکسیڈنٹس، وٹامن اے، سی، اور ای اور معدنیات شامل ہیں۔ یہ سب ovulation کو فروغ دیتے ہیں۔ یہ آکسیڈیٹیو تناؤ کو بھی کم کرتا ہے، جس سے انڈے کی نشوونما اور تولیدی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ بروکولی فولیٹ سے بھی بھرپور ہے، اور اس کے اینٹی آکسیڈنٹس انڈے کے معیار کو بہتر بنانے میں معاون ہیں۔ وٹامن اے، سی اور کے معدنیات کے ساتھ تولیدی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہیں۔
بیر اور ڈارک چاکلیٹ:
بیر کی کئی اقسام ہیں۔ اسٹرابیری، بلوبیری اور رسبری سبھی میں فائدہ مند اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں۔ یہ انڈے کے معیار کو بہتر بناتے ہیں اور آکسیڈیٹیو تناؤ کو کم کرتے ہیں۔ ان میں موجود فولیٹ اور فائبر تولیدی نظام کو بہتر بناتے ہیں اور بیضہ دانی کو منظم کرتے ہیں۔
ڈارک چاکلیٹ:
ڈارک چاکلیٹ کا استعمال اعتدال میں کرنا چاہیے۔ یہ اینٹی آکسیڈنٹس سے بھرپور ہے۔ یہ اینٹی آکسیڈینٹ آزاد ریڈیکلز سے لڑتے ہیں اور تولیدی اعضاء کے کام کو بہتر بناتے ہیں۔ اس میں موجود میگنیشیم اور زنک جیسے معدنیات انڈے کے معیار کو بہتر بناتے ہیں۔
(ڈسکلیمر: یہاں دی گئی تمام معلومات اور تجاویز صرف آپ کی سمجھ کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور ماہرین کے مشورے کی بنیاد پر فراہم کر رہے ہیں، ان تجاویز پر عمل کرنے سے پہلے آپ اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کریں)