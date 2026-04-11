کولیسٹرول سے جڑی نئی گائیڈلائن میں مچھلی کا تیل اور دیگر سپلیمنٹس نہ لینے کا مشورہ، جانیں کیوں؟
کولیسٹرول کے علاج اور دل کے دورے اور فالج کے خطرے کو کم کرنے کے لیے سپلیمنٹس لینا 'وقت اور پیسے کا ضیاع' ہے۔
Published : April 11, 2026 at 11:43 AM IST
مچھلی کے تیل کے سپلیمنٹس جسم کے لیے ایک انتہائی ضروری غذائی اجزاء فراہم کرتے ہیں۔ وہ ہمارے جسم کے میٹابولزم کے مناسب کام کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مزید برآں، مچھلی کے تیل کے سپلیمنٹس کا مناسب مقدار میں استعمال دل اور دماغ دونوں کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ مچھلی کے تیل کے سپلیمنٹس میں پائے جانے والے اومیگا تھری فیٹی ایسڈز (ای پی اے اور ڈی ایچ اے) جسم کے اندر سوزش کو کم کرنے، خون کے جمنے کو منظم کرنے اور خون کی شریانوں کو صحت مند رکھنے میں مدد دینے والے ہارمونز پیدا کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ مچھلی کے تیل کے سپلیمنٹس اینٹی سوزش ایجنٹ کے طور پر کام کرتے ہیں اور قلبی صحت کو فروغ دیتے ہیں۔
مچھلی کے تیل میں پائے جانے والے اومیگا 3 فیٹی ایسڈ خاص طور پر ٹرائگلیسرائیڈز کو کم کرنے میں انتہائی موثر ہیں۔ تاہم، یہ سٹیٹنز کا براہ راست متبادل نہیں ہیں، کیونکہ یہ ایل ڈی ایل (خراب کولیسٹرول) کو نمایاں طور پر کم نہیں کرتے ہیں۔ وہ بنیادی طور پر دل کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن انہیں ہمیشہ ڈاکٹر کے مشورے پر ہی لینا چاہیے۔
'سپلیمنٹس کا استعمال وقت اور پیسے کا ضیاع ہے'
مچھلی کے تیل کے سپلیمنٹس امریکیوں میں کافی مقبول ہیں۔ اندازوں کے مطابق، پانچ میں سے ایک بوڑھا اپنے دل کی صحت کے لیے مچھلی کا تیل لیتا ہے۔ تاہم، ڈونلڈ ایم. لائیڈ-جونز، ایم ڈی، ایس سی ایم، ایف اے ایچ اے — کولیسٹرول کے نئے رہنما خطوط کے شریک مصنف اور بوسٹن یونیورسٹی میں چوبانین اور ایویڈیشین سکول آف میڈیسن میں میڈیسن کے پروفیسر — کے مطابق مچھلی کے تیل کے سپلیمنٹس کا استعمال کولیسٹرول کے علاج یا ایتھیروسلیروٹک ڈسیزز (atherosclerotic disease) کے خطرے کو کم کرنے کے لیے۔ شواہد بتاتے ہیں کہ کاؤنٹر سے زیادہ مچھلی کا تیل کولیسٹرول کو کم نہیں کرتا۔
انہوں نے کہا کہ متعدد مطالعات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ کولیسٹرول کم کرنے والی دوائیں جیسے کہ سٹیٹن دل کی بیماری کے خطرے کو کم کرنے کے لیے مچھلی کے تیل کے سپلیمنٹس سے زیادہ موثر ہیں۔ لائیڈ جونز نے ایک میڈیا آؤٹ لیٹ کو بتایا کہ ایسے ٹھوس شواہد موجود ہیں جو واضح طور پر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ کولیسٹرول کی سطح کے علاج اور دل کے دورے یا فالج کے خطرے کو کم کرنے کی کوشش میں سپلیمنٹس کا استعمال وقت اور پیسے دونوں کا ضیاع ہے۔
'مچھلی کا تیل دراصل دل کی صحت خراب کر سکتا ہے'
ہیوسٹن کے یوٹی ہیلتھ (UTHealth) کے میک گورن میڈیکل اسکول میں قلبی ادویات کے پروفیسر جان پی ہیگنس، ایم ڈی، نے بتایا کہ کچھ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ مچھلی کے تیل کے سپلیمنٹس کی زیادہ مقدار لینے سے نقصان دہ ایل ڈی ایل کولیسٹرول کی سطح بڑھ سکتی ہے اور ایٹریل فبریلیشن (AFib) کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ حالیہ تحقیق کے مطابق ایسے افراد میں بھی جو پہلے سے موجود دل کی بیماری نہیں رکھتے، مچھلی کے تیل کا باقاعدہ استعمال افیب کا خطرہ 13 فیصد تک بڑھا سکتا ہے۔ ڈاکٹر جان پی ہیگنس نے نوٹ کیا کہ انہوں نے اپنے مریضوں میں مچھلی کے تیل کے ان اثرات کا مشاہدہ کیا ہے۔
ایک میڈیا آؤٹ لیٹ کو ایک ای میل میں، ہیگنس نے کہا کہ سپلیمنٹس کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ ان کی 'زہریلا پن' نہیں ہے، بلکہ وہ تحفظ کا غلط احساس ہے جو وہ فراہم کرتے ہیں۔ اس کا استدلال ہے کہ لوگ اکثر سپلیمنٹس کو ثابت شدہ دوائیوں کے 'قدرتی' متبادل کے طور پر سمجھتے ہیں جیسے سٹیٹن جس کی وجہ سے مناسب طبی علاج حاصل کرنے میں سالوں کی تاخیر ہوتی ہے۔ اس مدت کے دوران، جسم میں LDL-C (خراب کولیسٹرول) اور ٹرائگلیسرائیڈز کی سطح بلند رہتی ہے، جس سے اندرونی نقصان ہوتا ہے۔ مزید برآں، ثابت شدہ طبی علاج میں تاخیر کرنے سے مستقبل میں دل کا دورہ پڑنے یا ہارٹ فیل ہونے کا خطرہ نمایاں طور پر بڑھ جاتا ہے۔
ڈاکٹرز کو کچھ مریضوں کیلئے مچھلی کا تیل تجویز کرنے کا اختیار
یہ نئی ہدایات صرف ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر لی گئی سپلیمنٹس پر لاگو ہوتی ہیں۔ اوور دی کاؤنٹر مچھلی کا تیل - خاص طور پر ایکووساپینٹانوئک ایسڈ - کو اب بھی بعض اعلی خطرے والے افراد میں دل کی بیماری کے علاج کے طور پر تجویز کیا جاتا ہے۔ آئیکوساپنٹ ایتھائل امیگا-3 فیٹی ایسڈ ای پی اے کی ایک صاف شدہ، اعلی خوراک کی شکل ہے جو سٹیٹن کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے۔
نسخے کی دوائیوں کے برعکس، سپلیمنٹس کو ان کی حفاظت اور افادیت کے حوالے سے یکساں سخت جانچ پڑتال کا نشانہ نہیں بنایا جاتا ہے۔ کاؤنٹر کے بغیر مچھلی کے تیل کے سپلیمنٹس میں نجاست ہو سکتی ہے اور یہ کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے میں غیر موثر ہیں۔ لائیڈ جونز نے کہا کہ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر لیے جانے والے مچھلی کے تیل کے سپلیمنٹس میں ضروری جزو (EPA) کی سطح کم ہوتی ہے، اور کسی کو فائدہ حاصل کرنے کے لیے روزانہ کم از کم 10 گولیاں لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔
اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کے ذرائع
ماہرین کا کہنا ہے کہ اومیگا تھری فیٹی ایسڈز مچھلی، زیتون کا تیل، فلیکسیڈز، کوکنگ آئل اور تازہ سبز سبزیوں میں وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ ماہرین یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ ایسیڈیز چیا سیڈز، اخروٹ، سویابین اور پنیر جیسی کھانوں میں وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔