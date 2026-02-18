ٹرین میں سفر کرنے والوں کے لیے اہم خبر، مسافروں کے لیے کئی سہولیات کا آغاز
مسافروں کو ٹرین میں کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تاہم اب ریلوے نے ان سے نمٹنے کیلئے اہم قدم اٹھایا ہے۔
Published : February 18, 2026 at 10:51 AM IST
ہندوستان میں زیادہ تر لوگ طویل سفر کے لیے ٹرین سے سفر کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ٹرینوں کے انتخاب کی بنیادی وجہ ان کا کم خرچ اور آرام دہ سفر ہے۔ اس لیے کنفرم سیٹ حاصل کرنے کے لیے لوگ مہینوں پہلے ٹکٹ بک کرواتے ہیں۔ تاہم، ٹرین کا سفر اکثر کچھ چیلنجز پیش کر سکتا ہے، جیسے کہ گندے ڈبے، خالی نشستیں، بے ہنگم مسافر، صحت کے مسائل، گندے بیت الخلاء، اور ناقص معیار کا کھانا۔ ٹرین کے ڈبوں یا وینٹی وین میں گندگی سفر کو بہت تکلیف دہ بنا سکتی ہے۔
اگرچہ ریلوے نے اپنے مسافروں کی سہولت اور حفاظت کے لیے متعدد ضابطے قائم کیے ہیں، لیکن پھر بھی انھیں بے شمار مسائل کا سامنا ہے۔ اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے تو آپ شکایت درج کر سکتے ہیں۔ بس ٹرین میں ایک نمبر ڈائل کریں اور آپ کا مسئلہ فوری طور پر حل ہو جائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے...
اگر کوچ صاف نہ ہو: ٹرین میں سفر کے دوران بہت سے لوگوں کو جن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان میں سے ایک کوچ میں موجود گندگی ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ گندے بیت الخلاء کا ہے۔ تاہم، بہت سے لوگ انہیں صرف ہنگامی حالات میں استعمال کرتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں؟ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ریلوے نے "ریل مدد" کے نام سے ایک ایپ لانچ کی ہے۔ اگر آپ اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں گے اور شکایت درج کریں گے تو صفائی کرنے والے اگلے اسٹیشن پر آئیں گے اور آپ کے کوچ کو صاف کریں گے۔
ایپ کا استعمال کیسے کریں۔
سب سے پہلے، آپ کو Play Store سے RailMadad ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کی ضرورت ہے۔
ایپ کھولنے کے بعد، آپ کو رجسٹر کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اس کے لیے آپ کا نام، فون نمبر وغیرہ درج کرنے اور پاس ورڈ بنانے کی ضرورت ہے۔
اس کے بعد، آپ کو ان تفصیلات کے ساتھ لاگ ان کرنے کی ضرورت ہوگی۔ شکایت درج کرانے کے لیے، بس اپنا پی این آر نمبر، کوچ کی صفائی وغیرہ درج کریں۔ ریلوے کا عملہ اگلے اسٹیشن پر پہنچ کر کوچ کو صاف کرے گا۔
آپ فون پر بھی شکایت درج کر سکتے ہیں: آپ 139 پر کال کر سکتے ہیں اور لاگ ان کی تفصیلات فراہم کیے بغیر شکایت درج کرنے کے لیے 'آپشن 4' کو کا انتخاب کر یں۔ اسی طرح، آپ کوچ مترا یا ریل مدھات ویب سائٹ کے ذریعے بھی درخواست جمع کر سکتے ہیں۔
ایس ایم ایس کی شکایت: آپ کال یا لاگ ان کیے بغیر میسج کے ذریعے شکایت درج کر سکتے ہیں۔ آپ کو اپنا پی این آر نمبر اور سروس کوڈ فراہم کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر، صرف "CLEAN 2564781369 C" ٹائپ کریں اور 58888 یا 9200003232 پر پیغام بھیجیں۔
اگر آپ کو سروس کوڈ نظر آتا ہے...
C - صفائی ستھرائی
W- پانی کی کمی
P - کیڑوں پر قابو پانا
B - بیڈ رولس
E - ٹرین کی لائٹس/AC
بد سلوکی: جب آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں دوسرے مسافر بھی ہوتے ہیں۔ سفر کے دوران کچھ لوگ آپ کے ساتھ بدتمیزی کر سکتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں بغیر کسی فکر کے 139 پر کال کرنا کافی ہے۔ کال آر پی ایف پولیس اسٹیشن جائے گی۔ پھر، آپ کا پی این آر نمبر اور کوچ کی تفصیلات فراہم کرنے کے بعد، آر پی ایف پولیس اگلے اسٹیشن پر آپ کے کوچ تک پہنچ جائے گی اور آپ کو ہراساں کرنے والے شخص کو گرفتار کر سکتی ہے۔ لہٰذا ایسی صورت حال میں اس نمبر پر کال کرنا ہی کافی ہے پریشان ہوئے بغیر۔ نہ صرف ایسے حالات میں، بلکہ آپ طبی ایمرجنسی کی صورت میں 139 پر بھی کال کر سکتے ہیں۔