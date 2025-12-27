خون میں گلوکوز کی سطح راتوں رات بڑھ جائے تو اسے ہلکا نہ لیں، یہ لبلبے کے کینسر کی علامت ہو سکتی ہے!
Published : December 27, 2025 at 11:34 AM IST
ذیابیطس کسی بھی عمر میں ہوسکتا ہے۔ آج کل مصروف طرز زندگی، کھانے پینے کی خراب عادات اور ورزش کی کمی کے باعث ذیابیطس کے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ذیابیطس کو کنٹرول کرنے کے لیے مناسب خوراک ضروری ہے۔ کچھ لوگ موٹاپے، وزن میں اضافے اور بہت زیادہ تناؤ کی وجہ سے اس بیماری سے متاثر ہوتے ہیں۔ تاہم، بعض صورتوں میں ان میں سے کسی خطرے کے عوامل کے بغیر بھی خون میں شکر کی سطح راتوں رات بڑھ سکتی ہے۔ ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ لبلبے میں سوزش کینسر جیسے مسائل اور ذیابیطس کا سبب بن سکتے ہیں۔ تو آئیے اس خبر میں جانتے ہیں کہ لبلبے کے مسائل کیوں ذیابیطس کا باعث بن سکتے ہیں...
لبلبے کے مسائل ذیابیطس کا سبب کیوں بنتے ہیں؟
ٹائپ 2 ذیابیطس عام طور پر آہستہ آہستہ نشوونما پاتی ہے، لیکن اچانک شروع ہونے والی ذیابیطس (جسے اکثر "ٹائپ 3 سی" یا لبلبے کی ذیابیطس کہا جاتا ہے) مختلف ہے۔ لبلبے کی سوزش مدافعتی نظام پر حملہ، یا، غیر معمولی معاملات میں لبلبے کا کینسر انسولین پیدا کرنے والے خلیوں کو متاثر کرتا ہے اور خون میں شکر کی سطح کو تیزی سے بڑھنے کا سبب بن سکتا ہے۔ شدید لبلبے کی سوزش خاص طور پر ذیابیطس کی ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ انسولین کی پیداوار میں خلل ڈالتی ہے۔
فرنٹیئرز ان فزیالوجی میں شائع ہونے والی ایک حالیہ تحقیق کے مطابق لبلبے کی سوزش والے پانچ میں سے ایک شخص بعد میں ذیابیطس کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ مطالعہ اچانک شروع ہونے والی ذیابیطس اور لبلبے کی صحت کے درمیان تعلق بتاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ لبلبے میں سوزش اور کینسر جیسے مسائل غدود کے کام کو متاثر کرتے ہیں جس سے گلوکوز کی سطح پر کنٹرول ختم ہو جاتا ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ لبلبہ ہمارے کھانے میں چربی کو ہضم کرنے کے ساتھ ساتھ ضروری ہارمون انسولین کو خارج کرکے جسم میں گلوکوز کی سطح کو بھی متوازن رکھتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب لبلبہ کسی بھی وجہ سے رکاوٹ بنتا ہے تو یہ ٹھیک سے کام نہیں کر پاتا اور بلاک ہو جاتا ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب سوزش شروع ہوتی ہے۔ اس عمل میں اگر غدود میں سوجن ہو جائے، زخمی ہو جائے یا مدافعتی نظام متاثر ہو تو اس کی انسولین پیدا کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ انسولین کی سطح میں یہ اچانک کمی خون میں گلوکوز کی سطح میں اچانک اضافے کا باعث بنتی ہے، جو ذیابیطس کا باعث بنتی ہے۔
ٹیسٹ کروانا بہتر ہے
ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ذیابیطس اچانک ہو جائے تو بہتر ہے کہ لبلبے کے مسائل کا ٹیسٹ کرایا جائے بجائے اس کے کہ اسے بڑھاپے کے نتیجے میں مسترد کر دیا جائے۔ وہ مشورہ دیتے ہیں کہ دبلے پتلے افراد میں گلوکوز کی بلند سطح، وہ لوگ جو فعال جسمانی سرگرمی میں مصروف ہیں، اور 50 سال سے زائد عمر کے افراد، یہاں تک کہ ذیابیطس کی علامات کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پیٹ کے معائنے اور لبلبے کے انزائمز کے تجزیے سے اندرونی سوزش اور رسولیوں جیسے مسائل کا سنگین ہونے سے پہلے ہی پتہ لگایا جا سکتا ہے۔
گلوکوز کی باقاعدہ جانچ ضروری ہے۔
ماہرین تجویز کرتے ہیں کہ شدید لبلبے کی سوزش میں مبتلا افراد کو باقاعدگی سے گلوکوز کی جانچ کرانی چاہیے۔ یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے اہم ہے جو شرابی ہیں اور ان لوگوں کے لیے جن کے لبلبے کے بافتوں کو سوزش سے نقصان پہنچا ہے۔ ماہرین کا مشورہ ہے کہ جلد پتہ لگانے اور علاج کرنے سے حالت مزید بگڑنے سے بچا جا سکتا ہے۔ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی تجویز کرتے ہیں جیسے کہ صحت مند غذا اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے الکحل سے پرہیز کریں۔
(ڈسکلیمر: اس رپورٹ میں صحت سے متعلق تمام معلومات اور مشورے صرف معلوماتی مقاصد کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے کی بنیاد پر فراہم کر رہے ہیں۔ تاہم، براہ کرم اس معلومات پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)