اپنے جگر کو صاف کرنے کے لیے اس جادوئی جوس کو مہینے میں ایک بار پی لیں، تمام فضلہ قدرتی طور پر باہر پھینک دے گا
ڈیٹوکس سپلیمنٹس جگر کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ اس لیے جگر سے زہریلے مادوں کو نکالنے کے لیے قدرتی غذا پر انحصار کریں۔
Published : October 30, 2025 at 10:19 AM IST
جگر انسانی جسم کا ایک اہم عضو ہے۔ پیٹ کے دائیں جانب پسلیوں کے درمیان واقع ہے، یہ بنیادی طور پر عمل انہضام، خون کی گردش اور جسم سے زہریلے مادوں کے اخراج میں کام کرتا ہے۔ بہت زیادہ باہر کا کھانا، پروسیسرڈ فوڈز، یا گیس سے بھرپور غذا کا استعمال جگر میں زہریلے مواد کو جمع کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ لہذا، وقتا فوقتا جگر کو ڈی ٹوکسیفائی کرنا ضروری ہے۔ جگر کی سم ربائی ایک ایسا عمل ہے جو آپ کے جسم سے زہریلے مادوں کو ہٹاتا ہے۔ یہ وزن کم کرنے میں مدد کرتا ہے اور آپ کی صحت کو بہتر بناتا ہے۔ یہ مختلف غذائی اجزاء اور ادویات کا توازن بھی برقرار رکھتا ہے۔
روبی ہال کلینک، پونے کے جگر کے ٹرانسپلانٹ فزیشن، معدے کے ماہر، ہیپاٹولوجسٹ، اور لیور ٹرانسپلانٹ فزیشن ڈاکٹر پون ہنچلے کے مطابق، جگر کی سم ربائی ڈی ٹاک سیفائی کے لیے بازار میں بہت سے سپلیمنٹس دستیاب ہیں۔ ان سپلیمنٹس کے بجائے، آپ کچن کے کچھ اجزاء سے اپنے جگر کو ڈیٹاکس کر سکتے ہیں۔ جانئے یہ اجزاء کیا ہیں اور ان کا استعمال کیسے کریں...
لہسن:
امریکن لیور فاؤنڈیشن (ALF) کے مطابق، لہسن میں سب سے زیادہ ارتکاز ڈی ٹوکسیفائی ایجنٹس پر ہوتا ہے۔ روزانہ اس کا استعمال جگر کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اس کا سیلینیم مواد جگر کے خامروں کو زہریلے مادوں کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے۔
نارنگی:
کھٹے پھل جیسے نارنگی، اور لیموں میں وٹامن سی اور اینٹی آکسیڈنٹس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ ان کا استعمال قدرتی طور پر جگر کو صاف کرتا ہے۔ یہ جگر کو زہریلے مادوں سے پاک کرنے کے لیے انزائمز پیدا کرنے میں مدد کرتے ہیں۔
ہری سبزیاں:
سبز پتوں والی سبزیوں میں جگر کی صفائی کی بہترین خصوصیات ہوتی ہیں۔ پتوں والی سبزیاں جیسے پالک، چکوری اور سرسوں کی سبزیاں کلوروفل میں زیادہ ہوتی ہیں، جو خون کی گردش کو بہتر بناتی ہیں اور زہریلے مادوں کو باہر نکالتی ہیں۔
چقندر:
چقندر میں flavonoids اور بیٹا کیروٹین کی زیادہ مقدار ہوتی ہے۔ یہ اینٹی آکسیڈنٹس کے طور پر کام کرتے ہیں اور جگر کو detoxify کرنے میں مدد کرتے ہیں۔
کیا پینا ہے؟
اس جادوئی مشروب کو مہینے میں ایک بار پئیں۔
ScienceDirect.com کے مطابق جگر کی صفائی کے لیے دو چائے کے چمچ پودینے کے جوس میں ایک چائے کا چمچ لیموں کا رس ملا دیں۔ تھوڑا سا کالا نمک ڈال کر مکس کر کے پی لیں۔ اسے مہینے میں ایک بار لینے کی سفارش کی جاتی ہے۔ یہ 25 سے 30 دنوں میں جگر کو صاف کرنے کا ایک اچھا طریقہ ہے۔ پودینہ اینٹی آکسیڈنٹس اور فائٹو نیوٹرینٹس سے بھرپور ہوتا ہے جو جگر کو زہر آلود کرتا ہے اور جگر کے کام کو بہتر بناتا ہے۔ کالا نمک ہاضمہ بہتر کرتا ہے اور جگر کی چربی کو کم کرتا ہے۔ وٹامن سی سے بھرپور لیموں جگر کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ یہ آکسیڈیٹیو تناؤ کو کم کرتا ہے اور پتوں کی پیداوار کو متحرک کرتا ہے، جس سے جگر کی بہتر سم ربائی ہوتی ہے۔
کافی
لیور ٹرانسپلانٹ فزیشن اور گیسٹرو اینٹرولوجسٹ، ہیپاٹولوجسٹ ڈاکٹر پون ہنچل کے مطابق بلیک کافی جگر کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ آپ دن میں ایک سے دو بار کافی پی سکتے ہیں۔ ہر کپ کافی کے درمیان کم از کم چھ گھنٹے کا وقفہ یقینی بنائیں۔ ضرورت سے زیادہ استعمال سے پرہیز کریں۔
گرین ٹی:
جرنل آف ہیپاٹولوجی میں شائع ہونے والی ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ سبز چائے میں اینٹی آکسیڈنٹس کی سب سے زیادہ مقدار پائی جاتی ہے۔ یہ جگر کی صحت کو منظم کرنے اور جسم کی چربی کو جلانے میں مدد کرتا ہے۔
لیموں کا پانی:
نیشنل لائبریری آف میڈیسن کے مطابق لیموں جگر سے زہریلے مادوں کو نکالنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ جگر اور آنتوں کو بھی صاف کرتا ہے۔ لیموں کا رس روزانہ صبح نیم گرم پانی میں ملا کر پی لیں۔
ہلدی کی چائے:
ہلدی میں جراثیم کش اور اینٹی بائیوٹک خصوصیات ہوتی ہیں۔ ہلدی کی چائے پینا جگر کی سوزش اور جگر کی بیماری کی وجوہات سے لڑتا ہے، جبکہ خلیات کو دوبارہ پیدا کرنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ ہلدی کو نیم گرم پانی میں ڈال کر 10 منٹ تک ابالیں اور لیموں کے رس کے ساتھ پی لیں۔
(ڈسکلیمر: یہ معلومات صرف عام پڑھنے کے مقاصد کے لیے فراہم کی گئی ہیں۔ ای ٹی وی بھارت اس معلومات کی سائنسی اعتبار سے کوئی دعویٰ نہیں کرتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے برائے مہربانی ماہرین سے رجوع کریں۔)