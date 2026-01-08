اگر آپ فیبرک کنڈیشنر استعمال کرتے ہیں تو آج سے ایسا کرنا بند کر دیں اور ہوشیار رہیں!
فیبرک کنڈیشنر کا استعمال عام ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ فیبرک کنڈیشنر آپ کی صحت کے لیے کتنا خطرناک ہے؟
بہت سے لوگ کپڑے کا کنڈیشنر استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کے کپڑے تازہ نظر آئے اور دھونے کے بعد بہتر خوشبو آئے۔ فیبرک کنڈیشنر میں ایسے اجزاء ہوتے ہیں جو کپڑوں کو نرم کرتے ہیں اور انہیں زیادہ دیر تک نئے لگتے رہتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ فیبرک کنڈیشنر آپ کی صحت کے لیے کتنا محفوظ ہے؟ ماہرین کے مطابق فیبرک کنڈیشنر جسم میں نقصان دہ کیمیکل خارج کر سکتا ہے جس سے صحت کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ ماہرین کے مطابق فیبرک کنڈیشنر کی وجہ سے صحت کے کیا مسائل ہوسکتے ہیں۔
فیبرک کنڈیشنرز سے صحت کے خدشات
فیبرک نرم کرنے والوں میں کیشنک سرفیکٹینٹس کپڑوں کو نرم کرتے ہیں۔ ان میں کواٹرنری امونیم مرکبات (کواٹس)، مصنوعی خوشبو، سلیکون، غیر مستحکم نامیاتی مرکبات (VOCs)، اور دیگر اجزاء ہوتے ہیں جو دمہ، الرجی اور سانس کے دیگر مسائل کو متحرک کرسکتے ہیں۔ لباس میں خوشبو دائمی برونکائٹس کو متحرک کرسکتی ہے۔ کچھ لوگوں کو سانس لینے میں دشواری، چکر آنا اور سر درد کا سامنا ہو سکتا ہے۔
ابتدائی مراحل میں، ان علامات کو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور انہیں روزمرہ کی تھکاوٹ یا تناؤ سمجھ لیا جاتا ہے۔ تاہم، ماہرین کا کہنا ہے کہ بچوں اور حساس جلد والے افراد کو سوزش، خارش ہو سکتی ہے۔ نیشنل لائبریری آف میڈیسن کی ایک تحقیق کے مطابق، خوشبو سے متعلق VOCs وی او سی کی زیادہ مقدار جلد اور سانس کے سنگین مسائل کا باعث بن سکتی ہے، جن میں سر درد، دمہ کا دورہ، سانس لینے میں دشواری، قلبی اور اعصابی مسائل، چپچپا جھلیوں کی جلن اور کانٹیکٹ ڈرمیٹائٹس شامل ہیں۔
مزید برآں، فیبرک نرم کرنے والے غیر مستحکم نامیاتی مرکبات (VOCs) خارج کرتے ہیں، جیسے ایتھنول، کلوروفارم، اور بینزائل ایسیٹیٹ، جو ایئر ویز، پھیپھڑوں اور سانس کے نظام کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔
کچھ VOCs طویل مدتی مسائل کا سبب بن سکتے ہیں جیسے کمزور مدافعتی نظام، اعصاب کو نقصان، تھائیرائیڈ کے مسائل اور کینسر۔
نیشنل لائبریری آف میڈیسن کی ایک تحقیق کے مطابق مصنوعی خوشبوؤں میں phthalates فاتھالیٹیس نامی نقصان دہ کیمیکل ہوتے ہیں، جو ٹیسٹوسٹیرون اور ایسٹروجن کی سطح میں خلل ڈالتے ہیں، جو تولیدی مسائل اور دماغی صحت کے مسائل کا باعث بنتے ہیں۔
یہ کیمیکلز میٹابولک عمل کو بھی متاثر کرتے ہیں، جو وزن میں اضافے اور انسولین کے خلاف مزاحمت کا باعث بن سکتے ہیں۔
ماہر امراض قلب ڈاکٹر مدھوسودن پتروڈو کا کہنا ہے کہ بہت سی کمپنیاں اپنے فیبرک سافٹنر میں استعمال ہونے والے اجزاء کو ظاہر نہیں کرتی ہیں۔ لہذا، ہم نہیں جانتے کہ ان میں کیا شامل ہے۔ فیبرک سافٹنر کے بجائے قدرتی متبادل کا انتخاب آپ کی صحت کے لیے بہتر ہے۔
اندرونی آلودگی
کپڑے دھونے کے لیے استعمال ہونے والے فیبرک سافٹنرز میں Phthalates، VOCs اور دیگر کیمیکلز آپ کے گھر کی ہوا میں جمع ہو سکتے ہیں، جو فضائی آلودگی میں معاون ہیں۔
فیبرک نرم کرنے والے کپڑوں پر ایک مومی فلم چھوڑتے ہیں، جس کے جلد پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں اور کپڑے کی جاذبیت کم ہوتی ہے۔
کپڑوں پر موجود سلیکون کی باقیات کو مکمل طور پر غائب ہونے میں برسوں لگتے ہیں، جس سے جلد کو سلیکون کے مسلسل نمائش کا خطرہ رہتا ہے۔
فیبرک کنڈیشنر ایسیٹیلڈہائڈ اور فارملڈہائڈ جیسے آلودگیوں کو کیمیکلز میں تبدیل کرتے ہیں جو صحت کے مختلف مسائل کا باعث بنتے ہیں۔ یہ خطرناک کیمیکل آسانی سے خراب نہیں ہوتے۔ وہ جھیلوں، دریاؤں اور سمندروں میں ختم ہو کر آبی حیات کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ان کی باقیات بھی مٹی میں آسانی سے نہیں ٹوٹتی ہیں۔
کمپلیکس کیمیکل مکسر
کپڑوں کے لیے فیبرک نرم کرنے والے 1960 کی دہائی میں مارکیٹ میں آئے۔ اس وقت کپڑے دھونے والے صابن بہت سخت تھے۔ آج دستیاب صابن بہت ہلکے ہیں۔ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ ہلکے صابن کے ساتھ، فیبرک کنڈیشنر استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
پیچیدہ کیمیائی مرکب خوشبو بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ان میں سے صرف چند میں قدرتی اجزاء ہوتے ہیں۔ زیادہ تر خوشبو لیبارٹریوں میں پیٹرولیم پر مبنی مرکبات سے بنائی جاتی ہے۔
کپڑے کے کنڈیشنرز میں موجود کیمیکل دھونے کے بعد بخارات نہیں بنتے۔ یہ کیمیکل کپڑوں پر رہنے اور ان کی خوشبو کو زیادہ دیر تک برقرار رکھنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔
Phthalates ایک ایسا کیمیکل ہے جو اکثر خوشبو کو زیادہ دیر تک برقرار رکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وہ خوشبو کے مالیکیولز کو جلدی ٹوٹنے سے روکتے ہیں۔
قدرتی اجزاء بہتر
نقصان دہ کیمیکلز کے بجائے قدرتی اجزاء کپڑوں کو خوشبو دینے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔
سفید سرکہ کپڑوں کو نرم کرتا ہے اور بدبو اور گندگی کو دور کرتا ہے۔ ضرورت پڑنے پر بیکنگ سوڈا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔
اون ڈرائر کی گیندیں کپڑوں کو نرم کرتی ہیں، اور قدرتی خوشبو کے لیے خالص ضروری تیل کے چند قطرے شامل کیے جا سکتے ہیں۔
پودوں سے بنے صابن کا استعمال نقصان دہ کیمیکلز کے بغیر کپڑوں کو صاف اور نرم رکھتا ہے۔
