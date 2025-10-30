اگر آپ اپنے منہ میں یہ سنگین علامات محسوس کرتے ہیں، تو آپ کو دل کا دورہ پڑ سکتا ہے، ان کو نظر انداز کرنا مہنگا پڑ سکتا ہے
بعض اوقات دل کی بیماری کی علامات منہ سے ظاہر ہوتی ہیں۔ ان علامات کو نظر انداز کرنا سنگین ہوسکتا ہے۔ مزید جانیں
Published : October 30, 2025 at 6:10 PM IST
آج کل ہر کوئی اتنا مصروف ہے کہ ان کے پاس اپنی صحت کا خیال رکھنے کا وقت نہیں ہے۔ مصروف طرز زندگی، کھانے کی غیر صحت مند عادات، نیند کی کمی اور ورزش کی کمی بہت سی سنگین بیماریوں کا باعث بن رہی ہے۔ خاص طور پر دل کے امراض کا خطرہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ جب دل کمزور ہو جاتا ہے تو اکثر ہمارے جسم کے دوسرے حصوں خصوصاً ہمارے منہ میں علامات ظاہر ہوتی ہیں! جی ہاں، ہماری زبانی صحت کا ہمارے دل کی صحت سے گہرا تعلق ہے۔ کچھ عام علامات جنہیں ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں، انہیں معمولی سمجھ کر، بعض اوقات دل کی بیماری کی ابتدائی علامات ہو سکتی ہیں۔ آئیے ان زبانی علامات پر ایک نظر ڈالتے ہیں جو دل کی بیماری کی انتباہی علامات ہوسکتی ہیں۔
کس طرح ہماری زبانی صحت دل کی بیماری کی ابتدائی انتباہی علامات فراہم کر سکتی ہے...
دانتوں کا بتدریج ڈھیلا ہونا یا اچانک گرنا
امریکن ہیلتھ ایسوسی ایشن کے مطابق اگر آپ کے دانت بغیر کسی ظاہری وجہ کے ایک ایک کرکے ڈھیلے یا گرنے لگیں تو انہیں نظر انداز کرنا خطرناک ہوسکتا ہے۔ یہ علامات جسم میں دائمی سوزش اور خون کی گردش کے مسائل کی نشاندہی کرتی ہیں جو براہ راست امراض قلب کا خطرہ بڑھاتی ہیں۔ مزید برآں، اگر آپ کے دانت بغیر کسی ظاہری وجہ کے ڈھیلے یا گرنے لگتے ہیں، تو یہ منہ کے کسی سنگین مسئلے کی علامت ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں آپ کو فوری طور پر دانتوں کے ڈاکٹر یا ماہر سے رجوع کرنا چاہیے۔
مسوڑھوں سے بار بار خون بہنا
مسوڑھوں کی سوجن، خون بہنا، یا لالی ہونا صرف دانتوں کے مسئلے سے زیادہ اشارہ کر سکتا ہے، بلکہ پیریڈونٹل بیماری (مسوڑھوں کے انفیکشن) کی بھی نشاندہی کی جا سکتی ہے، جس کی وجہ سے بیکٹیریا خون کے دھارے میں داخل ہو سکتے ہیں اور دل کو متاثر کر سکتے ہیں۔ یہ بلاک اور ٹارٹر کے جمع ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، جس سے جیجیوائیٹس اور پھر پیریڈونٹائٹس ہوتا ہے۔
اچانک، شدید جبڑے میں درد
خواتین، خاص طور پر، سینے یا جبڑے میں اچانک، شدید درد کو نظر انداز نہیں کرنا چاہئے. درحقیقت، سینے یا جبڑے میں اچانک، شدید درد جو گردن تک پھیلتا ہے، دل کے دورے کی ایک اہم اور ممکنہ طور پر ابتدائی علامت ہو سکتی ہے۔ ایسی علامات کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے اور فوری طور پر ہنگامی طبی مدد طلب کی جانی چاہیے۔ خواتین میں ہارٹ اٹیک کی علامات مردوں سے مختلف ہو سکتی ہیں، اس لیے متلی، کمر میں درد، سانس کی قلت، یا ضرورت سے زیادہ پسینہ آنے جیسی دیگر علامات پر توجہ دینا ضروری ہے۔
بار بار ہونے والے اور غیر شفا بخش منہ کے السر
اگر آپ کو منہ کے چھالوں کا بار بار تجربہ ہوتا ہے جو کئی دنوں تک ٹھیک نہیں ہوتا ہے، تو یہ نہ صرف کمزور مدافعتی نظام کی علامت ہے، بلکہ یہ خون کی خراب گردش کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔
خشک منہ اور سانس کی بو
دانت صاف کرنے کے بعد بھی منہ کا زیادہ خشک ہونا یا سانس کی بدبو جسم میں اندرونی سوزش کی علامات ہیں۔ یہ سوزش دل کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ مزید برآں، بعض ادویات کے ضمنی اثرات بھی خشک منہ میں حصہ ڈال سکتے ہیں۔
