اگر آپ روزانہ سرخ گوشت کھاتے ہیں تو ہوشیار ہوجائیں! ان تین بیماریوں کا خطرہ ہو سکتا ہے
سائنسدانوں نے ایک تحقیق میں بتایا ہے کہ جولوگ بہت زیادہ ریڈ میٹ یعنی سرخ گوشت کھاتےہیں ان میں کئی بیماریوں کا خطرہ ہوتا ہے۔
Published : December 27, 2025 at 11:26 AM IST
ان دنوں مصروف طرز زندگی، کھانے پینے کی خراب عادات اور ورزش کی کمی کے باعث ذیابیطس اور دل کے امراض میں مبتلا افراد کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مزید برآں، لوگ یادداشت کے مسائل یا مینٹل فاگ کا سامنا کر رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ان مسائل پر قابو پانے کے لیے مناسب خوراک بہت ضروری ہے۔ کسی بھی چیز کا زیادہ استعمال بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔
درحقیقت امریکن اکیڈمی آف نیورولوجی کے طبی جریدے نیورولوجی کے آن لائن شمارے 15 جنوری 2025 میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ بہت زیادہ سرخ گوشت کھاتے ہیں ان میں کاگریٹیو ڈکمائن اور ڈیمنشیا کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ درحقیقت، سرخ گوشت ممالیہ کا گوشت ہے۔۔ اس میں بیف، بچھڑا، میمنا، مٹن، خنزیر کا گوشت، بکرا اور ہرن کا گوشت شامل ہے۔ سرخ گوشت کو سرخ گوشت اس لئے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ دیکھنے میں سرخ ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ گوشت جتنا سرخ ہوگا، اس میں چربی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔
سرخ گوشت کھانے سے نہ صرف یادداشت متاثر ہوتی ہے بلکہ ذیابیطس اور دل کے امراض کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔
تحقیق کے مصنف اور بوسٹن کے بریگھم اینڈ ویمنز اسپتال کے پروفیسر ڈونگ وانگ کے مطابق، سرخ گوشت میں سیر شدہ چکنائی (سیچیوریٹید فیٹ) زیادہ ہوتی ہے، اور پچھلے کئی مطالعات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ سرخ گوشت کا زیادہ استعمال ٹائپ ٹو ذیابیطس اور دل کی بیماری کا خطرہ بڑھاتا ہے۔ ڈونگ وانگ کا کہنا ہے کہ سرخ گوشت کھانے سے دل کی بیماری، ہائی بلڈ پریشر، دل کی شریانوں کی بیماری (کورونری آرٹری ڈسیز) اور فالج جیسی سنگین بیماریاں بھی لاحق ہو سکتی ہیں۔ یہ خون کی نالیوں کو نقصان پہنچانے اور جسم کے مختلف حصوں میں سوزش کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ دائمی سوزش اور خون کی نالیوں کو نقصان ڈیمنشیا کا باعث بن سکتا ہے۔
اس نئی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ پراسیس شدہ سرخ گوشت سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں کمی اور ڈیمنشیا کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ تاہم، اچھی خبر یہ ہے کہ اسے صحت مند متبادلات جیسے گری دار میوے، مچھلی اور پولٹری سے تبدیل کرنے سے اس خطرے کو کم کیا جا سکتا ہے۔
اس طرح کی ایک تحقیق کی گئی
کاگریٹیو ڈکمائن اور ڈیمنشیا دماغی افعال میں کمی سے وابستہ حالات ہیں۔ اس سے یادداشت میں کمی اور روزمرہ کی زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ڈیمنشیا کے خطرے کی جانچ کرنے کے لیے، محققین نے 133,771 افراد کے ایک گروپ کو شامل کیا، جن کی اوسط عمر 49 سال تھی اور مطالعہ کے آغاز میں وہ ڈیمنشیا کے شکار نہیں تھے۔ 43 سال تک ان پر نظرر کھی گئی۔ اس دوران اس گروپ کے 11,173 افراد کو ڈیمنشیا ہوا۔
اس تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ پراسیس شدہ سرخ گوشت (جیسے بیکن، ہاٹ ڈاگ اور ساسیج) کا زیادہ استعمال ڈیمنشیا کے بڑھتے ہوئے خطرے سے وابستہ ہے۔ جنہوں نے سب سے زیادہ کھانا کھایا ان میں کم سے کم کھانے والوں کے مقابلے میں 13 فیصد زیادہ خطرہ تھا۔ اگرچہ بغیر پروسیس شدہ سرخ گوشت کا خطرے پر کوئی خاص اثر نہیں پڑا، لیکن سرخ گوشت کو گری دار میوے یا مچھلی سے تبدیل کرنے سے خطرہ کم ہوگیا۔
(ڈسکلیمر: اس رپورٹ میں صحت سے متعلق تمام معلومات اور مشورے صرف معلوماتی مقاصد کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے کی بنیاد پر فراہم کر رہے ہیں۔ تاہم، براہ کرم اس معلومات پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)
