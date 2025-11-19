پانی پینا صحت کیلئے مفید ہے، کم پانی پینا مسائل کو جنم دیتا ہے
ماہرین غذائیت کا کہنا ہے کہ جسم میں مناسب پانی کی کمی خون کے جمنےکا باعث بنتی ہےجوخون کی گردش میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔
Published : November 19, 2025 at 5:55 PM IST
پانی صحت مند جسم کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ خوراک۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پانی جسم کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ سانس لینا ضروری ہے۔ انسانی جسم 70 فیصد پانی سے بنا ہے۔ پانی نہ صرف پیاس بجھاتا ہے بلکہ بہت سے اہم جسمانی افعال میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔
اگرچہ ہم پینے کے پانی کی اہمیت کو سمجھتے ہیں لیکن پھر بھی بہت سے لوگ اسے نظر انداز کرتے ہیں۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ وافر مقدار میں پانی نہ پینا متعدد مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بہت کم پانی پینا جسم کو کئی سگنل بھیج سکتا ہے۔ ماہر غذائیت ہیرا مہتا بتاتی ہیں کہ جب ہم بہت کم پانی پیتے ہیں تو اس سے کئی مسائل جنم لیتے ہیں۔ آئیے بہت کم پانی پینے سے ہونے والے مسائل کے بارے میں ہیرا مہتا کے تاثرات جانتے ہیں...
ہیرا مہتا نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو شیئر کی۔ اس ویڈیو میں، انہوں نے وضاحت کی کہ بہت سے لوگ اپنے جسم کی ضرورت سے کم پانی پیتے ہیں۔ انہوں نے کچھ علامات بھی بیان کیں جو پانی کی کمی کی نشاندہی کرتی ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ وہ علامات کیا ہیں...
بالوں کا گرنا
بہت کم پانی پینا آپ کے بالوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ پانی کی کمی آپ کی کھوپڑی کو خشک کر سکتی ہے، آپ کے بالوں کو کمزور کر سکتی ہے اور ان کے ٹوٹنے کا سبب بن سکتی ہے۔ اگر آپ کو کچھ عرصے سے بال گرنے کا سامنا ہے تو آپ کو محتاط رہنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت کم پانی پی رہے ہیں۔
بدبودار سانس
اگر روزانہ دانت صاف کرنے کے بعد بھی آپ کی سانسوں سے بدبو آتی ہے تو ہیرا مہتا کہتی ہیں کہ ایسا اس لیے ہوسکتا ہے کہ آپ کافی پانی نہیں پی رہے ہیں۔ کم پانی پینے سے آپ کا منہ خشک ہو سکتا ہے۔ تھوک کی پیداوار میں کمی بیکٹیریا کی نشوونما کا باعث بن سکتی ہے۔ اس سے برش کرنے کے بعد بھی سانس میں بو آ سکتی ہے۔
دل کے مسائل کا خطرہ
ماہرینِ غذائیت کا کہنا ہے کہ مناسب پانی کی کمی خون کے جمنے کا باعث بنتی ہے، جس سے دورانِ خون میں خلل پڑتا ہے اور دل کے مسائل کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ کافی پانی پینا جسم سے زہریلے مادوں کو پسینے اور پیشاب کے ذریعے خارج کرنے میں مدد کرتا ہے۔
ضرورت سے زیادہ تھکاوٹ
کافی مقدار میں پانی پینے سے جسم متوازن رہتا ہے۔ بہت کم پانی پینا عدم توازن کا باعث بن سکتا ہے۔ کافی پانی نہ پینا تھکاوٹ کا سبب بن سکتا ہے۔
مزید برآں، پانی کی کمی دیگر مسائل جیسے سر درد، الجھن اور تناؤ کا خطرہ بڑھاتی ہے۔
پانی کی کمی موٹاپے کا باعث بن سکتی ہے۔ کھانے اور اسنیکس کے درمیان پانی پینے سے زیادہ کھانے سے بچنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اس سے وزن کم کرنے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔
پانی کی کمی خون کی گردش کو متاثر کرتی ہے، جس سے سر درد اور بھاری پن کا احساس ہوتا ہے۔
بہت کم پانی پینے سے پیشاب گاڑھا ہو جاتا ہے، جس سے بیکٹیریا پروان چڑھتے ہیں، انفیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
ماہرین غذائیت کا کہنا ہے کہ پانی کی کمی خون کی گردش کو متاثر کرتی ہے جس سے ہیموگلوبن کی سطح کم اور کمزور ہوسکتی ہے۔
بہت کم پانی پینا چہرے کے مسائل جیسے جھریاں، داغ دھبے، مہاسے، رنگت اور خشک جلد کا باعث بن سکتا ہے۔
آپ کو روزانہ کتنا پانی پینا چاہیے اس کا انحصار آپ کے وزن، موسم اور آپ کی جسمانی سرگرمی کی سطح پر ہے۔ تاہم ماہرین کا مشورہ ہے کہ آپ دن میں کم از کم 2.5 سے 3 لیٹر پانی پییں۔ مزید برآں، وہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اپنی غذا میں پانی سے بھرپور غذائیں شامل کریں۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اگر مذکورہ علامات باقاعدگی سے ظاہر ہوں تو آپ کو محتاط رہنا چاہیے۔
(ڈسکلیمر: یہاں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور تجاویز صرف آپ کی معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کی سفارشات کی بنیاد پر فراہم کر رہے ہیں۔ تاہم ان پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی معالج سے مشورہ کرنا ہمیشہ بہتر ہے۔)