ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم کرنے کیلئے یہ 7 کام روزانہ کریں تو،جانیں کیا تبدیلی آئے گی ؟

ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم کرنے کیلئے یہ 7 کام روزانہ کریں تو، جانیں کیا تبدیلی آئے گی؟
ماہرین کا کہنا ہے کہ روزانہ یہ 7 کام کرنے سے آپ کو ہارٹ اٹیک اور امراض قلب کا خطرہ کم ہو جائے گا۔
Published : January 16, 2026 at 11:55 AM IST
جدید طرز زندگی اور کھانے پینے کی بدلتی عادات کی وجہ سے ان دنوں بہت سے لوگ دل کے امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن (ڈبلیو ایچ او) کے مطابق ہر سال 18 ملین افراد دل کی بیماری کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ آپ اپنے روزمرہ کے معمولات میں کچھ تبدیلیاں کر کے دل کی بیماری کے خطرے کو کم کر سکتے ہیں۔ اس تناظر میں آئیے سات چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں جو دل کی صحت کو بہتر بنا سکتی ہیں...
ہارٹ اٹیک کو کیسے روکا جائے۔
اپنے دن کا آغاز غذائیت سے بھرپور ناشتے سے کریں:
ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ ناشتہ چھوڑنے سے دل کی بیماری کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ لہذا، یہ روزانہ ناشتہ کھانے کی سفارش کی جاتی ہے.
nhlbi.nih.gov ویب سائٹ کے مطابق، ناشتے میں اناج، پھل، صحت مند چکنائی، جئی اور گری دار میوے شامل ہونے چاہئیں۔ یہ سب جسم کو ضروری غذائی اجزاء فراہم کرتے ہیں۔
کم از کم 30 منٹ ورزش کریں:
ماہرین کا کہنا ہے کہ روزانہ ورزش دل کی صحت کو بہتر بنا سکتی ہے۔ ہر ہفتے کم از کم 150 منٹ ورزش کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ جم نہیں جاتے ہیں، تو آپ چہل قدمی، سائیکلنگ اور رقص جیسی سرگرمیاں آزما سکتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ خون کی گردش کو بہتر بناتے ہیں اور ہائی بلڈ پریشر کو کم کرتے ہیں۔ ماہرین کا مشورہ ہے کہ روزانہ کم از کم 30 منٹ ورزش کرنے سے دل کی بیماری کا خطرہ کم ہوجاتا ہے۔
نمک اور چینی کا استعمال کم کریں:
بہت زیادہ نمک کھانے سے ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے، جو دل کی بیماری کا باعث بن سکتا ہے۔ اسی طرح بہت زیادہ چینی کھانے سے موٹاپے اور ذیابیطس کا مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں حالتیں دل پر زیادہ دباؤ ڈالتی ہیں اور قلبی امراض میں معاون ہوتی ہیں۔ لہذا، نمک اور چینی کی مقدار کو محدود کرنے اور تازہ پھل کھانے کی سفارش کی جاتی ہے۔
پانی وافر مقدار میں پئیں:
ماہرین کا کہنا ہے کہ وافر مقدار میں پانی پینے سے دوران خون بہتر ہوتا ہے اور دل پر دباؤ کم ہوتا ہے۔ وہ سوڈا اور انرجی ڈرنکس جیسے سافٹ ڈرنکس سے پرہیز کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ مصنوعی طور پر شامل شکر کا استعمال خون میں شکر اور کولیسٹرول کی سطح کو بڑھا سکتا ہے۔ اس کے بجائے، وہ سبز چائے یا سادہ پانی پینے کا مشورہ دیتے ہیں۔
تناؤ کو کم کریں:
ماہرین کا کہنا ہے کہ تناؤ دل کی صحت پر سنگین اثرات مرتب کرتا ہے۔ وہ خبردار کرتے ہیں کہ طویل مدتی تناؤ ہائی بلڈ پریشر اور سوزش کے خطرے کو بڑھا سکتا ہے۔ اس لیے، وہ تناؤ کو کم کرنے کے لیے یوگا، مراقبہ اور پرانایام کی مشق کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ روزانہ صرف 10 منٹ ان چیزوں کے لیے دیں تو ذہنی تناؤ کم ہوگا اور آپ کے دل پر بوجھ بھی کم ہوگا۔
زور سے ہنسنا:
کیا آپ جانتے ہیں کہ ہنسنا آپ کے دل کے لیے اچھا ہے؟ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہنسنے سے تناؤ کے ہارمونز کم ہوتے ہیں اور خون کی گردش میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوستوں اور پیاروں کے ساتھ وقت گزارنا اور زور سے ہنسنا تناؤ کو کم کرتا ہے اور آپ کے دل کو صحت مند رکھتا ہے۔
اپنی کرسی سے باہر نکلیں اور چہل قدمی کریں:
ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ گھنٹوں ایک جگہ بیٹھنا چاہے وہ کام پر ہو یا گھر میں، آپ کے دل کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ زیادہ دیر تک بیٹھنے سے نہ صرف خون کی گردش کم ہوتی ہے بلکہ بلڈ پریشر بڑھتا ہے اور دل پر دباؤ پڑتا ہے۔ لہذا، یہ تجویز کی جاتی ہے کہ تھوڑی سی چہل قدمی کریں یا اٹھ کر ہر گھنٹے میں گھوم پھریں۔ یہ میز پر کام کرنے والوں کے لیے خاص طور پر اہم ہے۔ انہیں اپنے دل کی حفاظت کے لیے باقاعدہ وقفہ لینا چاہیے۔
(ڈسکلیمر: یہ سائنسی تحقیق، مطالعات، اور طبی اور صحت کے پیشہ ورانہ مشوروں پر مبنی ہیں۔ آپ کو ان کے بارے میں مزید جاننا چاہیے اور اس طریقہ کو اپنانے سے پہلے اپنے ذاتی معالج سے مشورہ کرنا چاہیے۔)