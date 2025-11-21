اگر آپ سردیوں میں سر کی خشکی (ڈینڈرف) سے پریشان ہیں تو یہ 5 ٹوٹکے ضرور اپنائیں، مسئلہ جڑ سے ختم ہو جائے گا
ڈینڈرف کی بہت سی وجوہات ہیں۔ یہ مسئلہ ہماری خوراک، پانی کے معیار اور موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے...
Published : November 21, 2025 at 10:29 AM IST
ڈینڈرف ایک عام مسئلہ ہے۔ یہ شدید خارش اور ایک سفید، کھردری فنگس کی تشکیل کا سبب بنتی ہے جسے خشکی کہتے ہیں۔ خشکی سے چھٹکارا حاصل کرنا آسان نہیں ہے۔ یہ بہت پریشان کن ہوسکتا ہے۔ اس سے چھٹکارا پانے کے لیے آپ کو مختلف شیمپو اور کنڈیشنر استعمال کرنے پڑ سکتے ہیں۔کچھ لوگ دوائیں بھی استعمال کرتے ہیں، جن کے کچھ فائدے ہو سکتے ہیں، لیکن اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ خشکی مستقل طور پر دور ہو جائے گی۔
مزید برآں، ان مصنوعات میں موجود کچھ کیمیکل بالوں کی صحت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ایسے مسائل سے بچنے اور خشکی سے نجات کے لیے آپ کو قدرتی طریقے اپنانے چاہئیں۔ اس مسئلے سے چھٹکارا پانے کے لیے آپ گھر میں آسانی سے دستیاب اجزاء استعمال کر سکتے ہیں۔ اس مضمون میں کچھ ایسے ہی علاج بتائے گئے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ خشکی سے نجات کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے۔۔۔
مشہور آیورویدک ماہر ڈاکٹر گایتری دیوی کا کہنا ہے کہ اگر آپ کچھ گھریلو ٹوٹکے صحیح طریقے سے استعمال کریں تو آپ آسانی سے خشکی سے نجات پا سکتے ہیں، جیسے کہ۔۔۔
لیموں کے رس استعمال کرنا
لیموں کا رس بہت تیزابیت والا ہوتا ہے۔ اس میں اینٹی فنگل خصوصیات بھی ہیں۔ لیموں کا رس سر کی جلد پر کسی بھی قسم کے انفیکشن یا فنگس کو دور کرنے میں بہت موثر ہے۔ کھوپڑی عام طور پر قدرتی تیل پیدا کرتی ہے۔ جب یہ تیل ضرورت سے زیادہ ہو جائیں تو خشکی ہو جاتی ہے۔ لیموں کا رس ان تیلوں کو کم کرتا ہے۔ اس کے لیے ایک گلاس پانی میں لیموں کا رس ملا دیں۔ شیمپو کرنے کے بعد اس لیموں کا رس اپنے بالوں میں لگائیں۔ ہفتے میں کم از کم دو بار ایسا کرنے سے سر کی جلد سے فنگس ختم ہو جائے گی اور آپ کے بال صحت مند رہیں گے۔ باقاعدگی سے استعمال سے نہ صرف سر کی جلد صاف رہے گی بلکہ خارش بھی کم ہوگی اور آپ کے بالوں کو قدرتی چمک ملے گی۔
ایلو ویرا کا استعمال
ایلو ویرا جیل بھی خشکی سے نجات کے لیے بہت موثر ہے۔ ایلوویرا اینٹی مائکروبیل خصوصیات سے بھرپور ہے اور سر کی جلد کو صاف کرتا ہے۔ ایلو ویرا جیل کو براہ راست کھوپڑی پر لگانے سے سر کی جلن کم ہو جائے گی۔ خاص طور پر، اگر کوئی فنگس ہے، تو اسے مکمل طور پر ہٹا دیا جائے گا. یہ فنگس خشکی کا سبب ہے۔ ایک بار فنگس ہٹانے کے بعد، خشکی خود ہی ختم ہو جائے گی۔تاہم ایلو ویرا جیل لگانے کے بعد اسے کم از کم آدھے گھنٹے کے لیے لگا رہنے دینا چاہیے۔ اس کے بعد شاور لیں۔ ایلو ویرا جیل کا ٹھنڈک اثر سوزش کو کم کرتا ہے۔ اس کا باقاعدہ استعمال نہ صرف خشکی کو دور کرتا ہے بلکہ سر کی جلد کو نرم کرکے اسے قدرتی چمک بھی دیتا ہے۔
بیکنگ سوڈا
بیکنگ سوڈا کئی مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ اکثر داغوں کو دور کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تاہم، یہ خشکی کو دور کرنے کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ یہ جلد کے مردہ خلیوں کو دور کرنے اور کھوپڑی کو صاف رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ مزید برآں، یہ سر کی جلد پر فنگس کو بڑھنے سے روکتا ہے۔ تاہم اس ٹوٹکے کو استعمال کرنے سے پہلے آپ اپنے بالوں کو سادہ پانی سے دھو لیں۔ اس کے بعد، تھوڑا سا بیکنگ سوڈا لیں اور اسے براہ راست کھوپڑی پر لگائیں۔ اسے لگانے کے بعد، اسے چند منٹ تک بیٹھنے دیں، پھر اسے دھولیں۔ اگر آپ کو شدید خشکی ہے تو یہ بیکنگ سوڈا اسے مکمل طور پر کم کر دے گا۔ مزید برآں، اگر آپ ہفتے میں ایک بار ایسا کرتے ہیں، تو آپ کو اپنی خشکی سے نجات مل جائے گی۔
ایپل سائڈر سرکہ
سیب کا سرکہ خشکی کو ختم کرنے میں بھی بہت فائدہ مند ہے۔ یہ فنگس کو مکمل طور پر دور کرنے میں مدد کرتا ہے۔ سیب کا سرکہ اور پانی کو برابر حصوں میں ملا کر سر کی جلد پر لگائیں۔ اس کی اینٹی بیکٹیریل خصوصیات سر کی جلد کو صاف رکھتی ہیں۔ مزید برآں، یہ قدرتی تیل کی زیادہ پیداوار کو بھی روکتا ہے۔
میتھی کا پیسٹ
میتھی کا پیسٹ بھی اچھا کام کرتا ہے۔ میتھی پروٹین اور نیکوٹینک ایسڈ سے بھرپور ہوتی ہے جو کہ کھوپڑی کی صحت کو فروغ دیتی ہے۔ دو کھانے کے چمچ میتھی کے دانے رات بھر پانی میں بھگو دیں۔ اگلی صبح، ان کو ملائیں. پیسٹ بنانے کے بعد اس مکسچر کو اپنے بالوں میں لگائیں۔ اسے کم از کم آدھے گھنٹے تک لگا رہنے دیں۔ اس کے بعد اپنے بالوں کو شیمپو سے دھو لیں۔ اس سے خشکی آہستہ آہستہ کم ہو جائے گی۔