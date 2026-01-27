اگر آپ کا دل ٹھیک سے کام نہیں کر رہا ہے تو آپ کو ان سنگین علامات کا سامنا ہو سکتا ہے، نظر انداز نہ کریں
دل جسم کے لیے توانائی کا ایک ذریعہ ہے۔دل بند ہونےسے پہلے جسم میں کئی علامات ظاہر ہوتی ہیں، اس لیے ان علامات سےآگاہی ضروررکھیں۔
Published : January 27, 2026 at 4:37 PM IST
حیدرآباد: دل ہمارے جسم کے لیے مناسب طریقے سے کام کرنے کے لیے ایک توانائی کے ذریعہ کے طور پر کام کرتا ہے۔ تمام اعضاء کو آکسیجن اور غذائیت سے بھرپور خون فراہم کرتا ہے۔ تاہم جب کسی بھی وجہ سے دل کی ناکامی ہوتی ہے تو جسم مخصوص سگنل بھیجتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ان سگنلز کو جلد پہچاننے سے ہارٹ اٹیک یا کارڈیو مایوپیتھی جیسی سنگین پیچیدگیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ آئیے اب ہارٹ فیل ہونے کی علامات کے بارے میں جانتے ہیں۔
چکر آنا:
ماہرین کا کہنا ہے کہ چکر آنا یا بے ہوشی اس وقت ہوتی ہے جب کمزور دل دماغ کو آکسیجن سے بھرپور خون فراہم کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ اسے محض کمزوری سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ایسا بار بار ہوتا ہے تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔
نیند کے مسائل:
ماہرین کا کہنا ہے کہ رات کو بار بار کھانسی آنا، سانس لینے میں دشواری یا پیشاب کرنے کے لیے بار بار اٹھنا دل کی بیماری کی علامات ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ لیٹنے سے جسمانی رطوبت پھیپھڑوں میں نکل جاتی ہے جس سے سانس لینا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔
سینے میں تکلیف:
ماہرین کا کہنا ہے کہ دل میں دباؤ، جکڑن یا بھاری پن کا محسوس ہونا دل کے مسائل کی ایک بڑی علامت ہے۔ خاص طور پر اگر آپ مشقت کے دوران اس کا تجربہ کرتے ہیں، تو یہ انجائنا (دل میں خون کے بہاؤ میں کمی) یا ہارٹ اٹیک کی ابتدائی علامت ہو سکتی ہے۔
جسمانی صلاحیت میں کمی:
لوگ سیڑھیاں چڑھتے یا گھر کے چھوٹے کام کرتے ہوئے جلدی تھک جاتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ان کا دل ضرورت کے مطابق کام نہیں کر رہا ہے۔ ورزش نہ کرنے کو دل کی ناکامی کی پہلی علامت سمجھا جاتا ہے۔
اچانک وزن بڑھنا:
اگر آپ کا مختصر وقت میں اچانک 2 سے 3 کلو وزن بڑھ جاتا ہے تو ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ چربی کی وجہ سے نہیں بلکہ پانی کو برقرار رکھنے کی وجہ سے ہوسکتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب دل مناسب طریقے سے خون پمپ کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔
مسلسل کھانسی یا گھرگھراہٹ:
امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کی ایک تحقیق کے مطابق کھانسی سفید یا گلابی، خونی بلغم ہارٹ فیل ہونے کی علامت ہوسکتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس لیے اسے صرف پھیپھڑوں کا مسئلہ نہیں سمجھا جانا چاہیے۔
دل کی بے ترتیب دھڑکن:
ماہرین کا کہنا ہے کہ تیز یا بے قاعدہ دل کی دھڑکن اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ دل کو خون پمپ کرنے میں دشواری ہو رہی ہے۔ یہ دل کے سنگین مسئلے کی علامت ہو سکتی ہے، جیسے کہ اریتھمیا۔ میو کلینک کی ایک تحقیق کے مطابق، تیز یا بے قاعدہ دل کی دھڑکن ہارٹ فیل ہونے کا باعث بن سکتی ہے۔
تھکاوٹ:
اگر آپ کافی آرام کرنے کے بعد بھی تھکاوٹ اور کمزوری محسوس کرتے ہیں تو ماہرین کا کہنا ہے کہ دل آپ کے اعضاء کو کافی خون پمپ نہیں کر رہا ہے۔ بہت سے لوگ اس مسئلے کو ہلکے سے لیتے ہیں لیکن وہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں۔
پیروں اور انگلیوں میں سوجن:
ماہرین کا کہنا ہے کہ جب دوران خون خراب ہوتا ہے تو ٹشوز میں سیال جمع ہوجاتا ہے۔ جب دل کمزور ہوتا ہے تو خون صحیح طریقے سے نہیں دوران ہو پاتا، جس کی وجہ سے پیروں کے نچلے حصے بالخصوص ٹخنوں میں سوجن آجاتی ہے۔ اس حالت کو پیریفرل ایڈیما کہا جاتا ہے۔
سانس کی تکلیف:
ماہرین کا کہنا ہے کہ لیٹتے وقت سانس پھولنا یا سوتے وقت اچانک سانس پھولنا دل کے دورے کی علامت ہوسکتی ہے۔ اس حالت کو آرتھوپینیا کہا جاتا ہے۔ یہ پھیپھڑوں میں بڑھتے ہوئے دباؤ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہارورڈ ہیلتھ پبلشنگ کی ایک تحقیق میں کہا گیا ہے کہ پھیپھڑوں میں سیال جمع ہونے سے کھانسی، سانس کی تکلیف اور سانس لینے میں دشواری ہو سکتی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی علامات ظاہر ہوں تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنے اور ٹیسٹ کروانے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔
(ڈسکلیمر: یہاں فراہم کی گئی تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف آپ کی سمجھ کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی ہیں۔ بہتر ہے کہ ان ہدایات پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)