اگر کسی کو دل کا دورہ پڑتا ہے تو اسے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ جانیں کہ ان کی جان کیسے بچائی جائے
اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو یا کسی اور کو دل کا دورہ پڑ سکتا ہے،تو گھبرائیں نہیں اور ان تجاویز پرعمل کریں
Published : January 8, 2026 at 8:35 AM IST
ناقص طرز زندگی اور غیر صحت بخش کھانے کی عادات کی وجہ سے بہت سے لوگ دل کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ہارٹ اٹیک اور فالج کے کیسز میں حالیہ دنوں میں تیزی سے اضافہ تشویش کا باعث بن گیا ہے۔ ایک وقت تھا جب دل کا دورہ صرف بزرگوں میں ہی عام ہوا کرتا تھا۔ لیکن آج نوجوان حتیٰ کہ بچے بھی ہارٹ اٹیک سے جان کی بازی ہار رہے ہیں۔ اس آرٹیکل میں، جانیں کہ اگر آپ کو سینے میں درد یا ہارٹ اٹیک کی علامات محسوس ہوتی ہیں تو کیا کریں...
ان تجاویز پر عمل کرتے ہوئے محتاط رہیں
سینے میں درد اور ہارٹ اٹیک کی علامات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ احتیاطی تدابیر فوری طور پر کرنی چاہئیں، ورنہ وہ جان لیوا ثابت ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو سینے میں درد یا کوئی تکلیف محسوس ہوتی ہے تو بلا تاخیر طبی مدد کے لیے کال کریں۔ اگر آس پاس کوئی ہسپتال ہے تو فوراً جائیں۔
اگر آپ سینے میں درد محسوس کرتے ہیں، تو گھبرائیں نہیں؛ بیٹھ جاؤ اور پرسکون رہنے کی کوشش کرو. تناؤ اور اضطراب دل کی حالت کو خراب کر سکتا ہے۔ اگر آپ کے سامنے والا شخص دل کے دورے کی وجہ سے بیہوش ہو گیا ہے یا سانس نہیں لے رہا ہے تو فوری طور پر سی پی آر کا انتظام کریں۔ ایسا کرنے کے لیے، آپ کو دونوں ہاتھوں سے ان کے سینے کے مرکز کو دبانے کی ضرورت ہوگی۔
اگر ایک خودکار ایکسٹرنل ڈیفبریلیٹر (AED) اے ای ڈی دستیاب ہے، تو اسے ہدایت کے مطابق استعمال کیا جانا چاہیے۔ AEDs اے ای ڈیز دل کی دھڑکن کو بحال کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ اگر ضروری ہو تو وہ برقی جھٹکا بھی دے سکتے ہیں۔
یاد رکھیں کہ ہر سینے کا درد ہارٹ اٹیک یا کارڈیک کی علامت نہیں ہوتا۔ سینے میں درد کی دیگر وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے کہ پٹھوں میں تناؤ، ذہنی تناؤ اور بدہضمی۔ تاہم، سینے کے درد کو کبھی نظر انداز نہیں چاہیے۔ فوری طور پر طبی مدد حاصل کرنا بہتر ہے۔
ہارٹ اٹیک کی علامات
ہارٹ اٹیک کی علامات ہر شخص میں مختلف ہوتی ہیں۔ ان میں شامل ہو سکتے ہیں...
اچانک سینے میں درد یا تکلیف
درد جو بائیں یا دائیں بازو، یا گردن، جبڑے، کمر، یا پیٹ تک پھیل سکتا ہے۔ کچھ لوگ تیز درد یا سختی کا تجربہ کرتے ہیں، جبکہ دوسروں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ شدید دباؤ یا جلن کی طرح محسوس کر سکتا ہے، جو بدہضمی کی طرح ہے۔
بیمار محسوس ہونا، پسینہ آنا، چکر آنا، یا سانس کی قلت
دیگر عام علامات میں شامل ہیں
بے چینی کے اچانک احساسات، جو گھبراہٹ کے حملے سے مشابہت رکھتے ہیں۔
پھیپھڑوں میں سیال جمع ہونے کی وجہ سے شدید کھانسی یا گھرگھراہٹ۔
یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ کچھ لوگوں کو ان علامات میں سے کسی کے بغیر دل کا دورہ پڑ سکتا ہے، اور یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہر ایک کو مختلف طریقے سے درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ بوڑھے لوگوں یا ذیابیطس والے لوگوں میں ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے، کیونکہ یہ حالت اعصاب کو نقصان پہنچا سکتی ہے، جس سے درد کو محسوس کرنے کا طریقہ بدل جاتا ہے۔
(ڈسکلیمر: اس رپورٹ میں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف آپ کی عمومی معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، طبی اور صحت کے پیشہ ورانہ مشورے پر مبنی فراہم کرتے ہیں۔ اس طریقہ کو اپنانے سے پہلے آپ اپنے ذاتی معالج سے مشورہ کریں۔)