اگر منہ کے چھالے دو ہفتوں میں ٹھیک نہیں ہوتے ہیں تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں
انڈین نیشنل اکیڈمی آف میڈیکل سائنسز کی ایک تحقیق میں بتایا گیا ہےکہ بھارت میں منہ کے کینسرکے کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔
Published : June 16, 2026 at 2:26 PM IST
حیدرآباد: ہم میں سے بہت سے لوگ وقتاً فوقتاً منہ کے چھالوں کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ السر مسالہ دار کھانا کھانے، غلطی سے زبان یا ہونٹ کاٹنے یا وٹامن کی کمی کی وجہ سے ہو سکتے ہیں۔ عام طور پر، وہ چند دنوں یا ایک ہفتے میں خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تاہم، کینسر کے ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اگر منہ کا السر دو ہفتوں کے بعد ٹھیک نہیں ہوتا ہے، تو اسے معمولی زخم کے طور پر نظر انداز یا مسترد نہیں کیا جانا چاہیے۔
نیشنل اکیڈمی آف میڈیکل سائنسز (NAMS 2025) کے ایک مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ بھارت میں منہ کے کینسر کے کیسز کی دنیا میں سب سے زیادہ تعداد ہے، جو کہ عالمی کل کا ایک تہائی ہے۔ یہ ہندوستان میں مردوں میں سب سے عام کینسر ہے۔ لہٰذا، ممبئی کے ایک اسپتال کے ایک سینئر کینسر سرجن ڈاکٹر پرمیش بھائی کا کہنا ہے کہ منہ کا السر جو طویل عرصے تک ٹھیک نہیں ہوتا ہے، منہ کے کینسر کی ابتدائی علامت ہو سکتی ہے...
منہ کے السر کی وجہ کیا ہے، اور آپ کو کب فکر مند ہونا چاہئے؟
منہ کے السر عام طور پر تناؤ، ناقص منہ کی صفائی، یا بدہضمی جیسے عوامل کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ان کا علاج اکثر سادہ گھریلو علاج سے کیا جا سکتا ہے یا جسم کو کچھ دن آرام کی اجازت دے کر۔ تاہم اگر السر دو ہفتوں سے زیادہ برقرار رہتا ہے - چاہے یہ درد کے بغیر ہو یا مسلسل جلن کا سبب بنتا ہو - آپ کو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ تمباکو کا استعمال کرنے والے افراد (جیسے تمباکو نوشی یا چبانے والے) کو اس سلسلے میں خاص طور پر محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ السر جو طویل عرصے تک ٹھیک نہیں ہوتے ہیں ان میں منہ کے کینسر یا کینسر سے پہلے کے زخموں کی ابتدائی علامات ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔
ہندوستانیوں کے لیے خطرہ زیادہ کیوں ہے؟
ہمارے ملک میں پان، گٹکھا، اور تمباکو چبانے جیسی عادتیں عام ہیں۔ شراب نوشی کے ساتھ مل کر یہ عادات منہ کی اندرونی پرت کو شدید متاثر کرتی ہیں۔ دانتوں کی غلط صفائی اور زبان کے خلاف دانتوں کے مسلسل رگڑ یا گالوں کی اندرونی استر کی وجہ سے بھی خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر السر کا علاج نہ کیا جائے تو، انفیکشن منہ کے دوسرے حصوں میں تیزی سے پھیل سکتا ہے، جو ممکنہ طور پر چبانے، نگلنے اور بولنے میں شدید مشکلات کا باعث بنتا ہے۔
نوٹ کرنے کے لئے دیگر اہم علامات
منہ کے چھالوں کے علاوہ، منہ کے کینسر کے ابتدائی مراحل کے دوران جسم میں درج ذیل تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں۔ روزمرہ کی زندگی میں ان پر توجہ دینا ضروری ہے۔
سانس کی بدبو (برش کرنے کے بعد بھی)
مسوڑھوں یا دانتوں سے اچانک خون آنا اچانک ڈھیلا ہو جانا
منہ کے اندر سفید یا سرخ دھبوں کا نمودار ہونا
منہ یا گردن کے علاقے میں بغیر کسی ظاہری وجہ کے سوجن اور درد
آواز میں اچانک تبدیلی یا بولنے میں دشواری
ابتدائی علاج
اگر آپ اپنے منہ میں کوئی تبدیلی محسوس کرتے ہیں، تو بہتر ہے کہ فوری طور پر دانتوں کے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اگر یہ معمولی زخم ہے تو، صحیح دوا اسے چند دنوں میں ٹھیک کر دے گی، جس سے آپ کو ذہنی سکون ملے گا۔ اگر ڈاکٹر کو کینسر کا شبہ ہے، تو وہ بایپسی (معائنہ کے لیے زخم سے ٹشو کا ایک چھوٹا نمونہ لینا) اور سی ٹی اسکین جیسے ٹیسٹ کی سفارش کریں گے۔ اس سے ابتدائی مرحلے میں بیماری کا درست پتہ لگانے میں مدد مل سکتی ہے۔
آگاہی بہترین دوا ہے۔
منہ کا کینسر اکثر گالوں کی اندرونی استر، اوپری اور نچلے جبڑوں، زبان اور منہ کے فرش کو متاثر کرتا ہے۔ یہ چہرے کے اہم حصے ہیں جو ہمارے بولنے اور کھانے کے طریقے کو متاثر کرتے ہیں۔ لہٰذا، اگر ان علاقوں میں کسی بھی مسئلے کا ابتدائی مرحلے میں پتہ چل جائے، تو ان کا مکمل طور پر علاج کیا جا سکتا ہے بغیر چہرے کی خرابی کے۔
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کہاوت "روک تھام علاج سے بہتر ہے" یہاں درست ہے۔ ہم تمباکو اور الکحل کے استعمال جیسی عادات سے مکمل پرہیز کرکے اور ہر چھ ماہ بعد دانتوں کا چیک اپ کروا کر سنگین خطرات سے بچ سکتے ہیں۔ منہ کے کسی ایسے زخم کا علاج کرنا عقلمندی ہے جو خود ٹھیک نہیں ہوتے۔
(ڈسکلیمر: یہاں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور تجاویز صرف آپ کی سمجھ کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی ہیں۔ تاہم، ان تجاویز پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہمیشہ بہتر ہے۔