نیند کی کمی، تناؤ اور زیادہ گوشت کا استعمال بھی چھاتی کے کینسر کا سبب بن سکتا ہے، آئی سی ایم آر

نیند کی کمی، تناؤ اور زیادہ گوشت کا استعمال بھی چھاتی کے کینسر کا سبب بن سکتا ہے، آئی سی ایم آر
چھاتی کے کینسرپرآئی سی ایم آرکی ایک تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ چھاتی کاکینسر خواتین میں مختلف وجوہات کی وجہ سے پیدا ہوسکتا ہے
Published : August 8, 2026 at 5:24 PM IST
بنگلورو میں مقیم انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ (آئی سی ایم آر) کی ایک حالیہ تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ سبزی خور خوراک، نیند کی کمی اور موٹاپا خواتین میں چھاتی کے کینسر کا خطرہ بڑھاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یہ تین عوامل سالانہ چھاتی کے کینسر کے 50,000 نئے کیسز میں حصہ ڈالتے ہیں۔ اس کا مطلب چھاتی کے کینسر کے معاملات میں تقریباً 5.6 فیصد سالانہ اضافہ ہے۔ آئی سی ایم آر کے تحت نیشنل سینٹر فار ڈیزیز انفارمیٹکس اینڈ ریسرچ کے ذریعہ کی گئی اس تحقیق میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تولیدی عمر، ہارمونز اور خاندانی تاریخ ہندوستانی خواتین میں چھاتی کے کینسر کے خطرے کو نمایاں طور پر متاثر کرتی ہے۔
مطالعات کے مطابق 2022 میں دنیا بھر میں 2.3 ملین خواتین میں چھاتی کے کینسر کی تشخیص ہوئی اور 670,000 خواتین اس جان لیوا بیماری سے لڑتے ہوئے اپنی جانیں گنوا دیں۔ بھارت میں بھی چھاتی کے کینسر میں مبتلا خواتین کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ 2022 میں ملک میں 221,757 خواتین میں اس بیماری کی تشخیص ہوئی۔ یہ خواتین میں پائے جانے والے تمام کینسروں کا تقریباً ایک چوتھائی (22.8 فیصد) ہے۔ 22 دسمبر 2024 تک، 1,871 مضامین اور 31 الگ الگ مطالعات کا تجزیہ مرتب کیا جا چکا تھا۔
اس کی وجوہات کیا ہیں؟
اس تحقیق میں کئی عوامل کو مدنظر رکھا گیا، جیسے ماہواری کی عمر (خاص طور پر 50 سال کی عمر کے بعد)، شادی کی عمر، اسقاط حمل کی تاریخ، پہلے اور آخری بچے کی پیدائش کی عمر، دودھ پلانا، مانع حمل گولیوں کا استعمال، اور ہارمونز کے اثرات۔ بعد میں شادی کرنے والی خواتین کو چھاتی کے کینسر کا خطرہ قدرے زیادہ ہوتا ہے۔ مزید برآں، جن خواتین نے دو سے زیادہ اسقاط حمل کا تجربہ کیا ہے ان کو ان لوگوں کے مقابلے میں زیادہ خطرہ ہوتا ہے جنہوں نے کبھی اسقاط حمل نہیں کیا تھا۔ ایسی خواتین کے لیے خطرہ 1.68 گنا زیادہ ہے۔
تناؤ اور مناسب نیند کی کمی اہم عوامل ہیں۔
تناؤ اور کافی نیند کی کمی خطرے کے بڑے عوامل ہیں۔ بڑی عمر میں پہلے بچے کو جنم دینا (30 کے بعد) کینسر کا خطرہ نمایاں طور پر بڑھاتا ہے۔ پیٹ میں چربی کا جمع ہونا (کمر سے کولہے کا تناسب 85 سینٹی میٹر سے زیادہ) اور زیادہ بی ایم آئی بھی چھاتی کے کینسر سے منسلک ہیں۔ مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ طرز زندگی سے متعلق عوامل جیسے کہ کم نیند، روشنی کے ساتھ سونا اور ضرورت سے زیادہ تناؤ بھی کینسر کا خطرہ بڑھاتے ہیں۔
گوشت کی کھپت بھی ایک عنصر ہے۔ زیادہ مقدار میں گوشت کھانے سے کینسر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ، پروسیسرڈ گوشت سے بچنا چاہئے. اسی طرح نیند کی کمی خواتین میں بریسٹ کینسر کا خطرہ بڑھا دیتی ہے۔ تاہم اس تحقیق میں شراب اور تمباکو کے استعمال اور چھاتی کے کینسر کے بڑھتے ہوئے خطرے جیسی عادات کے درمیان کوئی تعلق نہیں ملا۔ یہ بات قابل غور ہے کہ پچھلے مطالعات سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ ہر 10 گرام الکحل پینے سے چھاتی کے کینسر کا خطرہ 7.1 فیصد بڑھ جاتا ہے۔ تاہم، ترقی پذیر ممالک میں جہاں الکحل کا استعمال کم ہے (0.4 گرام فی دن)، چھاتی کے کینسر کے پیدا ہونے کا امکان کم ہے۔
چھاتی کا کینسر کیا ہے؟
چھاتی کے کینسر کے بارے میں آگاہ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ نہ صرف ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں ایک بڑھتا ہوا مسئلہ ہے۔ بیداری کی کمی اور سماجی بدنامی کی وجہ سے، بہت سے لوگ اس وقت تک اسکریننگ نہیں کراتے جب تک کہ بیماری نمایاں طور پر بڑھ نہ جائے۔ درحقیقت، 60 سے 70 فیصد مریض بیماری کے آخری مرحلے پر ہی ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں، جو سنگین پیچیدگیوں کا باعث بن سکتا ہے۔
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چھاتی کا کینسر چھاتی کے بافتوں کی غیر معمولی نشوونما سے پیدا ہوسکتا ہے۔ تاہم، یہ غلط فہمی ہے کہ چھاتی میں کوئی گانٹھ ضروری طور پر کینسر کی نشاندہی کرتی ہے۔ مناسب طبی ٹیسٹ سے گزرنا ضروری ہے۔ اگر ابتدائی مرحلے میں اس کا پتہ چل جائے تو اس بیماری پر موثر اور تیزی سے قابو پایا جا سکتا ہے۔ بدقسمتی سے، بیداری کی کمی کی وجہ سے، بہت سے لوگ اس حالت کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور بعض صورتوں میں، افراد خودکشی تک کا سہارا لیتے ہیں۔
ڈاکٹروں کے مطابق چھاتی کے کینسر کی اہم علامات میں چھاتی کی شکل میں تبدیلی، واضح گانٹھ، نپل سے خون یا دیگر سیال کا اخراج، نپل کا ہٹ جانا اور بغل میں سوجن شامل ہیں۔
(ڈسکلیمر: یہاں فراہم کردہ صحت سے متعلق تمام معلومات اور مشورے عام فہم کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی ہیں۔ بہتر ہے کہ ان ہدایات پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)