تہواروں کے موسم میں آپ کی خوراک اور طرزِ زندگی آپ کے دل کی صحت پر کیسے اثر انداز ہوتی ہیں
تہواروں کی خوشیاں منانے کے لیے آپ کو اپنے دل کی صحت سے سمجھوتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
Published : October 31, 2026 at 3:28 PM IST
تہواروں کا موسم خاندان کے ساتھ اکٹھے ہونے، باہر گھومنے پھرنے اور اپنے پسندیدہ کھانوں سے لطف اندوز ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ تاہم، اس دوران کھانے پینے کی عادات اور روزمرہ کے معمولات میں آنے والی تبدیلیاں دل کی صحت پر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ مٹھائیوں، تلی ہوئی اشیاء اور ’جنک فوڈ‘ (غیر صحت بخش کھانوں) کا زیادہ استعمال جن میں اکثر نمک، چینی اور غیر صحت بخش چکنائی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے بلڈ پریشر، بلڈ شوگر اور کولیسٹرول کی سطح کو متاثر کر سکتا ہے۔ اس طرح کے بھاری کھانے دل پر بوجھ بڑھا سکتے ہیں، خاص طور پر ان افراد کے لیے جو پہلے ہی کسی طبی مسئلے کا شکار ہیں۔
آکاش ہیلتھ کیئر سپر اسپیشلٹی ہسپتال کے کارڈیالوجی ڈیپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر اور یونٹ ہیڈ، ڈاکٹر اجے دعا کا کہنا ہے کہ اصل مسئلہ کبھی کبھار زیادہ کھا لینے کا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ایسا کتنی بار ہوتا ہے اور یہ غیر صحت بخش عادات کتنے عرصے تک برقرار رہتی ہیں۔ تقریبات کے لیے دیر رات تک جاگنا، مناسب نیند نہ لینا، ذہنی دباؤ کا شکار ہونا اور جسمانی سرگرمیوں کی کمی۔ یہ سب جسم کے معمول کے افعال پر منفی اثر ڈال سکتے ہیں۔ مناسب مقدار میں پانی پئے بغیر یا آرام کیے بغیر خریداری یا سفر میں گھنٹوں گزارنے سے جسم میں پانی کی کمی (ڈی ہائیڈریشن) اور تھکاوٹ ہو سکتی ہے، اور یہ دونوں ہی دل پر براہِ راست اور سنگین اثر ڈالتے ہیں۔
آپ جو کچھ کھاتے ہیں، اس کی مقدار بہت اہمیت رکھتی ہے
تہواروں کے دوران کھانے پینے کی کوئی مقررہ حد نہیں ہوتی۔ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ کتنی مقدار میں کھاتے ہیں، آپ کی غذائی عادات کیسی ہیں اور آپ کی مجموعی صحت کی حالت کیا ہے۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے پسندیدہ کھانوں سے اعتدال کے ساتھ لطف اٹھائیں، پیٹ بھر جانے کا احساس ہوتے ہی کھانا روک دیں، اور بھاری کھانوں کے ساتھ سبزیوں، پھلوں اور دیگر غذائیت سے بھرپور اشیاء کو شامل کرکے توازن برقرار رکھیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کافی مقدار میں پانی پئیں، 6 سے 7 گھنٹے کی نیند لیں اور اپنے روزمرہ کے معمولات میں باقاعدہ جسمانی سرگرمی کو شامل کریں۔ اس سے آپ کو اپنی صحت برقرار رکھنے میں مدد ملے گی۔
کن لوگوں کو زیادہ احتیاط برتنی چاہیے؟
وہ افراد جنہیں ہائی بلڈ پریشر، ذیابیطس (شوگر) یا دل کی بیماری کی شکایت رہی ہو، انہیں اس دوران اضافی احتیاط برتنی چاہیے۔ انہیں اپنی تجویز کردہ ادویات باقاعدگی سے لیتے رہنا چاہیے اور اپنی صحت کی نگرانی کے لیے ڈاکٹر کے مشوروں پر عمل کرنا چاہیے۔
انتباہی علامات جنہیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے
کچھ ایسی انتباہی علامات کو پہچاننا بھی انتہائی ضروری ہے، جیسے کہ سینے میں درد، سانس لینے میں غیر معمولی دشواری، ٹھنڈے پسینے آنا، یا اچانک چکر آنا۔ ان علامات کو محض بھاری کھانے کی وجہ سے ہونے والی بدہضمی یا دن بھر کی مصروفیات کی تھکن سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ایسی صورتحال میں فوری طور پر ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے۔
تہواروں اور تقریبات سے لطف اندوز ہونے کے لیے آپ کو اپنے دل کی صحت سے سمجھوتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خوراک کے درست انتخاب اور روزمرہ کے متوازن معمولات پر عمل کر کے آپ تقریبات کا مزہ بھی لے سکتے ہیں اور اپنے دل کو لاحق غیر ضروری خطرات کو بھی کم سے کم کر سکتے ہیں۔
وہ عوامل جو دل پر اضافی بوجھ ڈالتے ہیں
دل کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کوئی تہوار منایا جا رہا ہے۔ اسے صرف وہی بوجھ محسوس ہوتا ہے جو ہم اس پر ڈالتے ہیں۔ عید کے بعد اکثر ایک مخصوص طرزِ عمل دیکھنے میں آتا ہے۔ رات گئے بھاری کھانے، تلی ہوئی اشیاء، مٹھائیاں، الکحل کا استعمال، نیند کی کمی، چہل قدمی (واک) چھوڑ دینا، اور بعض اوقات ڈاکٹر کی تجویز کردہ ادویات لینا بھی بھول جانا۔ اس کے ساتھ ساتھ مہمانوں کی میزبانی، سفر اور خریداری کا دباؤ بھی شامل ہو جاتا ہے۔یہ سب عوامل دل کو معمول سے کہیں زیادہ سخت محنت کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ سال کے اس حصے میں، سرد موسم اور آلودگی صورتحال کو مزید بگاڑ دیتے ہیں، جس سے شریانیں سکڑ جاتی ہیں اور بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔
اگرچہ اس کا کوئی مقررہ پیمانہ نہیں ہے، لیکن ایک سادہ سا اصول مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، مٹھائی کی تھوڑی سی مقدار کھانا تو ٹھیک ہے، لیکن روزانہ ایک ہی وقت میں تین گنا مقدار کھا لینا مناسب نہیں ہے۔ تہوار کے دوران ایک بار بھاری کھانا کھا لینا تو قابلِ قبول ہو سکتا ہے، لیکن مسلسل بھاری کھانے کھاتے رہنا دل پر بوجھ ڈالتا ہے۔ ذیابیطس، ہائی بلڈ پریشر، کولیسٹرول کی زیادتی، یا پہلے سے دل کے عارضے میں مبتلا افراد کے لیے ان حدود کا خیال رکھنا اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔
تہواروں سے لطف اندوز ہوں، لیکن اپنی صحت مند عادات کو ترک نہ کریں مثال کے طور پر:
آہستہ آہستہ کھائیں۔
اپنی پلیٹ کا آدھا حصہ سلاد یا سبزیوں سے بھر لیں۔
کھانے کے بعد 20 منٹ تک چہل قدمی کریں۔
تقریبات کے دوران بھی اپنی تجویز کردہ ادویات لینا نہ بھولیں۔
خوب پانی پیئیں۔
الکحل کے استعمال کو محدود رکھیں۔
ان انتباہی علامات کو کبھی نظر انداز نہ کریں:
سینے میں بے چینی یا تکلیف
سانس پھولنا
اچانک پسینہ آنا
شدید تھکن، یا درد کا بازو یا جبڑے کی طرف پھیلنا
یہ محض تیزابیت (ایسیڈٹی) کی علامات نہیں ہو سکتیں۔ فوری طور پر طبی امداد حاصل کریں، کیونکہ یہاں ہر لمحہ قیمتی ہے۔ تہواروں کے موسم میں احتیاط برتنا انتہائی ضروری ہے۔