ہائی بلڈ شوگر اور پری ذیابیطس کا قدرتی طور پر علاج کیسے کریں، جانیں اسٹیب باے اسٹیپ
اس آرٹیکل میں بلڈ شوگر کوکنٹرول کرنے کے طریقے اور پری ذیابیطس کے علاج کے لیے کیا کرنا ہےاس کے بارے میں تفصیل سے جانیں۔
Published : November 23, 2025 at 10:59 AM IST
ہمارا جسم خدا کی طرف سے ایک قیمتی تحفہ ہے۔ جسم اور صحت کا خیال رکھنا ہر ایک کا فرض اور ذمہ داری ہے بالکل اسی طرح جیسے ہم اپنے گھروں، گاڑیوں اور مالیات کا خیال رکھتے ہیں۔ تاہم، آج کے مصروف طرز زندگی نے لوگوں کے لیے اپنے جسم اور صحت کی مناسب دیکھ بھال کرنا مشکل بنا دیا ہے۔ اس کی وجہ سے اس جدید دور میں بہت سی سنگین بیماریاں جنم لے رہی ہیں جن میں ذیابیطس سب سے زیادہ عام ہے۔ دنیا بھر میں لاکھوں لوگ ذیابیطس کا شکار ہیں۔ ہندوستان اس بیماری سے اس قدر متاثر ہے کہ اب اسے دنیا کا ذیابیطس کا دارالحکومت کہا جاتا ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں ذیابیطس کے مریضوں کا ایک بڑا حصہ ہندوستان میں رہتا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن (ڈبلیو ایچ او) اور دیگر رپورٹس کے مطابق ہندوستان میں 80 ملین سے زیادہ لوگ ذیابیطس کا شکار ہیں۔ بھارت میں ذیابیطس کے مریضوں کی تعداد میں گزشتہ چند سالوں میں 44 فیصد اضافہ ہوا ہے۔ سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ ہندوستان میں بہت سے لوگ "پری ذیابیطس" کا سامنا کر رہے ہیں، یعنی انہیں مستقبل میں ذیابیطس ہونے کا زیادہ خطرہ ہے۔ یہ اضافہ کئی عوامل کی وجہ سے ہوا ہے، بشمول طرز زندگی میں تبدیلی، میکانائزیشن کی وجہ سے جسمانی سرگرمی میں کمی، اور جینیاتی عوامل۔
اس آرٹیکل میں جانیں کہ ذیابیطس کے مریضوں کو اپنے بلڈ شوگر کو کیسے کنٹرول کرنا چاہیے اور پری ذیابیطس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔۔۔
اس طرح اپنا بلڈ شوگر کنٹرول میں رکھیں
londondiabetes.com کے مطابق، اگر آپ کے بلڈ شوگر کی سطح بڑھ جاتی ہے، تو آپ اسے قدرتی طور پر کنٹرول کرنے کے لیے یہ آسان طریقے آزما سکتے ہیں، جیسے:
1- وافر مقدار میں پانی پئیں: خون میں شکر کی سطح کو تیزی سے کم کرنے کے لیے وافر مقدار میں پانی پینا چاہیے۔ یہ ہائیڈریشن کو بڑھاتا ہے اور گردوں کو اضافی شوگر کو نکالنے میں مدد کرتا ہے۔
2- باقاعدگی سے ورزش کریں: روزانہ کچھ آسان ورزش کرنے سے بلڈ شوگر کی سطح کو کنٹرول کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ ان میں کھانے کے بعد 15 سے 30 منٹ تک پیدل چلنا، ہلکا وزن اٹھانا، سائیکل چلانا، تیراکی اور یوگا شامل ہیں۔
3- فائبر سے بھرپور غذائیں کھائیں: فائبر سے بھرپور غذائیں کھانے سے شوگر کے جذب ہونے کی رفتار کم ہوجاتی ہے۔ ایسا کرنے کے لیے اپنی خوراک میں سبزیاں، پھلیاں اور سارا اناج شامل کریں۔
4- کاربوہائیڈریٹ کا حساب رکھیں: اگر آپ کو ٹائپ ٹو ذیابیطس ہے تو اپنے کاربوہائیڈریٹ کی مقدار کو گننا بہت فائدہ مند ہے۔ اس سے آپ کو یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ آپ دن بھر میں کتنا کاربوہائیڈریٹ کھا رہے ہیں۔
5- کافی نیند لیں: کافی نیند لینے سے بلڈ شوگر لیول بھی کنٹرول میں رہتا ہے۔ اگر آپ کم سوتے ہیں تو آپ کی صحت خراب ہوگی۔ ذیابیطس کے مریض کے لیے اپنی نیند کا خاص خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔
پری ذیابیطس کیا ہے؟
اگر خون میں شکر کی سطح ایک خاص حد سے بڑھ جائے تو اسے ذیابیطس کہا جاتا ہے۔ تاہم، اگر خون میں شکر کی سطح بڑھتی رہتی ہے اور ذیابیطس کی علامات ظاہر ہوتی ہیں، تو اسے پری ذیابیطس کہا جاتا ہے۔ تقریباً 70 فیصد لوگ جن میں پہلے سے ذیابیطس کی علامات ہوتی ہیں وہ بعد کی زندگی میں ذیابیطس کے مریض بن جاتے ہیں۔ لہذا، جلد پتہ لگانے سے خون میں شکر کی سطح کو کنٹرول میں رکھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ تاہم، اس کے لیے آپ کے طرز زندگی میں تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے۔
پری ذیابیطس کو ریورس کرنے کی ٹپس
نیشنل لائبریری آف میڈیسن کے مطابق، پری ذیابیطس کو ریورس کرنے کے لیے غذائی تبدیلیاں، جسمانی سرگرمی، اور اسٹریس منجمنٹ (تناؤ کو کم کرنے کا پلان) کی ضرورت ہوتی ہے۔
1- اپنی خوراک کو تبدیل کریں: آپ جو کھاتے ہیں وہ بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے اہم ہے۔ چینی اور ریفائنڈ کاربس کو کم کریں۔ اس کے علاوہ، میٹھے مشروبات، سفید روٹی، پاستا، اور پروسیسرڈ اسنیکس سے پرہیز کریں۔ یہ بلڈ شوگر میں اضافے کا سبب بن سکتے ہیں۔
2- زیادہ فائبر کھائیں: سارا اناج، سبزیاں، پھلیاں اور پھل (اعتدال میں) بلڈ شوگر کو مستحکم رکھنے میں مدد کرتے ہیں۔
3- صحت مند چکنائی (ہیلتھی فیٹ) کا انتخاب کریں: ایوکاڈو، گری دار میوے، بیج اور زیتون کا تیل انسولین کی حساسیت کو بہتر بناتا ہے۔
4- پروٹین کی مقدار میں اضافہ کریں: کم چکنائی والاگوشت، مچھلی، انڈے، اور پودوں پر مبنی پروٹین (جیسے دال) آپ کا پیٹ بھرا ہوا رکھتے ہیں اور بلڈ شوگر کی سطح کو کنٹرول کرتے ہیں۔
5- ہائیڈریٹڈ رہیں: وافر مقدار میں پانی پیئے۔
6- باقاعدگی سے ورزش کریں: جسمانی سرگرمی آپ کے پٹھوں کو گلوکوز کو زیادہ موثر طریقے سے استعمال کرنے میں مدد دیتی ہے۔
7- وزن کم کرنا: اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو صرف 5-10 فیصد وزن کم کرنے سے انسولین کی حساسیت میں نمایاں بہتری آسکتی ہے۔ خوراک اور ورزش کے ذریعے بتدریج اور مستقل وزن میں کمی پر توجہ دیں۔
8- کافی نیند لیں: کم نیند بھوک اور بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے والے ہارمونز میں خلل ڈالتی ہے۔ ہر رات 7-9 گھنٹے کی معیاری نیند کو مقصد بنائیں۔
9- تناؤ کو کم کریں: دائمی تناؤ کورٹیسول کی سطح کو بڑھاتا ہے ، جو ہائی بلڈ شوگر کا باعث بن سکتا ہے۔
10- یہ طریقہ آزمائیں:
*گہری سانس لینے کی ورزش کریں
*یوگا یا میڈیٹیشن
*دلکش قدرتی مناظر میں وقت گزاریں
11- خیال رکھیں اور مانیٹرنگ کریں: اگر ممکن ہو تو، اپنے خون میں شکر کی سطح کو ٹریک کریں۔ ایک گلوکوومیٹر آپ کو یہ دیکھنے میں مدد کر سکتا ہے کہ آپ کے طرز زندگی میں تبدیلیاں کیسے کام کر رہی ہیں۔
(ڈسکلیمر: اس رپورٹ میں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف آپ کی عمومی معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، طبی اور صحت کے پیشہ ورانہ مشورے پر مبنی فراہم کرتے ہیں۔ اس طریقہ یا طریقہ کار کو اپنانے سے پہلے آپ کو تفصیلات پڑھیں اور اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)
