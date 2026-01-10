سردیوں میں دل کا خیال کیسے رکھیں؟ انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن نے بزرگوں سے خصوصی اپیل کے ساتھ ایک ایڈوائزری جاری کی
Published : January 10, 2026 at 7:29 PM IST
بھیوانی: انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن نے موسم سرما کی ایڈوائزری جاری کی ہے۔ اس سال ورلڈ ہارٹ ڈے کا تھیم "دل کی دھڑکن" ہے۔ اس بات پر زور دیتے ہوئے ڈاکٹروں نے لوگوں سے طرز زندگی میں تبدیلی لانے کی تاکید کی ہے۔
دل کے مریضوں کے لیے ہیلتھ ایڈوائزری: آئی ایم اے ہریانہ کے رکن ڈاکٹر کرن پونیا نے وضاحت کی کہ سرد موسم میں خون کی شریانیں سکڑ جاتی ہیں، جس سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ مزید برآں سردیوں میں جسم کا درجہ حرارت برقرار رکھنے کے لیے دل کو زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے جو کہ کمزور دل کے مریضوں کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔
سردیوں سے بچنے کے لیے نکات: ڈاکٹر کرن پونیا نے لوگوں کو مشورہ دیا کہ وہ صبح سویرے چہل قدمی کرنے سے گریز کریں جب بہت سردی یا دھند ہو۔ سورج نکلنے یا درجہ حرارت قدرے بڑھنے پر ہی باہر نکلیں۔ اپنے جسم کو گرم رکھنے کے لیے، ایک موٹے کپڑے کے بجائے کئی باریک پرتیں پہنیں، جو گرمی کو باہر نکلنے سے روکتی ہے۔ سردیوں میں تلی ہوئی اور نمکین کھانوں سے پرہیز کریں۔ متوازن غذا کھائیں جس میں اناج، پھل اور سبز سبزیاں شامل ہوں۔
شراب نوشی جان لیوا ہے: ڈاکٹر کرن پونیا نے کہا کہ لوگ اکثر سردی سے بچنے کے لیے شراب کا سہارا لیتے ہیں لیکن اس سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر اور شوگر کے مریض باقاعدگی سے چیک اپ کروائیں اور اپنی دوائیوں میں کسی قسم کی غفلت سے گریز کریں۔
طرز زندگی میں تبدیلیاں ضروری ہیں: ڈاکٹر نے کہا کہ ورلڈ ہارٹ ڈے کا تھیم دھڑکن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دل کی صحت کے لیے مسلسل آگاہی اور فعال دیکھ بھال ضروری ہے۔ دل کی بیماری سے ہونے والی 17.9 ملین سالانہ اموات میں سے زیادہ تر کو صرف طرز زندگی میں تبدیلیوں اور جلد تشخیص کے ذریعے روکا جا سکتا ہے۔ ہمیں انتباہی علامات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہئے جیسے سینے میں درد، سانس کی قلت، اور بہت زیادہ پسینہ آنا۔
ان علامات کو نظر انداز نہ کریں: ڈاکٹر کرن پونیا نے کہا کہ اگر کسی شخص کو بھاری پن یا سینے میں شدید درد، سانس لینے میں تکلیف، اچانک تیز دل کی دھڑکن، اچانک چکر آنا یا بے ہوشی وغیرہ جیسی علامات کا سامنا ہو تو اسے فوری طور پر طبی امداد حاصل کرنی چاہیے۔ روک تھام علاج سے بہتر ہے۔ روزانہ کم از کم 30 منٹ کی اعتدال پسند جسمانی سرگرمی اور تناؤ سے پاک طرز زندگی دل کی لمبی عمر کو فروغ دے سکتی ہے۔