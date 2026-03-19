کیا آپ کے گلے میں سوجن ہے اور نگلنے میں دشواری ہے؟ کیا یہ تھائیرائیڈ کینسر ہو سکتا ہے؟ اس کی شناخت کرنے کا طریقہ سیکھیں
تھائیرائیڈ کا کینسرمردوں کے مقابلے خواتین میں زیادہ کثرت سے پایا جاتا ہے۔ یہ مردوں کے مقابلے خواتین میں تقریباً تین گنا زیادہ عام ہے۔
Published : March 19, 2026 at 12:49 PM IST
عام صحت کے مسائل سے لے کر جان لیوا کینسر تک، بعض بیماریاں مردوں کے مقابلے خواتین میں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ تھائیرائیڈ کینسر ان میں سے ایک ہے۔ 2023 میں جرنل آف اینڈوکرائن اینڈ میٹابولک ریسرچ میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق مردوں کے مقابلے خواتین میں تھائیرائیڈ کینسر کے ابتدائی مراحل میں ہونے کا خطرہ چار گنا زیادہ ہے۔
بنیادی طور پر تھائیرائیڈ گلینڈ ایک تتلی کی شکل کا اینڈوکرائن گلینڈ ہے جو گردن میں واقع ہے۔ یہ بنیادی طور پر جسم کے میٹابولزم، توانائی کی سطح، دل کی دھڑکن، جسم کے درجہ حرارت، اور بڑھوتری کو 'ٹرائیوڈوتھیرونین' اور 'تھائیروکسین' کے نام سے جانا جاتا ہارمونز پیدا کرکے کنٹرول کرتا ہے۔ میٹابولزم کو منظم کرکے، یہ صحت مند جسمانی وزن کو برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے اور اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ خلیات صحیح طریقے سے کام کریں۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ اس غدود کے اندر ہونے والی کچھ تبدیلیاں تھائرائیڈ کینسر کا باعث بن سکتی ہیں۔ ماہرین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اس کینسر کی علامات کا جلد پتہ لگانا جان بچانے والا ہو سکتا ہے۔ اس تناظر میں، آئیے اس رپورٹ میں تھائیرائیڈ کینسر کی علامات اور انتباہی علامات کو دریافت کرتے ہیں۔
تھائیرائیڈ کے حالات کی ابتدائی علامات
گلے میں سوجن:
تھائیرائیڈ کینسر کی سب سے عام ابتدائی علامات میں سے ایک گلے میں بغیر درد کے گانٹھ کا ہونا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ گانٹھیں - خاص طور پر وہ جو تھائیرائیڈ کے علاقے میں واقع ہیں -تھائیرائیڈ نوڈولس کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ وہ نوٹ کرتے ہیں کہ اس طرح کی گانٹھ اچانک ظاہر ہوسکتی ہے یا وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ بڑھ سکتی ہے۔ اگرچہ یہ گانٹھیں عام طور پر خطرناک نہیں ہوتی ہیں، لیکن یہ کبھی کبھار کینسر کی علامت ہو سکتی ہیں۔
ماہرین بتاتے ہیں کہ تھائیرائیڈ نوڈول کسی بھی عمر میں بن سکتے ہیں۔ تاہم، امریکن کینسر سوسائٹی کی طرف سے کی گئی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حالت بڑی عمر کے افراد میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ وہ مشورہ دیتے ہیں کہ اگر گردن میں ایسی گانٹھوں کا پتہ چل جائے تو معالج سے رجوع کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔
ہوا کی نالی پر دباؤ:
ماہرین کا کہنا ہے کہ فوڈ پائپ (اسوفیگس) پر ٹیومر کی وجہ سے دباؤ نگلنے یا سانس لینے میں دشواری کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ اگر ایسی علامات ظاہر ہوں تو انہیں نظر انداز نہ کریں۔تھائیرائیڈ کینسر غذائی نالی کو متاثر کرتا ہے ،وہ ٹیوب جو کھانا منہ سے جسم تک پہنچاتی ہے کھانے کو مشکل یا غیر آرام دہ بناتی ہے۔
تیزی سے بڑھتے ہوئے گانٹھ:
تھوڑے عرصے میں تیزی سے بڑھنے والے گانٹھ تھائیرائیڈ کینسر کی ایک عام علامت ہیں۔ ماہرین نوٹ کرتے ہیں کہ، گانٹھوں کے برعکس، کینسر کے ٹیومر تیز رفتاری سے بڑھتے ہیں۔
غیر واضح درد:
ماہرین تجویز کرتے ہیں کہ گردن یا گلے میں مسلسل درد - خاص طور پر جب اس کا تعلق سردی یا کسی اور عام بیماری سے نہ ہو - تھائیرائیڈ کینسر کی علامت ہو سکتی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ اگر کینسر آس پاس کے لمف نوڈس میں پھیل گیا ہے، تو درد شدید ہو سکتا ہے، ممکنہ طور پر گردن یا گلے کے علاقے میں جلن کا باعث بن سکتا ہے۔
سوجن:
ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر تھائیرائیڈ کینسر کی وجہ سے گلے کا سائز بڑا ہو جائے تو یہ گردن کے علاقے میں نمایاں سوجن کا باعث بن سکتا ہے۔
سانس لینے میں دشواری:
تھائیرائیڈ گلینڈ کے بڑھنے سے سانس کی نالی پر دباؤ پڑتا ہے۔ ماہرین نے نوٹ کیا کہ اس کے نتیجے میں سانس لینے میں دشواری ہو سکتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ جسمانی طور پر متحرک ہیں اور روزانہ مناسب آرام حاصل کرتے ہیں، تو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ اگر آپ کو ایسی پریشانی کا سامنا ہو تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں۔
شدید کھانسی:
ماہرین تجویز کرتے ہیں کہ سردی جیسی علامات اور مستقل کھانسی جیسی علامات - انفیکشن کی موجودگی سے قطع نظر -تھائیرائیڈ کینسر کے اشارے ہو سکتے ہیں۔ نیشنل لائبریری آف میڈیسن کے مطابق، تھائیرائڈ کینسر کی دیگر علامات میں تھکاوٹ، بھوک میں کمی، متلی یا الٹی، اور اچانک وزن میں کمی شامل ہیں۔
خواتین میں خطرہ کیوں زیادہ ہے؟
ماہرین کے مطابق اس کی بنیادی وجہ خواتین کے جسم کے اندر ہونے والے ہارمونز کے اتار چڑھاؤ ہیں۔ خاص طور پر...
ایسٹروجن کا کردار: ہارمون ایسٹروجن خواتین میں بلوغت کے آغاز سے ماہ واری کے ذریعے سب سے زیادہ فعال ہوتا ہے۔ یہ ہارمون گلے میں خلیوں کی نشوونما کو متاثر کرتا ہے۔
عمر:
یہ کینسر عام طور پر 20 سے 55 سال کی عمر کی خواتین میں پایا جاتا ہے۔ تاہم، وہ یقین دلاتے ہیں کہ اگر تھائیرائیڈ کینسر کا ابتدائی مراحل میں ہی پتہ چل جائے تو اس کا مکمل علاج ممکن ہے۔
آپ گھر بیٹھے اپنے تھائرائیڈ کی صحت کو آسانی سے چیک کر سکتے ہیں- طریقہ یہ ہے:
گردن کا معائنہ: آئینے کے سامنے کھڑے ہوں، پانی کا ایک گھونٹ لیں، اور اپنے سر کو پیچھے کی طرف جھکائیں۔ پانی نگلتے وقت یہ دیکھیں کہ آیا آپ کے گلے میں کوئی گانٹھ یا سوجن نظر نہیں آتی۔ مہینے میں ایک بار یہ چیک کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔
خاندانی تاریخ:
اگر آپ کے خاندان میں کسی کو تھائرائیڈ کا کینسر ہوا ہے، تو آپ کو باقاعدگی سے طبی معائنہ کروانا چاہیے۔ اگر آپ اپنے گلے میں کوئی تبدیلی محسوس کرتے ہیں تو دو ہفتے سے زیادہ انتظار کیے بغیر فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں۔
تھائیرائیڈ کینسر کے لیے کون سے علاج دستیاب ہیں؟
تھائیرائیڈ کینسر کا بنیادی علاج سرجری ہے۔
بیماری کی شدت پر منحصر ہے، تھائیرائیڈ گلینڈ کا آدھا حصہ ہٹا دیا جاتا ہے (لوبیکٹومی)۔ اس سے غدود کا باقی آدھا حصہ معمول کے مطابق کام کر سکتا ہے۔
اگر بیماری پھیل گئی ہے تو، پورے غدود کو ہٹا دیا جاتا ہے.
جدید ٹیکنالوجی کی آمد کے بعد اب چھوٹے چیرا لگا کر سرجری کی جاتی ہے۔ یہ آسانی سے بحالی میں سہولت فراہم کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں داغ کم دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر پورے تھائیرائیڈ گلینڈ کو ہٹا دیا جائے، تب بھی ایک چھوٹی سی روزانہ گولی کھا کر جسم کا میٹابولک توازن برقرار رکھا جا سکتا ہے۔
(ڈسکلیمر: یہاں فراہم کی گئی تمام صحت سے متعلق معلومات اور تائرواڈ کے حالات سے متعلق مشورے صرف اور صرف آپ کی عام فہم کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے کی بنیاد پر پیش کی گئی ہیں۔ تاہم، اس معلومات پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ضروری ہے۔)