اپنے بالوں کو تراشے بغیر، اسپلٹ اینڈز دو موہے بال سے کیسے چھٹکارا حاصل کریں؟
ایک بارجب بالوں کی نوک دوحصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے،تو یہ خود ہی دوبارہ ٹھیک نہیں ہوتے، جانیں کہ کس طرح خیال رکھنا چاہئے۔
Published : June 15, 2026 at 6:34 PM IST
حیدرآباد: اگرچہ بالوں کا گرنا بہت سے لوگوں کے لیے ایک عام مسئلہ ہے، جبکہ دو موہے بال اسپلٹ اینڈز مسئلہ بنے ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے اپنے بالوں کو تراشتے ہیں، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اسے قدرتی طور پر کم کیا جا سکتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ کیسے...
اس غلطی سے پرہیز کریں:
بہت سے لوگ اپنے بالوں کو دھونے کے بعد اسے جلدی خشک کرنے کے لیے تولیے سے رگڑتے ہیں، جب کہ کچھ لوگ تولیے کو اپنے سر کے گرد لپیٹ کر کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ دونوں طریقے بالوں کے ٹوٹنے کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس کے بجائے، مائیکرو فائبر تولیہ کا استعمال کرتے ہوئے بالوں کو آہستہ سے تھپتھپا کر خشک کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔ مزید برآں، بالوں کو سلجھانے کے لیے چوڑے دانت والی کنگھی کا استعمال کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔
اپنے بالوں کو موئسچرائزڈ رکھیں:
خشک بال آسانی سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس لیے ماہرین نمی کو بالوں کی صحت کے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ ہر ایک کو اپنے بالوں کی قسم کے مطابق موئسچرائزنگ شیمپو اور کنڈیشنر استعمال کرنا چاہیے۔ بالوں کی درمیانی لمبائی سے لے کر سروں تک کنڈیشنر لگانا خاص طور پر ضروری ہے۔ بالوں کو مضبوط رکھنے کے لیے ہفتے میں ایک بار ڈیپ کنڈیشنگ ٹریٹمنٹ یا ہیئر ماسک کا استعمال بھی تجویز کیا جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جب بالوں کو مناسب مقدار میں نمی ملتی ہے تو وہ مضبوط اور ٹوٹنے کا خطرہ کم ہوجاتے ہیں۔
ہیئر ڈرائر کے استعمال سے گریز کریں:
بہت سے لوگ اپنے بالوں کو دھونے کے بعد خشک کرنے کے لیے الیکٹرانک آلات جیسے ڈرائر، بلورز، سٹریٹنرز اور کرلر استعمال کرتے ہیں۔ تاہم، ماہرین کا خیال ہے کہ ان آلات سے خارج ہونے والی ضرورت سے زیادہ گرمی بالوں کو کمزور کرتی ہے اور اس کے پھٹنے کا باعث بنتی ہے۔ لہذا، زیادہ گرمی والے اسٹائلنگ ٹولز کے استعمال سے گریز کرنا بہتر ہے۔ نیشنل لائبریری آف میڈیسن نے انکشاف کیا ہے کہ ہیئر ڈرائر کا استعمال بالوں کو خشک، بے جان، کمزور اور پھیکا بنا سکتا ہے۔
ان ہیئر اسٹائل سے پرہیز کریں:
ماہرین کا کہنا ہے کہ بالوں کو مضبوطی سے باندھنا یا مخصوص طریقوں سے اسٹائل کرنے سے بالوں کی جڑوں میں دوران خون کم ہوجاتا ہے جس سے ٹوٹنا شروع ہوجاتا ہے۔ ریشم یا ساٹن کی اسکرنچیز اس سلسلے میں معیاری ربڑ بینڈ کا بہتر متبادل ہیں۔ امریکن اکیڈمی آف ڈرمیٹولوجی ایسوسی ایشن نوٹ کرتی ہے کہ تنگ پونی ٹیل، کارنروز، بنس اور بالوں کو بڑھانا ایلوپیسیا (بالوں کے گرنے) کا سبب بن سکتا ہے۔
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تیل سے پرورش کریں:
ماہرین کا کہنا ہے کہ قدرتی تیل جیسے آرگن، ناریل بالوں کی حفاظت کرتے ہیں اور پھٹنے سے بچتے ہیں۔ اس لیے وہ بالوں کو نمی اور مضبوط رکھنے کے لیے روزانہ یا نہانے کے بعد بالوں کے سروں پر تھوڑی مقدار میں تیل لگانے کا مشورہ دیتے ہیں۔
صحت مند غذا:
بالوں کی صحت جڑوں سے شروع ہوتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پروٹین، اومیگا تھری فیٹی ایسڈ، بایوٹین اور وٹامن اے، سی اور ای سے بھرپور متوازن غذا بالوں کو مضبوط کرتی ہے۔ انڈے، گری دار میوے، پتوں والی سبزیاں اور مچھلی جیسی غذائیں بالوں کی صحت کے لیے فائدہ مند سمجھی جاتی ہیں۔ مزید برآں، بالوں کو اندر سے ہائیڈریٹ رکھنے کے لیے کافی پانی پینے کی سفارش کی جاتی ہے۔ نیشنل لائبریری آف میڈیسن کے مطابق، بایوٹین بالوں کی نشوونما اور معیار کو بہتر بناتا ہے۔
(ڈسکلیمر: یہاں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور تجاویز صرف آپ کی سمجھ کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی ہیں۔ تاہم، ان تجاویز پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہمیشہ بہتر ہے۔