پیک شدہ اور پروسیس شدہ غذاؤں میں پوشیدہ نمک چینی اور چکنائی آپ کے گردوں کی صحت کو کس طرح نقصان پہنچا رہی ہے
بدلتی ہوئی طرزِ زندگی، جنک فوڈ اور پیکڈ (ڈبوں میں بند) کھانوں تک آسان رسائی نے اس مسئلے کو مزید سنگین بنا دیا ہے۔
Published : September 30, 2026 at 9:34 AM IST
ہندوستان میں ذیابیطس موٹاپے اور طرزِ زندگی سے متعلقہ بیماریوں کی وجہ سے گردوں کے امراض کا بوجھ تیزی سے بڑھ رہا ہے، جو سب کے لیے تشویش کا باعث بن گیا ہے۔ بدلتی ہوئی طرزِ زندگی، بڑھتی ہوئی آمدنی، جنک فوڈ اور پیکڈ (ڈبوں میں بند) کھانوں تک آسان رسائی اور جسمانی سرگرمیوں کا فقدان جیسے عوامل نے شہری اور دیہی دونوں آبادیوں میں اس مسئلے کو مزید سنگین بنا دیا ہے۔
ممبئی کے سیفی ہسپتال میں کنسلٹنٹ نیفرولوجسٹ (ماہرِ امراضِ گردہ) ڈاکٹر ہیمال شاہ کے مطابق، ذیابیطس، ہائی بلڈ پریشر اور ڈس لیپیڈیمیا (خون میں چکنائی کا عدم توازن) جیسی طرزِ زندگی سے جڑی بیماریوں کے پھیلاؤ میں خوراک کا اہم کردار ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، یہ مسائل گردوں کے امراض، دل کی بیماریوں اور میٹابولک فیٹی لیور ڈیزیز (جگر میں چربی جمع ہونے کا مرض) کا سبب بن سکتے ہیں۔
نمک، چینی اور تیل کا اہم کردار
آج کل ان بیماریوں کے پیدا ہونے میں نمک، چینی اور تیل نمایاں کردار ادا کرتے ہیں۔ انہیں اکثر صحت کے لیے "تین سفید زہر" یا "خاموش دشمن" کہا جاتا ہے۔ اگرچہ ہم گھر میں تیار کردہ کھانوں میں ان کے استعمال پر نظر رکھتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر اور انجانے میں ہم ان کی مقررہ یومیہ مقدار سے زیادہ استعمال کر بیٹھتے ہیں کیونکہ یہ اجزاء پیکڈ کھانوں اور ریستوران کے کھانوں میں پوشیدہ ہوتے ہیں۔
SOS مہم کو سمجھنا
ڈاکٹر ہیمال شاہ کا کہنا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ انہی پوشیدہ اجزاء کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں اکثر اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے اپنی روزانہ کی کھپت کی حد کو پار کر لیا ہے۔ ممبئی کڈنی فاؤنڈیشن اور امر گاندھی فاؤنڈیشن سے وابستہ ماہرینِ امراضِ گردہ نے "SOS" (نمک، تیل اور چینی) کے پیغام کے ذریعے ان تینوں اجزاء کے استعمال میں کمی لانے پر زور دینے کے لیے ایک مہم شروع کی ہے۔ اس اقدام کا مقصد پیکڈ اور پروسیسڈ کھانوں میں موجود پوشیدہ نمک، تیل اور چینی کی مقدار کے بارے میں عوام میں آگاہی پیدا کرنا ہے۔
S – نمک: پیک شدہ اور پروسیس شدہ (مصنوعی طریقے سے تیار کردہ) غذاؤں میں سوڈیم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جس سے ہائی بلڈ پریشر اور گردے کی بیماری کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔
O – تیل: ان غذاؤں میں موجود پوشیدہ ’سیچوریٹڈ‘ (saturated) اور ’ٹرانس‘ (trans) چکنائی دل کی بیماری اور موٹاپے کا خطرہ بڑھاتی ہے۔
S – چینی: کولڈ ڈرنکس، کیچپ اور پیک شدہ اسنیکس میں موجود پوشیدہ شکر (جیسے ہائی فرکٹوز کارن سیرپ) ذیابیطس اور جگر کے مسائل کی بنیادی وجوہات ہیں۔
پیک شدہ غذاؤں کے بڑھتے ہوئے استعمال کے رجحان کے پیشِ نظر یہ مہم انتہائی ضروری ہے۔
ڈاکٹر ہیمال شاہ کے مطابق، پیک شدہ غذاؤں، فاسٹ فوڈ اور پروسیس شدہ خوراک کے بڑھتے ہوئے رجحان کی وجہ سے ہم انجانے میں ان تینوں اجزاء کا استعمال تجویز کردہ حد سے کہیں زیادہ کر بیٹھتے ہیں—ایک ایسی عادت جو بالآخر مختلف سنگین بیماریوں کا باعث بنتی ہے۔
پیک شدہ غذاؤں کے بڑھتے ہوئے استعمال نے اس مہم کو مزید اہم بنا دیا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ کچھ مقبول پیک شدہ اسنیکس میں نمک کی مقدار انتہائی زیادہ ہو سکتی ہے، مثال کے طور پر آلو کے چپس کے ایک پیکٹ میں تقریباً 15 گرام نمک ہوتا ہے، اور یہ مقدار نمک کے اس زیادہ سے زیادہ روزانہ استعمال کے برابر ہے جو کئی دنوں کے لیے تجویز کیا جاتا ہے۔
گردے کی بیماری: ایک 'خاموش قاتل'
ڈاکٹر ہیمال شاہ وضاحت کرتے ہیں کہ گردے کی بیماری کو عام اور خطرناک، دونوں سمجھا جاتا ہے۔ اسے اکثر 'خاموش قاتل' کہا جاتا ہے کیونکہ ابتدائی مراحل میں اس کی کوئی واضح علامات ظاہر نہیں ہوتیں۔ گردے کی بیماری عام طور پر پانچ مراحل سے گزرتی ہے۔ اگر اس کی جلد تشخیص ہو جائے (خاص طور پر پہلے اور تیسرے مرحلے کے درمیان)، تو مناسب علاج اور طرزِ زندگی میں تبدیلیوں کے ذریعے گردے مکمل طور پر ناکارہ ہونے سے بچائے جا سکتے ہیں۔
ڈاکٹر نے 2008-2009 کی ایک تحقیق کا بھی حوالہ دیا جس سے معلوم ہوا کہ تقریباً ہر دس میں سے ایک بالغ فرد گردے کی بیماری کا شکار تھا۔ مزید برآں، انہوں نے نشاندہی کی کہ ذیابیطس، ہائی بلڈ پریشر اور موٹاپے کے بڑھتے ہوئے کیسز کی وجہ سے یہ بوجھ مزید بڑھ سکتا ہے۔
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پیک شدہ (ڈبہ بند) خوراک میں چھپے خطرات کو پہچانیں
ڈاکٹر ہیمال شاہ کے مطابق، تشویش کا دائرہ کار صرف گردوں تک محدود نہیں ہے؛ گردے کی دائمی بیماری کے نتیجے میں بالآخر ڈائلیسس یا ٹرانسپلانٹ (پیوند کاری) کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس کا تعلق دل کے سنگین مسائل، جیسے ہارٹ اٹیک اور فالج سے بھی ہے۔ لہٰذا، پیک شدہ خوراک میں چھپے نمک، چینی اور تیل کے بارے میں آگاہی اور طرزِ زندگی سے متعلق بیماریوں کے لاحق ہونے سے پہلے درست انتخاب کرنا ،گردوں کی طویل مدتی صحت کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔
(ڈسکلیمر: یہاں فراہم کردہ صحت سے متعلق معلومات اور تجاویز صرف تعلیمی مقاصد کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی و صحت کی رائے کی بنیاد پر فراہم کرتے ہیں۔ ان تجاویز پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔)