روزانہ کتنا کوکنگ آئل استعمال کرنا چاہیے؟ سبزی پکانے کے لیے کون سا تیل صحت بخش؟
جب دل کی صحت کی بات آتی ہے تو لوگ تیل کے برانڈ سے لے کر اس کے معیار تک بات کرتے ہیں۔
Published : February 7, 2026 at 9:33 AM IST
تیل کے بغیر ہندوستانی کھانے کا تصور کرنا مشکل ہے۔ ہندوستان میں زیادہ تر لوگ کھانا پکانے کے لیے مختلف قسم کے تیل استعمال کرتے ہیں۔ تیل سبزیوں کو پکانے، فرائی کرنے، نمکین بنانے اور مصالحے کے لیے ضروری ہے۔ یہ چکن اور مٹن جیسے غیر سبزی خور پکوانوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تیل کھانا پکانے کے لیے ضروری ہے کیونکہ یہ کھانے کے ذائقے، خوشبو اور ساخت کو بڑھاتا ہے، اور کھانا پکانے کے عمل جیسے فرائی اور بھوننے کے لیے اہم ہے۔ یہ گرمی کا ایک اچھا کنڈکٹر ہے، اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ سبزیاں اور گوشت یکساں طور پر پکائے جائیں۔
کھانا پکانے کے لیے تیل استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تاہم ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کھانا پکانے کے لیے بہت زیادہ تیل کا استعمال صحت کے مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پین میں تیل کو آہستہ آہستہ گرم کرنا دل کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ دل سے متعلق مسائل ان دنوں بڑھ رہے ہیں۔ خاص طور پر بہت سے لوگ دل کے دورے میں مبتلا ہیں۔
اس لیے دل کی صحت خصوصی توجہ کی مستحق ہے۔ جب دل کی صحت کی بات آتی ہے تو لوگ تیل کے برانڈ سے لے کر اس کے معیار تک ہر چیز پر بحث کرتے ہیں۔ یہ ایک اچھی بات ہے۔ تاہم وہ اکثر ایک اہم عنصر کو نظر انداز کرتے ہیں: روزانہ کتنا تیل استعمال کیا جا رہا ہے۔ بہت زیادہ تیل استعمال کرنے سے کولیسٹرول کی سطح بڑھ جاتی ہے جو کہ دل کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ڈاکٹر اجیت وی کلکرنی بتاتے ہیں کہ دل کی اچھی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے روزانہ کتنا تیل کھانا چاہیے۔ آئیے جانتے ہیں تمام تفصیلات...
ماہرین کیا کہتے ہیں؟
ضروری تیل کی مقدار جسم کے وزن، عمر، جسمانی سرگرمی اور صحت کی حالتوں پر منحصر ہے۔ دل کی صحت کے لیے تیل کا استعمال محدود ہونا چاہیے۔ تیل یا چکنائی والی غذائیں کھانے سے دل کی بیماری، ذیابیطس اور ہائی بلڈ پریشر جیسے سنگین صحت کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تیل کا انتخاب کرتے وقت صحت مند اختیارات کا انتخاب کرنا بھی ضروری ہے۔ زیتون کا تیل، چاول کی چوکر کا تیل اور سرسوں کے تیل کو دل کی صحت کے لیے اچھا سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ اومیگا تھری اور مونو سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ سے بھرپور ہوتے ہیں۔ تیل کی قسم پر بھی غور کرنا چاہیے کیونکہ بہت سے تیلوں میں ٹرانس فیٹ کی زیادہ مقدار ہوتی ہے جو کہ دل کے لیے نقصان دہ ہے۔
آپ کو روزانہ کتنا تیل استعمال کرنا چاہئے؟
صحت مند افراد کو روزانہ صرف دو چمچ تیل استعمال کرنا چاہیے جو کہ تقریباً 25 سے 30 ملی لیٹر ہے۔ فی ہفتہ تقریباً 150 سے 170 ملی لیٹر تیل کافی ہے۔ تاہم، یہ رقم صرف کھانا پکانے کے تیل پر لاگو ہوتی ہے اور اس میں تلی ہوئی اشیاء، بیکری کی اشیاء، یا پراسیس شدہ کھانے شامل نہیں ہیں، کیونکہ ان میں پہلے سے ہی بہت زیادہ تیل ہوتا ہے۔ یہ مقدار صحت کے لیے محفوظ سمجھی جاتی ہے اور جسم کو ضروری توانائی اور غذائی اجزاء فراہم کرتی ہے۔ اس سے زیادہ تیل کا استعمال نقصان دہ ہو سکتا ہے۔
تیل کا زیادہ استعمال خطرناک کیوں ہے؟
بہت زیادہ تیل کھانے سے جسم میں خراب کولیسٹرول کی سطح بڑھ جاتی ہے۔ خراب کولیسٹرول کی زیادہ مقدار دل کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہائی کولیسٹرول کی سطح ہارٹ اٹیک اور فالج کا خطرہ بڑھاتی ہے۔
اس کے علاوہ، یہ موٹاپا اور پیٹ کی چربی میں حصہ لیتا ہے. ایک بار چربی جمع ہو جائے تو اسے کم کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔
یہی نہیں اس سے ہائی بلڈ پریشر اور ذیابیطس کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔
دل کی شریانوں میں رکاوٹ کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔
کون سا تیل کس مقصد کے لیے بہترین ہے؟
ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک ہی تیل کو ہر وقت استعمال کرنے کے بجائے متوازن تیل کا استعمال کرنا بہتر ہے۔ مثال کے طور پر:
سرسوں کا تیل یا مونگ پھلی کا تیل روزانہ استعمال کے لیے بہترین ہے۔
براؤن رائس آئل یا سورج مکھی کا تیل کبھی کبھار تھوڑی مقدار میں استعمال کرنا ایک اچھا آپشن ہے۔
زیتون کا تیل دال یا چٹنی کو تیز کرنے یا ہلکا پھلکا پکانے کے لیے بہترین انتخاب ہے۔
ماہرین کھانا پکانے میں صرف کبھی کبھار گھی استعمال کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔
دل کی حفاظت کے لیے کون سا تیل استعمال کرنا چاہیے؟
زیتون کا تیل
مونگ پھلی کا تیل
سورج مکھی کا تیل
سرسوں کا تیل
سویا بین کا تیل
تاہم، ذہن میں رکھیں کہ ماہرین صرف کولڈ پریسڈ آئل استعمال کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔
کم تیل میں کیسے پکائیں؟
نان اسٹک یا کاسٹ آئرن پین استعمال کریں۔ وہ کم تیل میں کھانا پکا سکتے ہیں۔
پکاتے وقت تیل کو بوتل سے براہ راست استعمال کرنے کے بجائے چمچ سے ناپ لیں۔
سبزیوں کو ابالنے، اور نان اسٹیک فرائی کرنے جیسے طریقے استعمال کریں۔
باہر سے تلی ہوئی اشیا اور جنک فوڈ سے پرہیز کریں۔
(ڈس کلیمر: یہاں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف معلوماتی مقاصد کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، اور طبی اور صحت کے پیشہ ور افراد کے مشورے پر مبنی فراہم کر رہے ہیں۔ بہتر ہے کہ اس معلومات پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)