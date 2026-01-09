چاول کو پکانے سے پہلے کتنی بار دھونا چاہیے اور کتنے منٹ تک بھگونا چاہیے؟
چاول کو بھگونے سے اس کی سطح سے غیر ضروری پرتیں ہٹ جاتی ہیں اور اسے جلدی پکنے میں مدد ملتی ہے۔
چاول دنیا بھر میں خاص طور پر ایشیا میں ایک اہم غذا ہے اور لوگ اسے روزانہ کھاتے ہیں کیونکہ یہ توانائی کا ایک اچھا ذریعہ اور ہضم کرنے میں آسان ہے۔ تاہم یہ خون میں شکر کی سطح کو تیزی سے بڑھا سکتا ہے (خاص طور پر سفید چاول) اور اس میں فائبر کم ہوتا ہے، جو وزن میں اضافے اور نیند کی کمی کا باعث بن سکتا ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو جانیں کہ ماہرین کا کیا کہنا ہے...
ان دنوں بہت سے لوگ چاول کو دھونے کے فوراً بعد پکاتے ہیں۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ کھانا پکانے سے پہلے چاول کو بھگونا ضروری ہے۔ ایسا کرنے میں ناکامی آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ بزرگ کہتے تھے کہ چاول پکانے سے پہلے تھوڑی دیر پانی میں بھگو دیں۔ یہ روایت نسل در نسل چلی آ رہی ہے۔ یہ صرف ذائقہ یا عادت کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ایک صحت مند عادت ہے۔ آج کل بہت سے لوگ جلدی میں ہوتے ہیں اور چاول دھونے کے فوراً بعد پکا لیتے ہیں۔
ماہرین کے مطابق چاول بھگونے کے بہت سے فوائد ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ آپ چاولوں کو پکانے سے پہلے کتنی دیر تک بھگو دیں اور پکے ہوئے چاول کھانے کے کیا فوائد ہیں؟
چاول پکانے سے پہلے بھگونے کے فائدے
کچھ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ چاول میں فائیٹک ایسڈ ہوتا ہے۔ یہ فائیٹک ایسڈ خاص طور پر آئرن، زنک اور کیلشیم کے جذب کو روکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غذائی اجزاء جسم کے ذریعہ صحیح طریقے سے جذب نہیں ہوتے ہیں۔ تاہم، چاول کو دھونے کے بعد بھگونے سے فائٹک ایسڈ ختم ہو جاتا ہے اور غذائی اجزاء کے جذب کو بہتر بناتا ہے۔ لہٰذا زنک اور آئرن کی کمی کا شکار افراد کو چاول پکانے سے پہلے اچھی طرح بھگونے کی عادت ڈالنی چاہیے۔
نیشنل لائبریری آف میڈیسن میں شائع ہونے والے ایک تحقیقی مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ چاول میں قدرتی طور پر سنکھیا ہوتا ہے۔ آرسینک ایک زہریلا عنصر ہے جو مٹی اور پانی میں پایا جاتا ہے۔ پودے اسے کاشت کے دوران جذب کر لیتے ہیں۔ چاول دوسرے اناج کے مقابلے میں زیادہ سنکھیا جذب کرتا ہے۔ تاہم چاول کو بھگونے سے آرسینک کی مقدار میں نمایاں کمی واقع ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماہرین کا کہنا ہے کہ چاول کو پکانے سے پہلے بھگو دینا فائدہ مند ہے۔
چاول کو بھگونے سے اس کی سطح سےاوپری تہیں ہٹ جاتی ہیں اور اسے تیزی سے پکنے میں مدد ملتی ہے۔ مزید برآں بھگونا اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ چاول اچھی طرح اور یکساں طور پر پکتے ہیں، جس کے نتیجے میں ایک بہترین ساخت ہوتی ہے نہ چپچپا اور نہ ہی خشک۔ بھیگے ہوئے چاول جلد نرم ہو جاتے ہیں جس سے اسے پکانا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ چاولوں کو پیٹ میں چپکنے سے بھی روکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بھگونے سے چاول کا ذائقہ بھی بہتر ہوتا ہے۔
دیگر فوائد
چاول کو بھگونے سے انزائمز اسے توڑ سکتے ہیں۔ یہ چاول میں موجود پیچیدہ کاربوہائیڈریٹ کو سادہ شکر میں بدل دیتا ہے، جس سے ہمارے جسموں کے لیے ان غذائی اجزاء کو جذب کرنا آسان ہوجاتا ہے۔
یہ گلیسیمک انڈیکس (GI) کو بھی کم کرتا ہے، جس سے بلڈ شوگر کی سطح کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے۔ GI پیمائش کرتا ہے کہ کھانے میں کاربوہائیڈریٹ کتنی جلدی بلڈ شوگر کی سطح کو بڑھاتے ہیں۔ یہ ذیابیطس کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔
آپ کو چاول کب تک بھگونے چاہئیں؟
سفید چاولوں کو 15-20 منٹ تک بھگو دینا کافی ہے۔
باسمتی چاولوں کو 20-30 منٹ تک بھگو دیں۔
بھورے چاول کو کم از کم 6-8 گھنٹے تک بھگونے سے یہ تیز اور آسانی سے ہضم ہو جاتا ہے۔
دوسری طرف، پورے اناج کے چاولوں کو 8-12 گھنٹے تک بھگو دینا بہتر ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ چاولوں کو بھگونے سے پہلے دو یا تین بار دھونا بہتر ہے۔
تاہم سفید چاولوں کو 3-4 گھنٹے سے زیادہ پانی میں نہ بھگویں۔ ایسا کرنے سے چاول کی غذائیت کی قیمت کم ہو کر وٹامنز اور معدنیات کا اخراج ہو سکتا ہے۔
