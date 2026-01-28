ذیابیطس کے مریضوں کو روزانہ کتنی انجیر کھانا چاہیے؟ اس کے فوائد جانیں
ہر کوئی جانتا ہے کہ روزانہ انجیر کھانے کے بے شمار فوائد ہیں۔ لیکن انہیں کیسے اور کتنا کھانا چاہیے؟ اس مضمون میں جانیں
Published : January 28, 2026 at 2:49 PM IST
ذیابیطس ایک سنگین صحت کا مسئلہ ہے جو دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ماہرین کا کہنا ہے کہ ذیابیطس کے شکار افراد اگر اپنے بلڈ شوگر کی سطح کو کنٹرول میں نہ رکھیں تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ بتدریج اہم اعضاء کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ بیماری جسم کے ہر عضو بشمول آنکھیں، دل اور گردے کو متاثر کر سکتی ہے۔ گردوں کو خاص طور پر ہائی بلڈ شوگر سے ہونے والے نقصان کا خطرہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر اس حالت کو "ذیابیطس نیفروپیتھی" کہتے ہیں۔ چونکہ یہ مسئلہ اندرونی ہے اور باہر سے نظر نہیں آتا، اس لیے ذیابیطس کے مریضوں کے لیے گردے کا باقاعدگی سے چیک اپ کروانا اور صحت بخش خوراک کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔
انجیر خون میں شکر کی سطح کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے۔
اس تناظر میں ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ انجیر کھانا ذیابیطس کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ متعدد مطالعات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ انجیر پوٹاشیم سے بھرپور ہوتے ہیں اور ان میں موجود کلوروجینک ایسڈ بلڈ شوگر کی سطح کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ جرنل آف نیوٹریشن ریسرچ میں شائع ہونے والی 2019 کی ایک تحقیق کے مطابق روزانہ دو انجیر کھانے سے خون میں شوگر کی سطح کو کنٹرول کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ مزید برآں، یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ انجیر کھانے سے دل کی بیماری اور کینسر جیسی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔
آپ روزانہ کتنے انجیر کھا سکتے ہیں؟
کیا انہیں بھگو کر کھانا اچھا ہے؟ ان کے مکمل فوائد حاصل کرنے کے لیے آپ کو انہیں کیسے کھانا چاہیے؟ آئیے معلوم کرتے ہیں...
ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک شخص روزانہ دو انجیر کھا سکتا ہے۔ دو سے زیادہ کھانا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے انہیں اعتدال میں کھانا زیادہ فائدہ مند ہے۔ ماہرین کا یہ بھی مشورہ ہے کہ بھگوئے ہوئے انجیر کھانا زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس کے لیے سونے سے پہلے دو انجیروں کو پانی میں بھگو دیں۔ اگر ممکن ہو تو انہیں بادام اور اخروٹ کے ساتھ بھگو دیں اور صبح خالی پیٹ کھائیں۔ یہ آپ کی مجموعی صحت کو فائدہ دے گا، بشمول آپ کے بلڈ شوگر کی سطح۔
انجیر کھانے کے دیگر فوائد
قبض:
قبض کے شکار افراد کے لیے انجیر ایک بہترین غذا ہے۔ قبض کے مریض روزانہ دو بھگوئے ہوئے انجیر کو خالی پیٹ کھائیں۔ اس سے معدہ صاف ہوتا ہے اور قبض سے نجات ملتی ہے۔
وزن کم کرنے میں مدد:
بہت سے لوگ وزن کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ناکام رہتے ہیں۔ انجیر میں فائبر کی زیادہ مقدار انہیں وزن کم کرنے کی کوشش کرنے والوں کے لیے بہترین غذا ہے۔ صبح خالی پیٹ انجیر کھانے سے وزن کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ خیال رہے کہ بہت زیادہ انجیر کھانے سے بھی وزن بڑھ سکتا ہے۔
بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے:
ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ انجیر میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ انجیر کھانے سے جسم میں ٹرائی گلیسرائیڈ کی سطح بھی کم ہوتی ہے۔ یہ شریانوں میں رکاوٹوں کو روکتا ہے، جس سے دل کی صحت بہتر ہوتی ہے۔
ہارمونل عدم توازن:
ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ روزانہ انجیر کھانے سے ہارمونل عدم توازن کو درست کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ ہارمونل عدم توازن پوسٹ مینوپاسل خواتین اور ماہواری کے مسائل میں زیادہ عام ہے۔ اس لیے ماہرین تجویز کرتے ہیں کہ ان مسائل میں مبتلا خواتین کو اپنی خوراک میں انجیر شامل کریں۔
(ڈسکلیمر: یہاں فراہم کی گئی تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف آپ کی سمجھ کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی ہیں۔ بہتر ہے کہ ان ہدایات پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)