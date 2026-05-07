ہفتے میں کتنے انڈے آپ کی یادداشت کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ ایک مطالعہ میں اہم انکشاف، جانیں سائنسدانوں کا موقف
ہر ہفتے اتنے انڈے کھانے سے یادداشت تیز ہو سکتی ہے اور عمر بڑھنے کے ساتھ ڈیمنشیا سے بچانے میں مدد مل سکتی ہے۔
Published : May 7, 2026 at 12:26 PM IST
الزائمر کا مرض دماغی عارضہ ہے جو آہستہ آہستہ یادداشت اور علمی صلاحیتوں کو کمزور کرتا ہے۔ یہ یادداشت، سوچ اور رویے سے متعلق مسائل کا سبب بنتا ہے، آخر کار آسان ترین کاموں کو انجام دینے کی صلاحیت کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ الزائمر میں مبتلا افراد اپنے رویے اور شخصیت میں بھی تبدیلیوں کا تجربہ کرتے ہیں۔ الزائمر ڈیمنشیا کی ایک شکل ہے جو عام طور پر 65 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔ یہ بیماری یاد رکھنے، سوچنے، زبان کو سمجھنے اور سیکھنے میں مشکلات کے طور پر ظاہر ہوتی ہے۔ یہ علمی خرابیاں وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ خراب ہوتی جاتی ہیں۔ ہندوستان میں، 4 ملین سے زیادہ لوگ ڈیمنشیا کی کسی نہ کسی شکل میں مبتلا ہیں، جبکہ عالمی سطح پر، کم از کم 10 ملین لوگ متاثر ہیں۔ اس نے بیماری کو صحت کے عالمی بحران میں تبدیل کر دیا ہے جس کے فوری حل کی ضرورت ہے۔
الزائمر ایسوسی ایشن کے مطابق بھارت میں بھی یہ بیماری تیزی سے پھیل رہی ہے۔ 2025 تک ملک میں 40 لاکھ سے زائد افراد ڈیمنشیا میں مبتلا ہونے کی توقع ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 2030 تک، یہ تعداد 8.2 ملین تک پہنچ سکتی ہے، اور 2050 تک، یہ خدشہ ہے کہ یہ تعداد تین گنا ہو جائے گی یعنی 12.3 ملین سے تجاوز کر جائے گی۔ عالمی سطح پر 2025 تک ایک اندازے کے مطابق 50 ملین سے زیادہ لوگ اس بیماری سے متاثر ہوں گے۔ اندازوں کے مطابق 2030 تک یہ تعداد بڑھ کر 140 ملین تک پہنچ جائے گی۔ مزید برآں، ماہرین کا کہنا ہے کہ ہر تین سیکنڈ میں اس بیماری کا ایک نیا کیس سامنے آئے گا۔ اگرچہ الزائمر کا ابھی تک کوئی حتمی علاج نہیں ملا ہے، لیکن اس کا علاج مناسب طبی علاج اور مکمل صحت مند طرز زندگی کے ذریعے کیا جا سکتا ہے- جس میں روزانہ ورزش، غذائیت سے بھرپور خوراک، اور اسی طرح کے دیگر اقدامات شامل ہیں۔
انڈے الزائمر کے خلاف حفاظت میں مدد کرسکتے ہیں۔
الزائمر جیسی ترقی پذیر دماغی بیماریوں سے نمٹنے کے لیے سائنسدان اب صرف دوائیوں پر انحصار نہیں کر رہے ہیں۔ 2026 کی نئی تحقیق کے مطابق، سائنسدانوں نے اشارہ کیا ہے کہ انڈے الزائمر کے خطرے کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ مطالعات نے ثابت کیا ہے کہ فی ہفتہ 1 سے 5 انڈے کھانے سے الزائمر اور یادداشت سے متعلق امراض (ڈیمنشیا) کے خطرے کو نمایاں طور پر کم کیا جا سکتا ہے۔ انڈوں میں پائے جانے والے غذائی اجزاء جیسے کہ کولین، اومیگا تھری فیٹی ایسڈز اور لیوٹین دماغی صحت کے لیے فائدہ مند سمجھے جاتے ہیں۔
خاص طور پر انڈے ہماری روزمرہ کی خوراک کا ایک بہت ہی عام جزو ہیں۔ وہ آسانی سے دستیاب ہیں اور انہیں تیار کرنے یا استعمال کرنے کے لیے کسی خاص کوشش کی ضرورت نہیں ہے۔ تحقیق کے مطابق ہفتے میں ایک یا زیادہ انڈے کھانے سے الزائمر کا خطرہ 47 فیصد تک کم ہوسکتا ہے۔ ایک اور تحقیق میں بتایا گیا کہ ہفتے میں کم از کم پانچ بار انڈے کھانے سے یہ خطرہ 27 فیصد تک کم ہوجاتا ہے۔
مطالعہ کیا کہتا ہے؟
یوروالرٹ میں شائع ہونے والی اس تحقیق میں، تقریباً 40,000 بوڑھے بالغوں کی 15 سال سے زائد مدت کے دوران نگرانی کی گئی۔ یہ پایا گیا کہ جو لوگ ہفتے میں دو سے چار بار انڈے کھاتے ہیں ان کے الزائمر کی بیماری کے خطرے میں تقریباً 20 فیصد کی کمی واقع ہوئی۔ انڈوں کو ہفتے میں پانچ یا اس سے زیادہ بار کھانے سے خطرہ مزید کم ہوا (خاص طور پر 27 فیصد تک)۔ 2026 ایڈونٹسٹ ہیلتھ سٹڈی -2 (AHS-2) کے حالیہ نتائج نے ایک انتہائی امید افزا رجحان کا انکشاف کیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ انڈوں کا متوازن اور باقاعدگی سے استعمال الزائمر کی بیماری اور بوڑھے بالغوں میں علمی کمی کے خطرے کو کم کر سکتا ہے۔ تاہم اس موضوع پر مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔
انڈے دماغ کے لیے کیوں فائدہ مند ہو سکتے ہیں؟
شروع کرنے والوں کے لیے، انڈے کولین سے بھرپور ہوتے ہیں، جو ایسیٹیلکولین کے لیے بہترین کام کرتے ہیں۔ انڈوں میں وٹامن بی 12، فولیٹ، اینٹی آکسیڈنٹس جیسے لیوٹین اور یہاں تک کہ اومیگا تھری فیٹی ایسڈ جیسے غذائی اجزاء بھی وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ مجموعی طور پر یہ غذائی اجزاء آپ کے دماغی خلیات کی حفاظت میں مدد کرتے ہیں اور نقصان دہ ایجنٹوں کے اثرات کو کم کر سکتے ہیں۔
مزید پڑھیں: دل کی بیماری سے قبل جسم یہ سات انتباہی نشانیاں ظاہر کرتا ہے ان کو نظر انداز کرنے کی غلطی جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔)
انڈے صرف آپ کے دماغ کے لیے اچھے نہیں ہیں۔ یہ مکمل پروٹین کے بہترین ذرائع میں سے ایک ہیں، آنکھوں کی صحت کو سہارا دیتے ہیں، ہڈیوں کو مضبوط رکھتے ہیں، اور اپنی توانائی کو آہستہ آہستہ جاری کرتے ہیں، جس سے آپ کو طویل عرصے تک پیٹ بھرنے میں مدد ملتی ہے۔ اگر کولیسٹرول آپ کے لیے تشویش کا باعث ہے تو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔ اکثر شواہد کے مطابق دو سے چار انڈوں کا استعمال صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ زیادہ تر لوگوں کے لیے روزانہ ایک انڈا کھانا محفوظ سمجھا جاتا ہے۔ ہفتے میں پانچ یا اس سے زیادہ بار انڈے کا استعمال بھی قابل قبول ہے، حالانکہ اس موضوع پر تحقیق ابھی جاری ہے۔ انڈے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں جب سبزیوں، فائبر اور دیگر غذائیت والی غذاؤں کے ساتھ استعمال کیا جائے۔
(ڈسکلیمر: اس ویب سائٹ پر آپ کو فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور طبی مشورے صرف معلوماتی مقاصد کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، اور طبی اور صحت کے پیشہ ور افراد کے مشورے کی بنیاد پر فراہم کرتے ہیں تاہم اس پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی معالج سے مشورہ کریں