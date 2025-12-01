چکن، مچھلی اور گوشت کو کب تک فریج میں رکھا جا سکتا ہے اور یہ کب خراب ہو جاتا ہے؟
کسی نہ کسی وقت یہ خیال ہم سب کےذہن میں ضرورآیا ہوگا کہ نان ویج اشیاء کو کتنے دنوں تک فریج میں رکھا جاسکتا ہے؟
Published : December 1, 2025 at 8:44 PM IST
حیدرآباد: کھانا صحت کے لیے ضروری ہے۔ کھانے کی صفائی اور حفظان صحت کے حوالے سے بہت سی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہئیں۔ دوسری صورت میں، بیماری کا خطرہ ہے. گھر کا پکا ہوا کھانا صحت بخش ہے۔ بہت سے لوگ اپنے گھروں میں فریج استعمال کرتے ہیں۔
ریفریجریٹرز کا استعمال مختلف قسم کی کھانے پینے کی اشیاء کو ذخیرہ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ان ریفریجریٹرز میں پھل، سبزیاں، اچار اور پکی ہوئی سبزیاں رکھی جاتی ہیں۔ ان کی شیلف زندگی ہے۔ اگر زیادہ دیر تک ذخیرہ کیا جائے تو وہ خراب ہو جائیں گے۔ چکن، مٹن اور مچھلی کی بھی شیلف لائف ہوتی ہے۔
چکن یا مٹن کو زیادہ دیر تک ذخیرہ کرنے سے ان کا ذائقہ اور غذائیت متاثر ہوتی ہے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ چکن اور مٹن جیسے گوشت ریفریجریشن کے بعد کتنی دیر تک تازہ رہتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں وہ کب تک چلتے ہیں...
چکن کب تک تازہ رہتا ہے؟
اگر آپ کچے چکن کو فریج میں رکھنا چاہتے ہیں تو اسے پکانے کے لیے استعمال کرنے سے پہلے اسے ایک یا دو دن رکھ سکتے دیں۔ تاہم اگر چکن کو مضبوطی سے بند کنٹینر میں رکھا جائے تو اسے ہفتوں تک فریزر میں رکھا جا سکتا ہے۔ چکن میں نمی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ ریفریجریٹر کا درجہ حرارت اس کے ٹشو کو توڑ دیتا ہے، جس سے یہ تیزی سے خراب ہو جاتا ہے۔ اگر چکن کی بو عجیب ہو یا تھوڑا سا بھورا ہو تو اس کے خراب ہونے کا امکان ہے. لہذا، اسے ایک یا دو دن سے زیادہ ذخیرہ نہیں کیا جانا چاہئے.
مٹن کب تک تازہ رہتا ہے؟
ہیلتھ لائن کے مطابق مٹن کو تین سے پانچ دن تک فریج میں رکھا جا سکتا ہے۔ تاہم، مٹن میں چکنائی کی وجہ سے تیزی سے بدبو جذب کر لیتی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے اسے لیک پروف پیکیجنگ میں محفوظ کیا جانا چاہیے۔ اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ مٹن ہے تو آپ اسے آسانی سے سیل کر کے فریج میں محفوظ کر سکتے ہیں۔ جب مٹن خراب ہو جاتا ہے تو اس سے بدبو آنے لگتی ہے اور پتلا ہو جاتا ہے۔ اس کا رنگ بھی بدل جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق ایسا مٹن کھانا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔
مچھلی کب تک تازہ رہتی ہے؟
مچھلی درجہ حرارت کی تبدیلیوں پر تیزی سے رد عمل ظاہر کرتی ہے۔ یہاں تک کہ ریفریجریٹڈ مچھلی بھی اس کی تازگی کھو سکتی ہے۔ اس لیے مچھلی کو خریدنے کے فوراً بعد پکانا بہتر ہے۔ اگر آپ اسے ریفریجریٹر میں رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اسے آئس کیوبز سے بھرے پیالے میں رکھ سکتے ہیں۔ جب مچھلی خراب ہو جاتی ہے، تو اس سے بدبو آنے لگتی ہے اور چھونے پر اسے پتلا نرم محسوس ہوتا ہے۔
پکا ہوا کھانا کب تک ذخیرہ کرنا چاہیے؟
بہت سے لوگ چکن یا مٹن کو پکانے کے بعد فریز کر دیتے ہیں۔ تاہم پکا ہوا چکن 3 سے 4 دن سے زیادہ فریج میں نہیں رکھنا چاہیے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پکے ہوئے مٹن کو بھی 3 سے 4 دن سے زیادہ فریج میں نہیں رکھنا چاہیے۔ اس سے زیادہ دیر تک ذخیرہ کرنے سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔
آپ کو کیا کرنا چاہئے؟
-چکن یا مٹن کو فریز کرنے سے پہلے اسے اچھی طرح دھو کر خون نکال لیں۔
-چکن یا مٹن کو فریز کرنے سے پہلے اسے اچھی طرح خشک کر لیں اور اسے ایئر ٹائٹ کنٹینر میں محفوظ کر لیں۔
-گوشت کو ہمیشہ فریزر میں کم درجہ حرارت پر رکھیں۔ درجہ حرارت جتنا کم ہوگا، اتنا ہی محفوظ ہوگا۔
نوٹ: اگر آپ چکن کو ایک ہفتے تک فریج میں رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اسے میرینیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ ہلدی اور نمک استعمال کر سکتے ہیں۔