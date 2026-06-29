آپ کو اپنے بالوں میں کتنی دیر تک تیل لگانا چاہیے اور کب لگانا چاہیے؟ ماہرین سے جانیں
نہانے سے پہلے تیل لگانا آپ کی جلد اور بالوں کے لیے حفاظتی ڈھال کی طرح کام کرتا ہے
Published : June 29, 2026 at 11:56 AM IST
آلودگی اور کام سے متعلق تناؤ کی وجہ سے بالوں کا گرنا اور ٹوٹنا ان دنوں ایک عام مسئلہ بن گیا ہے۔ بہت سے لوگ اپنے بالوں میں تیل لگانے کو ان مسائل کا موثر علاج سمجھتے ہیں۔ تاہم اس بارے میں رائے مختلف ہوتی ہے کہ تیل کب لگانا ہے اور اسے کب تک لگانا چاہیے۔ معروف ڈرماٹولوجسٹ اور ہیئر ٹرانسپلانٹ ماہر ڈاکٹر رام نے اس موضوع پر قیمتی رائے ٍشیئر کی ہیں، صحت مند بالوں کو یقینی بنانے کے لیے تیل لگانے کا صحیح طریقہ اور وقت بتاتے ہیں۔
ڈاکٹر کا کہنا ہیکہ ہمارے بال پروٹین کے خلیوں پر مشتمل ہوتے ہیں جنہیں کیراٹین کہتے ہیں۔ یہ خلیات پانی کو جلدی جذب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر رام بتاتے ہیں کہ جب ہم نہاتے ہیں تو بالوں کے خلیے پانی جذب کرتے ہیں اور پھول جاتے ہیں، خشک ہونے پر اپنی معمول کی حالت میں واپس آجاتے ہیں۔ بالوں کا یہ بار بار سوجن اور سکڑنا اس کی قدرتی طاقت کو کم کر دیتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ، اس سے بالوں کا کمزور ہونا، ٹوٹنا یا پھٹ جانا جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔
ماہر امراض جلد ڈاکٹر رام نوٹ کرتے ہیں کہ جب لوگ اکثر راتوں رات اپنے بالوں میں تیل چھوڑنے کے روایتی عمل کی پیروی کرتے ہیں، تو ڈرمیٹولوجی بتاتی ہے کہ یہ عادت اچھے سے زیادہ نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ ڈاکٹر رام کے مطابق نہانے سے پہلے تیل لگانا بالوں کی پرورش کے لیے فائدہ مند ہے۔
نہانے سے پہلے تیل کیوں لگانا چاہیے؟
نہانے سے پہلے کھوپڑی میں تیل لگانے سے حفاظتی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ تیل میں پانی سے بچنے والی خصوصیات ہیں جو بالوں کے خلیوں کو ضرورت سے زیادہ پانی جذب کرنے سے روکتی ہیں۔ یہ دھونے کے دوران سوجن کو کم کرتا ہے اور بالوں کو نقصان سے بچاتا ہے۔
تیل بالوں کی جڑوں کو شیمپو میں موجود کیمیکلز سے ہونے والے براہ راست نقصان سے بھی بچاتا ہے۔ اس لیے دھونے سے پہلے تیل لگانے سے نہ صرف بال نرم رہتے ہیں بلکہ ان کی قدرتی ساخت کو بھی محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔
رات بھر تیل چھوڑنے کے نقصانات
بہت سے لوگ راتوں رات اپنے بالوں پر تیل چھوڑ دیتے ہیں، یہ مانتے ہیں کہ یہ اضافی غذائیت فراہم کرتا ہے۔ تاہم، ڈاکٹروں نے خبردار کیا ہے کہ یہ عمل خاص طور پر تیل کی جلد والے لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ کھوپڑی کے قدرتی تیل (سیبم) کے علاوہ، لگایا جانے والا تیل مالاسیزیا نامی فنگس کی افزائش کو فروغ دے سکتا ہے۔ یہ کوکیی انفیکشن خشکی، کھوپڑی میں خارش اور بالآخر بالوں کا زیادہ گرنا جیسے مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔
تیل کو کب تک چھوڑنا چاہیے؟
آپ کو اپنے بالوں میں تیل لگانے کے فوائد حاصل کرنے کے لیے گھنٹوں انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہانے سے صرف 15 سے 30 منٹ پہلے لگانا کافی ہے۔ اس وقت کے دوران، تیل بالوں پر ایک حفاظتی تہہ بناتا ہے، نہانے کے دوران اسے پانی سے بچاتا ہے۔
سب سے اہم بات یہ ہے کہ تیل کو دھیرے دھیرے لگانا بہتر ہے، جڑوں سے سروں تک۔ تیل کو کھوپڑی پر لگانے کے بعد اپنی انگلیوں سے آہستہ سے مساج کرنے سے خون کی گردش کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے۔تیل کو کب تک چھوڑنا چاہیے؟
ایسے بالوں پر تیل نہ لگائیں جو پہلے ہی گرنے کا شکار ہوں
اپنے بالوں کی قسم کی بنیاد پر صحیح تیل کا انتخاب کرنا بھی ضروری ہے۔ ایک غلط فہمی ہے کہ صرف تیل لگانے سے بال بڑھتے ہیں۔ مناسب غذائیت بالوں کی دیکھ بھال کی طرح ضروری ہے۔ ڈاکٹر رام کا مشورہ ہے کہ نہانے سے چند منٹ پہلے تیل لگانے اور پھر کم کیمیکل والے شیمپو سے دھونے سے بال نرم اور مضبوط ہوں گے۔ نہانے کے بعد اپنے بالوں کو رگڑنے کے بجائے نرم تولیے سے خشک کریں۔