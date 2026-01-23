ہارٹ اٹیک سے بچنے کے لیے کتنی دیر اور کتنے قدم چلنا چاہیے؟ جانیں ماہرین کیا کہتے ہیں
جو لوگ روزانہ اتنے قدم چلتے ہیں ان میں دل کی بیماریاں جیسے ہارٹ اٹیک اور فالج کا خطرہ 40-50 فیصد کم ہوتا ہے۔
Published : January 23, 2026 at 12:35 PM IST
آج کی دنیا میں ہماری طرز زندگی ایسی ہو گئی ہے کہ صحت کو برقرار رکھنا ایک بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ خوراک میں ملاوٹ، سخت موسم، آلودگی اور دیگر بہت سے عوامل بیماری کا باعث بنتے ہیں۔ تاہم ماہرین اور ڈاکٹر اس بات پر متفق ہیں کہ ایک ایسی ورزش ہے جو آپ کو صحت مند رہنے اور لمبی زندگی گزارنے میں مدد دے سکتی ہے۔
جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں چہل قدمی کی... ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اس ورزش کو اپنے معمولات میں شامل کرنے سے بہت سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے اور لمبی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ دل کے دورے سے بچنے کے لیے کتنا پیدل چلنا ضروری ہے؟ تو، اس مضمون میں، آئیے دریافت کرتے ہیں کہ دل کے دورے سے بچنے کے لیے ایک شخص کو کتنی دیر اور کتنے قدم چلنا چاہیے۔
پیدل چلنے کے فوائد
پیدل چلنا دل کی صحت کو بہتر بنانے سمیت متعدد فوائد کے ساتھ ایک سادہ اور موثر سرگرمی ہے۔ یہ دل کو مضبوط بناتا ہے، بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے، وزن میں کمی کو فروغ دیتا ہے، اور ذہنی تناؤ کو کم کرکے دماغی صحت کو بہتر بناتا ہے، اس طرح دل کی بیماری اور فالج کا خطرہ کم ہوتا ہے۔
دل کے دورے سے بچنے کے لیے کتنا پیدل چلنا چاہیے؟
امریکن ہارٹ فاؤنڈیشن میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق، دن میں کم از کم 30 منٹ (ہفتے میں پانچ دن) تیز چہل قدمی (تقریباً 9000 سے 10000 قدم) دل کے دورے کے خطرے کو کم کرنے کا ایک اچھا طریقہ ہے، کیونکہ یہ دل کی دھڑکن کو بڑھاتا ہے، خون کی گردش کو بہتر بناتا ہے، اور بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے۔ تاہم اگر آپ اتنا نہیں چل سکتے تو کم قدموں سے شروع کرنا (جیسے 3,800-4,000) بھی صحت کے فوائد فراہم کرتا ہے۔ کلید باقاعدگی سے متحرک رہنا اور تیز رفتاری کو برقرار رکھنا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اتنی تیزی سے چلیں کہ آپ کی سانس تھوڑی ختم ہو لیکن پھر بھی بات کرنے کے قابل ہو، اور آہستہ آہستہ اپنی رفتار اور وقت میں اضافہ کریں۔ ہمیشہ سانسیں گرم اور ٹھنڈا کرنا یاد رکھیں۔
مطالعہ کیا کہتا ہے؟
2023 کی نارتھ ویسٹرن میڈیسن کی ایک تحقیق سے پتا چلا ہے کہ 60 سال یا اس سے زیادہ عمر کے لوگ جو روزانہ 6,000 سے 9,000 قدم چلتے ہیں ان میں دل کی بیماری جیسے دل کا دورہ پڑنے یا فالج کا خطرہ 40% سے 50% تک کم ہوتا ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جو روزانہ صرف 2,000 قدم چلتے ہیں۔ تاہم چہل قدمی کا فاصلہ ہر شخص سے مختلف ہوتا ہے۔ یہاں 6,000 قدم تقریباً 2.5 میل کے برابر ہیں، اور 9,000 قدم 4 میل سے کچھ زیادہ کے برابر ہیں۔
اس تحقیق میں 18 سال اور اس سے زیادہ عمر کے 20, اور 152 افراد کو آٹھ مختلف مطالعات میں شامل کیا گیا۔ ہر شریک نے اپنے قدموں کی گنتی کو ٹریک کرنے کے لیے ایک آلہ پہنا، اور محققین نے چھ سال تک ان کی صحت کی نگرانی کی۔ مجموعی طور پر، مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ چلنے کی کسی بھی شکل، چاہے تیز ہو یا سست، بوڑھے بالغوں میں دل کی صحت کو بہتر بنا سکتا ہے اور دل کی بیماری کے خطرے کو کم کر سکتا ہے. اس تحقیق میں چھوٹے بالغوں میں قدموں کی گنتی اور دل کی بیماری کے خطرے کے درمیان ایسا کوئی تعلق نہیں ملا۔ تاہم، آپ کی عمر سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کی مجموعی صحت اور تندرستی کے لیے متحرک رہنا بہت ضروری ہے۔
جسمانی سرگرمیاں اہم ہے
نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی فینبرگ اسکول آف میڈیسن کے شعبہ انسدادی ادویات کی وائس چیئر اور اس تحقیق کے شریک مصنف ڈاکٹر مرسڈیز کارنیتھن، پی ایچ ڈی کا کہنا ہے کہ یہ بڑی عمر کے بالغ افراد کے لیے اچھی خبر ہے جو روزانہ 10,000 قدم نہیں چلتے۔ دوسرے لفظوں میں، یہ مطالعہ بڑی عمر کے بالغوں کے لیے حوصلہ افزا ہے جو 10,000 قدم تک نہیں پہنچتے، کیونکہ 6,000-9,000 قدم بھی قلبی صحت کے لیے اہم فوائد فراہم کرتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کافی جسمانی سرگرمیاں نہ کرنے سے موٹاپے، ٹائپ ٹو ذیابیطس اور ہائی بلڈ پریشر کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔
مزید پڑھیں: ہارٹ اٹیک یا فیل ہونے کے بعد دل خود ٹھیک ہو جائے گا، سائنسدانوں نے اب تک کا سب سے بڑا انکشاف کیا
زیادہ قدم کیسے چلیں
جب بھی موقع ملے نان اسٹاپ چلیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ آہستہ چلتے ہیں یا جلدی، بس چلتے رہیں، کیونکہ ہر قدم کا حساب ہوتا ہے۔ آپ اپنے روزمرہ کے معمولات میں مزید اقدامات شامل کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی کر سکتے ہیں۔۔۔
سیڑھیاں استعمال کریں
اپنے لنچ بریک کے دوران چہل قدمی کریں
پارکنگ لاٹ کے عقب میں واک کریں
ٹی وی کمرشل وقفوں کے دوران چہل قدمی کریں
چلنے پھرنے والا دوست تلاش کریں
اپنے سفر میں پیدل چلنے کو شامل کریں
زیادہ حرکت کرنے کے علاوہ، ہائیڈریٹ رہنا بھی ضروری ہے۔ دل کی اچھی صحت کے لیے کافی پانی پینا ضروری ہے