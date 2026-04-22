ذیابیطس کے لیے آیورویدک دوا کتنی مؤثر ہے؟ بغیر مضر اثرات کے علاج کے دعوے، جانیے ماہرین سے

ذیابیطس کے لیے آیورویدک دوا کتنی مؤثر ہے؟ بغیر مضر اثرات کے علاج کے دعوے، جانیے ماہرین سے
حکومت آیوش نظام کو طرز زندگی سے متعلقہ بیماریوں جیسے ذیابیطس، دل کی بیماری اور کینسر کے علاج میں شامل کرنے کی کوشش کررہی ہے۔
Published : April 22, 2026 at 1:59 PM IST
دہرادون، اتراکھنڈ: ذیابیطس ایک سنگین طرز زندگی کی بیماری بن چکی ہے، جو نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں، روایتی ادویات، خاص طور پر آیوروید، میں دلچسپی مسلسل بڑھ رہی ہے. قدرتی علاج اور جڑ سے ختم کرنے کے دعوے تو عام ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ: کیا آیوروید واقعی ذیابیطس کا علاج کر سکتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ حکومت ہند، وزارت آیوش اور مختلف سائنسی اداروں کی طرف سے اس موضوع پر کیا کیا مطالعہ کیا گیا ہے...
اتراکھنڈ میں آیوروید پر کام
آیوروید نے پچھلے کچھ سالوں میں صحت کے شعبے میں تیزی سے اپنا اثر قائم کیا ہے۔ خاص طور پر اتراکھنڈ کو اس میدان میں ایک سرخیل کے طور پر دیکھا گیا ہے۔ نجی کوششوں سے ہٹ کر، آیوروید کو اب سرکاری سطح پر بھی فروغ دیا جا رہا ہے۔
ایسی صورت حال میں جہاں تمام بیماریوں کے لیے آیوروید کو دیکھا جا رہا ہے، وہیں ذیابیطس کے آیورویدک علاج کی امید ہے، جو ملک میں سب سے تیزی سے پھیلنے والی بیماری ہے۔ پچھلے کچھ سالوں میں، ہندوستانی حکومت نے آیوروید، یوگا اور دیگر روایتی طبی نظاموں کو فروغ دینے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں۔ خاص طور پر، طرز زندگی سے متعلق بیماریوں جیسے ذیابیطس، دل کی بیماری اور کینسر کے علاج میں آیوش نظام کو شامل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔
آیوش اور جدید ادویات کو مربوط کرنا
حکومت کے ایک بڑے پروگرام نے غیر متعدی بیماریوں کے کنٹرول کے لیے آیوش اور جدید ادویات کے انضمام کا آغاز کیا ہے۔ اس پائلٹ پروجیکٹ کے تحت مریضوں کا علاج آیورویدک ادویات، یوگا اور غذا میں تبدیلی کے ذریعے کیا گیا۔ یہ تجربہ کئی سرکاری مراکز صحت پر لاگو کیا گیا، جہاں مریضوں کے ڈیٹا کی بنیاد پر نتائج کا جائزہ لیا گیا۔
ای ٹی وی بھارت نے شروع کی ذیابیطس پر ملک گیر مہم، معروف ڈاکٹرس، ڈیٹا کی کہانیوں کو کیا جائے گا شامل
آیوروید کی تحقیق کو فروغ دینا
حکومت آیوش اسپتالوں کو تحقیقی مراکز کے طور پر تیار کرنے کے لیے بھی کام کر رہی ہے۔ اس کا مقصد سائنسی طور پر روایتی ادویات کا جائزہ لینا اور شواہد پر مبنی علاج کے طریقے تیار کرنا ہے۔ ذیابیطس پر آیوروید کے اثرات پر متعدد مطالعات کی گئی ہیں۔ ایک جامع جائزے میں درجنوں تحقیقی مقالات اور کلینیکل ٹرائلز کا تجزیہ کیا گیا، جس میں آیورویدک جڑی بوٹیوں کے اثرات، غذائی تبدیلیوں، اور طرز زندگی میں تبدیلیوں کا جائزہ لیا گیا۔
بچوں میں ذیابیطس کیوں بڑھ رہی ہے؟ اسے کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ انسولین تھراپی کب شروع ہوئی؟ ماہر ذیابیطس کے حوالے سے اہم جوابات
مؤثر آیورویدک دوائیں
متعدد مطالعات سے پتا چلا ہے کہ بعض آیورویدک دوائیں، جیسے گڑمر، کریلا اور میتھی، بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ ان کے اثرات جسم کے میٹابولزم اور انسولین کی حساسیت پر دیکھے گئے ہیں۔ تاہم، یہ مطالعات مختلف طریقوں اور محدود نمونوں کے سائز پر مبنی تھیں، جس کی وجہ سے ان کے نتائج کو عالمی سطح پر لاگو کرنا مشکل ہو گیا تھا۔
اتراکھنڈ آیورویدک یونیورسٹی کے وائس چانسلر ارون ترپاٹھی کا کہنا ہے کہ ذیابیطس کے لیے آیورویدک ادویات شوگر کی سطح کو معمول پر لاتی ہیں۔ یہ نہ صرف ذیابیطس بلکہ دیگر مسائل کو بھی خود بخود کم کرتے ہیں۔
تیس سالوں میں تیس فیصد اضافہ: ذیابیطس کے چیلنج پر کیسے قابو پایا جائے؟ ذیابیطس کے ماہر ڈاکٹر وی موہن کا خصوصی انٹرویو
آیوروید سے وابستہ ماہرین کا کہنا ہے کہ ذیابیطس کے انتظام کے لیے سب سے اہم چیز باقاعدگی سے یوگا، خوراک میں تبدیلیاں اور طرز زندگی میں تبدیلیاں ہیں۔ ایسا کرنے سے ذیابیطس کی ابتدائی علامات والے مریضوں میں تیزی سے بہتری نظر آتی ہے، جب کہ ٹائپ ٹو ذیابیطس کے مریضوں میں آیورویدک ادویات اور ورزش کے ساتھ ساتھ مناسب طرز زندگی سے ان کی حالت بہتر ہوتی ہے۔
ایک سینئر فزیشن ہرش سہگل جو گزشتہ 20 سالوں سے آیوروید کی مشق کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ آیوروید کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کے کوئی مضر اثرات نہیں ہیں۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ ذیابیطس کے علاج کی کوشش میں مریض ادویات کی زیادتی سے دیگر سنگین بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب آیوروید کے ساتھ ذیابیطس کے علاج کی بات آتی ہے، تو ہر فرد کو مختلف علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ ذیابیطس کے ہر مریض کے لیے کوئی ایک دوا یا خوراک کا نمونہ تجویز نہیں کیا جاتا۔ جس طرح ذیابیطس کے مریضوں کے مختلف مراحل ہوتے ہیں، اسی طرح ان کا علاج بھی بغور مطالعہ کے بعد تیار کیا جاتا ہے۔
بھارت میں سو ملین سے زیادہ لوگ ذیابیطس میں مبتلا، جانیں کون سی ریاست سب سے زیادہ ہے متاثر؟
کیا آیوروید ذیابیطس کو شکست دے گا؟
یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ آیورویدک جڑی بوٹیاں جسم کے متعدد حیاتیاتی نظاموں پر بیک وقت کام کرتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اثرات کسی ایک ہدف تک محدود نہیں ہیں بلکہ ملٹی ٹارگٹڈ انداز میں کام کرتے ہیں۔ اس خصوصیت کو جدید ادویات سے مختلف سمجھا جاتا ہے، جو عام طور پر کسی ایک عمل کو متاثر کرتی ہے۔
آیوروید کے ساتھ شوگر فری زندگی
ذیابیطس کیا ہے؟ آیوروید میں ذیابیطس کو مدھومیہا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جسم میں کفہ اور وات دوشوں کا عدم توازن اس کی بنیادی وجہ سمجھا جاتا ہے۔ آیوروید کے مطابق ناقص خوراک، ضرورت سے زیادہ مٹھائیاں، جسمانی بے عملی اور موٹاپا اس بیماری کا باعث بنتے ہیں۔
ذیابیطس کا علاج
آیوروید علاج کے طور پر تین اہم پہلوؤں پر زور دیتا ہے۔ اس میں ادویات، خوراک پر کنٹرول، اور طرز زندگی اور معمولات شامل ہیں۔ آیورویدک علاج میں صرف دوائی نہیں بلکہ مریض کے پورے طرز زندگی میں تبدیلی بھی شامل ہے۔ اس میں باقاعدہ ورزش، یوگا، بروقت کھانا، اور تناؤ کا انتظام شامل ہے۔
اگرچہ آیوروید کے حوالے سے مثبت اشارے موجود ہیں، لیکن اسے کئی حدود کا بھی سامنا ہے۔ سب سے بڑا چیلنج مضبوط سائنسی ثبوت تیار کرنا ہے۔ فی الحال، زیادہ تر مطالعات چھوٹے پیمانے پر کیے گئے ہیں۔ مزید برآں، آیورویدک ادویات کا معیار اور معیاری بنانا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ مختلف جگہوں پر تیار کی جانے والی ادویات کی ساخت مختلف ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی تاثیر میں فرق ہو سکتا ہے۔
ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ بہت سے مریض آیوروید اور ایلوپیتھی دونوں کو بیک وقت استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے ڈاکٹروں کو مطلع نہیں کرتے۔ اس سے منشیات کے باہمی تعامل کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، جو کبھی کبھی سنگین بھی ہو سکتا ہے۔
تاہم، آیورویدک ڈاکٹروں کا بھی ماننا ہے کہ دوائیں مریض کی ذیابیطس کی تاریخ پر غور کرنے کے بعد ہی تجویز کی جاتی ہیں۔ اگر مریض کی تاریخ لمبی ہے اور اس نے ایلوپیتھک علاج کرایا ہے تو آیورویدک علاج کے دوران ایلوپیتھک دوائیں بھی دی جاتی ہیں۔ تاہم، جیسے جیسے علاج میں بتدریج بہتری آتی ہے، ایلوپیتھک ادویات بند کر دی جاتی ہیں اور علاج صرف آیورویدک ادویات پر جاری رکھا جاتا ہے۔
اتراکھنڈ آیوروید یونیورسٹی اسپتال کے معالج ڈاکٹر جسپریت سوڈھی کا کہنا ہے کہ روزانہ تقریباً 30 سے 35 ذیابیطس کے مریض اسپتال آتے ہیں۔ آیورویدک ادویات کے استعمال کے بعد بہت سے مریضوں کی شوگر کی سطح معمول پر آ گئی ہے۔ آیوروید سے وابستہ پروفیسرز اور معالجین کا کہنا ہے کہ آیوروید بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے میں مدد دے سکتا ہے اور طرز زندگی کو بہتر بنانے میں موثر ہے۔ مزید برآں، یہ پری ذیابیطس کے بڑھنے کو بھی روک سکتا ہے۔
ان دعوؤں کے درمیان، بہت سے ایسے مریض ہیں جو تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے ایلوپیتھک علاج ترک کرنے اور آیوروید کی طرف رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس مقصد کے لیے، انھوں نے آیورویدک دوائیں بھی لینا شروع کر دی ہیں، اور انھیں مثبت نتائج کا سامنا ہے۔