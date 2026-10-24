ایک نئے وائرس نے لوگوں میں تشویش پیدا کر دی ہے، آخر ’شامونڈا‘ وائرس کتنا خطرناک ہے؟
شامونڈا وائرس کا پھیلاؤ کاٹنے والی چھوٹی مکھیوں کے ذریعے ہوتا ہے اور یہ بنیادی طور پر مویشیوں کو متاثر کرتا ہے۔
Published : October 24, 2026 at 11:14 AM IST
عالمی ادارہ صحت نے فرانس میں 'شامونڈا وائرس سے انسان کے متاثر ہونے کا پہلا کیس ریکارڈ کیا ہے۔ مریض جس کا مدافعتی نظام انتہائی کمزور ہو چکا تھا، اس انفیکشن کے باعث انتقال کر گیا۔ عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس ادھانوم گیبریسس نے بتایا کہ یہ وائرس پہلے صرف جانوروں جیسے مویشیوں، بھیڑوں، بکریوں اور گھوڑوں، میں پایا جاتا تھا۔
شامونڈا وائرس بنیادی طور پر پالتو جانوروں جیسے مویشیوں، بھیڑوں، بکریوں اور گھوڑوں کو متاثر کرتا ہے۔ اس کا تعلق اسی گروہ سے ہے جس سے 'شمالنبرگ وائرس'کا تعلق ہے، جو مویشیوں میں تولیدی مسائل کا باعث بنتا ہے۔ اگرچہ یہ ایشیا اور افریقہ میں کئی دہائیوں سے موجود ہے، لیکن اس سے پہلے کبھی انسانوں میں اس کی موجودگی نہیں دیکھی گئی تھی۔ فرانس کا یہ واقعہ اپنی نوعیت کا پہلا کیس ہے، اور متاثرہ مریض ہلاک ہو چکا ہے۔ اس واقعے نے ان خطرات کے بارے میں سوالات کھڑے کر دیے ہیں جو عام طور پر جانوروں میں پائے جانے والے وائرسز سے لاحق ہو سکتے ہیں۔
ماہرین کے مطابق یہ وائرس مویشیوں میں 'کیولیکوئیڈس نامی چھوٹے، مچھر نما کیڑوں کے کاٹنے سے منتقل ہوتا ہے۔ شبہ ہے کہ مریض کو مشرقی فرانس میں کسی متاثرہ کیڑے نے کاٹا ہوگا۔ اس بات کا تعین کرنے کے لیے مزید تحقیق درکار ہے کہ مریض کو یہ انفیکشن کیسے ہوا، اور اس سے عوامی صحت کو کیا ممکنہ خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ تاہم عالمی ادارہ صحت اور فرانسیسی وزارت صحت کے مطابق، یہ ایک انتہائی شادونادر واقعہ ہے۔ فی الحال عام عوام کو صحت کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس بات کے کوئی شواہد موجود ہیں کہ یہ وائرس ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہو سکتا ہے۔
شامونڈا وائرس اور اس کی علامات
شامونڈا وائرس 'آرتھوبنیا وائرس کی ایک قسم ہے جس کا تعلق 'سمبو سیر گروپ سے ہے۔ یہ بنیادی طور پر مویشیوں، بھیڑوں اور بکریوں جیسے جانوروں کو متاثر کرتا ہے۔ حال ہی میں جولائی تا اگست 2026 کے دوران فرانس، جرمنی، سوئٹزرلینڈ، نیدرلینڈز اور آسٹریا سمیت کئی یورپی ممالک میں جانوروں کے اندر اس وائرس کی نئی اقسام دریافت ہوئی ہیں۔
یہ بیماری 'مِجز یعنی کاٹنے والی چھوٹی مکھیوں کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ گرم اور مرطوب مہینوں کے دوران ان مکھیوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہو جاتا ہے، جس سے خطرہ بھی کافی بڑھ جاتا ہے۔ اب تک ایک جانور سے دوسرے جانور میں اس کے براہِ راست منتقل ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے۔ مزید برآں، فی الحال ایسا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے جس سے یہ ظاہر ہو کہ یہ وائرس انسانوں کے لیے کوئی خطرہ ہے۔
مویشیوں میں علامات:
اچانک تیز بخار یا وقفے وقفے سے بخار ہونا، شدید اسہال (دست)، چارے کا کم استعمال، بھوک ختم ہو جانا، سستی، اور عمومی کمزوری۔
دودھ دینے والی گایوں میں دودھ کی پیداوار میں نمایاں اور واضح کمی۔
حمل کا ضائع ہو جانا (اسقاطِ حمل)، مردہ بچے کی پیدائش، اور نوزائیدہ جانوروں (جیسے بچھڑوں، بھیڑ کے بچوں اور بکری کے بچوں) میں پیدائشی نقائص یا جنین میں شدید خرابیاں۔
اعصابی علامات بہت کم دیکھنے میں آتی ہیں، اگرچہ گھوڑوں میں دماغی خرابی کے کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں۔
انسانوں میں علامات:
انسانوں میں علامات کا کوئی حتمی یا مستقل نمونہ سامنے نہیں آیا ہے، کیونکہ اب تک صرف ایک کیس ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس واحد واقعے میں (فرانس کا ایک مریض جس کا مدافعتی نظام کمزور تھا)، موت سے قبل اس شخص کو ایسی شدید پیچیدگیاں لاحق ہوئیں جنہوں نے اس کے دماغ اور مرکزی اعصابی نظام کو متاثر کیا۔
وائرس کے پھیلاؤ کے خطرات (رسک فیکٹرز):
چراگاہوں یا جانوروں کے ٹھکانوں کے قریب نم دار علاقے، جو ان کیڑوں کی افزائش گاہ بنتے ہیں۔
مویشیوں کے ایسی جگہ جہاں ہوا کی آمد و رفت (وینٹیلیشن) کا مناسب انتظام نہ ہو، یا جو صبح سویرے (طلوعِ آفتاب کے وقت) اور شام کے وقت (غروبِ آفتاب کے وقت) کھلے چھوڑ دیے جائیں۔
کیڑوں کو ان کی افزائش گاہوں پر ہی ختم کریں، یہ کیڑے کھڑے پانی یا کیچڑ والی جگہوں پر انڈے دیتے ہیں۔ ایسی جگہوں کو ختم کر دیں یا صاف کر دیں جہاں ان کی افزائش ہو سکتی ہو۔
کیڑے مار ادویات کا استعمال کریں مویشیوں پر منظور شدہ کیڑے مار ادویات یا اسپرے (جو کاٹنے والے کیڑوں کے لیے بنائے گئے ہوں) کا استعمال کریں تاکہ فارم پر ان کیڑوں کی تعداد کم ہو سکے۔
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مویشیوں کے باڑوں میں ہوا کی اچھی آمد و رفت کو یقینی بنائیں ہوا کا تیز بہاؤ کیڑوں کو وہاں ٹکنے نہیں دیتا۔ مویشیوں کو ان کیڑوں سے دور رکھنے کے لیے پنکھوں کا استعمال کریں، اور دروازوں اور کھڑکیوں پر باریک جالی دار (جالیاں) لگائیں۔
زیادہ خطرے والے مویشیوں کو اندر (بند جگہ پر) رکھیں وہ جراثیم شام اور رات کے وقت سب سے زیادہ متحرک ہوتے ہیں لہٰذا اس دوران حاملہ جانوروں کو محفوظ جگہ رکھیں۔