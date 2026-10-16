سر پر چوٹ لگنے کے بعد غنودگی یا قے آنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟
دماغ کی کچھ سنگین چوٹوں کی علامات فوراً ظاہر نہیں ہوتیں۔ یہ کئی گھنٹے بعد یا کئی دن بعد بھی سامنے آ سکتی ہیں۔
Published : October 16, 2026 at 1:03 PM IST
سر کی چوٹوں کو اکثر معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ گرنے، سڑک حادثے، یا کھیل کے دوران ٹکرا جانے کے بعد، انسان کو جلد ہی ایسا محسوس ہو سکتا ہے کہ سب کچھ معمول پر آ گیا ہے۔ تاہم، سر کی چوٹ ظاہری طور پر جتنی معمولی لگتی ہے، اندرونی طور پر اتنی ہی سنگین ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص سر پر چوٹ لگنے کے فوراً بعد خود کو ٹھیک بھی محسوس کرے، تب بھی اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔
اگر چوٹ لگنے کے بعد کسی شخص میں شدید غنودگی (نیند کا غلبہ)، قے آنا، یا رویے میں تبدیلی جیسی علامات ظاہر ہوں، تو ایسی صورتحال کو معمولی سمجھنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہ علامات کسی سنگین مسئلے کی نشاندہی کر سکتی ہیں، جیسے کہ 'کونکشن' (دماغ کو شدید جھٹکا لگنا) یا بعض صورتوں میں دماغ کے اندرونی حصے میں خون بہنا۔ ایسی علامات فوراً بھی ظاہر ہو سکتی ہیں، یا پھر کئی گھنٹوں یا دنوں کے بعد بھی سامنے آ سکتی ہیں۔
کیا چوٹ لگنے کے بعد نیند آنا خطرے کی علامت ہے؟
جے پور کے نارائنا اسپتال کے سینئر کنسلٹنٹ نیورو سرجن، ڈاکٹر نتن بھاکل بتاتے ہیں کہ سر پر چوٹ لگنے کے بعد تھکاوٹ یا ہلکی سی نیند محسوس ہونا ہمیشہ کسی سنگین مسئلے کی علامت نہیں ہوتا۔ تاہم، اگر کسی شخص کو جگانا مشکل ہو، وہ غیر معمولی طور پر سست یا نڈھال نظر آئے، یا گفتگو کے دوران الجھن کا شکار دکھائی دے، تو فوری طور پر ہسپتال جا کر طبی معائنہ کروانا ضروری ہے۔ اگرچہ سر پر چوٹ لگنے کے بعد سونا بذاتِ خود خطرناک نہیں ہے، لیکن شدید چوٹ کی انتباہی علامات کو پہچاننا انتہائی اہم ہے۔
قے آنا کتنا سنگین ہو سکتا ہے؟
ڈاکٹر نتن بھاکل کا کہنا ہے کہ چوٹ لگنے کے بعد قے آنے کی صورت میں طبی معائنہ ضروری ہو سکتا ہے، خاص طور پر بچوں کے معاملے میں۔ مزید برآں، بار بار قے آنا ایک سنگین انتباہی علامت ہے۔ بعض اوقات، اس کا تعلق کسی چوٹ یا دماغ کے اندر دباؤ بڑھنے سے ہو سکتا ہے۔ لہذا، قے آنے کو محض گھبراہٹ یا عام کمزوری کا نتیجہ سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔
کن علامات کی صورت میں فوراً ہسپتال جانا چاہیے؟
ڈاکٹر بھاکل کے مطابق، سر پر چوٹ لگنے کے بعد سر درد کا مسلسل بڑھتے جانا، دورے پڑنا، بے ہوش ہو جانا، بولنے یا چلنے میں دشواری، اعضاء میں کمزوری، آنکھوں کی پتلیوں کا سائز مختلف ہونا، یا کان یا ناک سے شفاف سیال (پانی جیسا مادہ) خارج ہونا—یہ سب طبی ہنگامی صورتحال (میڈیکل ایمرجنسی) کی نشانیاں ہو سکتی ہیں۔
یاد رکھیں کہ دماغ کی کچھ سنگین چوٹوں کی علامات فوراً ظاہر نہیں ہوتیں؛ یہ کئی گھنٹوں کے بعد بھی سامنے آ سکتی ہیں۔ لہٰذا، یہ انتہائی ضروری ہے کہ چوٹ لگنے کے بعد پہلے 24 گھنٹوں تک مریض کو قریبی نگرانی میں رکھا جائے۔ متاثرہ شخص کو تنہا نہ چھوڑیں، اور ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر اسے نیند لانے والی کوئی بھی دوا نہ دیں۔ اگر ضرورت ہو تو، ڈاکٹر اعصابی معائنے اور سی ٹی اسکین کا مشورہ دے سکتا ہے۔
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سر کی چوٹ کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کرنے کے بجائے، بروقت طبی امداد حاصل کرنا سنگین پیچیدگیوں کو روکنے اور جان بچانے میں کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔
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