گریڈ 2 کا فیٹی لیور کتنا خطرناک ہے، کن لوگوں کو ہوتا ہے فیٹی لیور، مکمل تفصیل جانیں
اگر گریڈ 2 کے فیٹی لیور کا فوری علاج نہ کیا جائے تو یہ جگر کی سنگین پیچیدگیاں پیدا کر سکتا ہے۔
Published : October 25, 2025 at 10:16 PM IST
حیدرآباد: جگر جسم کے اہم ترین اعضاء میں سے ایک ہے۔ اس لیے اسے صحت مند رکھنا بہت ضروری ہے۔ جگر ضروری غذائی اجزاء کی فراہمی سے لے کر خون میں شکر کی سطح کو برقرار رکھنے تک ہر چیز میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جگر اہم افعال کے لیے ذمہ دار ہے جیسے زہریلے مادوں کو فلٹر کرنا اور توانائی ذخیرہ کرنا۔ تاہم، بعض حالات اس کے معمول کے کام میں خلل ڈال سکتے ہیں۔ سب سے عام میں سے ایک فیٹی جگر کی بیماری ہے۔ فیٹی لیور کا مسئلہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ فیٹی لیور جگر کے خلیوں میں چکنائی جمع کرنے کا سبب بنتا ہے، جو سوزش، داغ دھبے اور سنگین صورتوں میں جگر کی خرابی کا باعث بھی بن سکتا ہے۔
دہلی میں مقیم ایک جنرل فزیشن (پرائیویٹ پریکٹیشنر) ڈاکٹر رشمی راٹھی بتاتی ہیں کہ ان دنوں فیٹی لیور کی بیماری تیزی سے عام ہوتی جا رہی ہے، اور یہ تشویشناک ہے کہ نہ صرف بالغوں بلکہ بچوں میں بھی کیسز بڑھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ مصروف طرز زندگی، کھانے کی خراب عادات اور بڑھتی ہوئی تناؤ اور ذہنی عدم استحکام کو قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اسے طرز زندگی کی بیماری بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے جگر میں اضافی چربی جمع ہو جاتی ہے۔
فیٹی لیور کی دو قسمیں ہیں:
الکحل فیٹی جگر
غیر الکوحل فیٹی لیور
الکحل فیٹی لیور: الکوحل فیٹی لیور ایسی ہی ایک حالت ہے، جو زیادہ الکحل کے استعمال سے پیدا ہوتی ہے، جو جگر میں چربی جمع کرنے کا باعث بنتی ہے۔ اس کی دیگر وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن الکحل فیٹی لیور کی بنیادی وجہ الکحل ہے۔
غیر الکوحل والی فیٹی جگر کی بیماری: اس حالت میں، جگر کو نقصان بنیادی طور پر کھانے کی غیر صحت بخش عادات، جیسے بہت زیادہ تلی ہوئی غذائیں یا سیر شدہ چکنائیوں اور ٹرانس فیٹس کا زیادہ استعمال، نیند اور جاگنے کے خراب انداز، اور دیگر امراض یا مسائل کی وجہ سے ہوتا ہے۔
بروقت علاج ضروری ہے
ڈاکٹر رشمی بتاتی ہیں کہ اگرچہ سادہ فیٹی لیور کی بیماری جگر کو اہم نقصان نہیں پہنچاتی، لیکن اگر علامات کی جلد شناخت نہ کی جائے اور مناسب علاج یا ڈاکٹر کی تجویز کردہ ضروری احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کیا جائے تو جگر کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ اس حالت کو خاموش بیماری بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ عام طور پر ابتدائی مراحل میں زیادہ علامات نہیں دکھاتی ہے۔ جب تک علامات زیادہ واضح ہو جائیں، مسئلہ پہلے سے زیادہ سنگین ہو چکا ہے۔
فیٹی لیور کی علامات
عام طور پر، جیسے جیسے حالت بڑھتی ہے، لوگوں کو پیٹ میں درد، پیٹ کے اوپری حصے میں سوجن، بھوک میں کمی، خراب ہاضمہ، وزن میں مسلسل کمی، کمزوری اور تھکاوٹ، الجھن، الٹی اور متلی جیسی علامات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کبھی کبھار، اس حالت میں مبتلا افراد میں جگر کی سروسس، جگر کا نقصان، اور یہاں تک کہ جگر کا کینسر بھی ہو سکتا ہے، جو کبھی کبھی جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔
فیٹی لیور کے کتنے درجے ہوتے ہیں؟
فیٹی لیور کے تین اہم درجات ہیں: گریڈ 1 (ہلکا)، گریڈ 2 (اعتدال پسند)، اور گریڈ 3 (شدید)، جن کا تعین جگر میں چربی کے جمع ہونے کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔
فیٹی لیور کے درجات
گریڈ 1 فیٹی لیور (ہلکا): یہ فیٹی لیور کا ابتدائی مرحلہ ہے، جہاں 5فیصد سے 33فیصد جگر کے خلیات چربی سے ڈھکے ہوتے ہیں۔ عام طور پر جگر میں کوئی سوزش یا نقصان نہیں ہوتا ہے۔
گریڈ 2 فیٹی لیور (میڈیم): اس حالت میں جگر کا 33فیصد سے 66فیصد حصہ چربی سے ڈھکا ہوتا ہے۔ جگر کے خلیوں کی سوزش یا فبروسس (داغ) کی ابتدائی علامات دیکھی جا سکتی ہیں۔
گریڈ 3 فیٹی لیور (شدید): یہ سب سے سنگین مرحلہ ہے، جہاں 66 فیصد سے زیادہ جگر چربی سے ڈھکا ہوتا ہے۔ جگر کو شدید سوزش اور نقصان پہنچنے کا امکان ہے، اور یہ سروسس نامی حالت میں ترقی کر سکتا ہے۔
کیا گریڈ 2 فیٹی لیور خطرناک ہے؟
اگر گریڈ 2 کے فیٹی لیور کا فوری علاج نہ کیا جائے تو یہ سنگین پیچیدگیوں جیسے جگر کے فبروسس (داغ دھبے)، سروسس، ہیپاٹائٹس اور آخر کار جگر کا کینسر بن سکتا ہے۔ لہذا، جگر کی بروقت تشخیص اور علاج بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ سنگین بیماری کے خطرے کو کم کرتا ہے اور جگر کی بحالی کے امکانات کو بڑھاتا ہے. گریڈ 2 فیٹی لیور کو ہلکے (گریڈ 1) اور شدید (گریڈ 3) مراحل کے درمیان ایک عبوری مرحلہ سمجھا جاتا ہے، جہاں صحت یاب ہونے کے امکانات بہت زیادہ نہیں ہوتے ہیں، اور اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو یہ سنگین پیچیدگیوں (جیسے سائروسیس) کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ یہ ایک اعتدال پسند مرحلہ ہے جس میں 34فیصد سے 66 فیصد جگر کے خلیات چربی سے بھرے ہوتے ہیں۔ گریڈ 2 فیٹی لیور کو ہلکے اور شدید مراحل کے درمیان ایک عبوری مرحلہ سمجھا جاتا ہے۔
گریڈ 3 فیٹی لیور کیوں سنگین ہے؟
دریں اثنا، گریڈ 3 کے فیٹی لیور کے صحت یاب ہونے کے امکانات کم ہوتے ہیں، کیونکہ یہ فیٹی لیور کی بیماری کا سب سے سنگین مرحلہ ہے اور اس میں جگر میں بہت زیادہ چربی جمع ہونے کے ساتھ ساتھ سوزش اور نقصان بھی شامل ہوتا ہے، جو سروسس (جگر کے مستقل داغ) اور جگر کے کینسر جیسی پیچیدگیوں کا باعث بن سکتا ہے، جس کے صحت یاب ہونے کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ تاہم، مناسب علاج اور طرز زندگی میں تبدیلی کے ساتھ، اس حالت کو خراب ہونے سے روکا جا سکتا ہے اور جگر کے کام کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔
فیٹی لیور سے کون متاثر ہوتا ہے؟
گریڈ 2 کی فیٹی لیور کی بیماری بعض افراد میں زیادہ عام ہے، جیسے کہ...
زیادہ شراب پینے والے (اکثر الکحل اور محرکات کی زیادہ مقدار استعمال کرتے ہیں)
وہ لوگ جو اکثر فاسٹ فوڈ اور پراسیسڈ فوڈ کھاتے ہیں۔
بزرگ
جگر کی بیماری کی طبی تاریخ والے لوگ۔
موٹاپا اور زیادہ وزن
(ڈسکلیمر: اس ویب سائٹ پر آپ کو فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور طبی مشورے صرف آپ کی معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، طبی اور صحت کے پیشہ ورانہ مشوروں کی بنیاد پر فراہم کر رہے ہیں، لیکن بہتر ہو گا کہ آپ ان پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)