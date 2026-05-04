ذیابیطس کے مریضوں کے لیے شراب پینا کتنا خطرناک؟ کون سی زیادہ خطرناک ہے، دیسی یا غیر ملکی شراب؟
ذیابیطس کے مریضوں کے لیے شراب پینا کتنا خطرناک ہے؟ ماہرین کیا کہتے ہیں؟
Published : May 4, 2026 at 1:05 PM IST
حیدرآباد: ذیابیطس ان دنوں تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ہر عمر کے لوگ اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں۔ اس مرض میں مبتلا افراد اپنے بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے نہ صرف روزانہ دوائیں لیتے ہیں بلکہ کچھ غذائی اصولوں پر بھی عمل کرتے ہیں۔ تاہم، بہت سے لوگ طرز زندگی کی غلطیوں اور غذائی غفلت کی تلافی کے لیے مکمل طور پر ادویات پر انحصار کرتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ انسولین یا میٹفارمین جیسی دوائیں ان کے خون میں شکر کی سطح کو مؤثر طریقے سے متوازن رکھیں گی۔ یہ عقیدہ انہیں شراب نوشی کی طرف لے جاتا ہے۔ لہٰذا، آج کی رپورٹ میں، ہم دریافت کریں گے کہ آیا ذیابیطس کے مریض شراب پی سکتے ہیں یا نہیں۔
شراب کی کھپت مسلسل بڑھ رہی ہے۔ شراب نوشی لوگوں کو کئی سنگین بیماریوں کے خطرے میں ڈال دیتی ہے۔ شراب اور ذیابیطس کے درمیان تعلق پیچیدہ ہے، اور معاشرے میں بہت سی غلط فہمیاں برقرار ہیں۔ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ چونکہ الکحل کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے اس لیے اس کا بلڈ شوگر کی سطح پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے ذیابیطس کے ماہر ڈاکٹر گورو سچدیوا کا کہنا ہے کہ یہ عقیدہ بالکل غلط ہے۔ الکحل پینے سے بلڈ شوگر میں اچانک اضافہ ہو سکتا ہے یا خطرناک کمی (ہائپوگلیسیمیا) بھی ہو سکتی ہے۔ الکحل آپ کے جگر کو گلوکوز پیدا کرنے سے روکتا ہے، جو خون میں شوگر کی سطح کو خطرناک حد تک کم کر سکتا ہے۔
ان کا کہنا ہے کہ الکحل خون میں شکر کی سطح کو بتدریج بڑھاتا ہے۔ ذیابیطس ایک لاعلاج مرض ہے۔ یہ ان لوگوں پر اثر انداز نہیں ہوتا جو مختصر مدت کے لیے یا محدود مقدار میں شراب پیتے ہیں۔ تاہم، یہ بالآخر جسم کے دیگر حصوں کے ساتھ ساتھ لبلبہ کو بھی متاثر کرتا ہے۔ الکحل میں کیلوریز سے بھرپور کاربوہائیڈریٹ ہوتے ہیں۔ یہ خون میں شکر کی سطح میں اچانک اضافے کا سبب بنتا ہے۔ یہ کسی کی صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے۔ اگر بلڈ شوگر کی سطح بہت زیادہ بڑھ جائے یا بہت کم ہو جائے تو یہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے۔
ذیابیطس کے ماہر ڈاکٹر گورو سچدیوا نے وضاحت کی کہ خالی پیٹ شراب پینے سے ہائپوگلیسیمیا کا خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ خون میں شکر کی سطح کو کم کرتا ہے۔ الکحل کاربوہائیڈریٹ میں بھی زیادہ ہے۔ خون کے دھارے میں جذب ہونے کے بعد، یہ ہائپوگلیسیمیا کو متحرک کر سکتا ہے۔
ذیابیطس کی دو قسمیں ہیں۔ اسے بنیادی طور پر ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلی قسم زیادہ تر جینیاتی ہوتی ہے، یعنی اگر آپ کے والدین کو ذیابیطس ہے تو آپ بھی اسے پیدا کر سکتے ہیں۔ ذیابیطس کی دوسری قسم کا انحصار ہمارے کھانے پینے کی عادات اور طرز زندگی پر ہے۔ یہ دونوں حالات خطرناک اور جان لیوا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے بلڈ شوگر لیول کو کنٹرول میں رکھنا انتہائی ضروری ہے۔
- ڈاکٹر گورو سچدیوا، ذیابیطس کے ماہر
ذیابیطس کے ماہر گورو سچدیوا کا کہنا ہے کہ مرد ہفتے میں تین بار 30 ملی لیٹر کے دو پیگ تک پی سکتے ہیں جبکہ خواتین 30 سے 45 ملی لیٹر کا ایک پیگ ہفتے میں تین بار پی سکتی ہیں۔ ملکی شراب غیر ملکی شراب سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ شراب کی مقدار پر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ چونکہ دیگر ممالک میں دیسی شراب پر پابندی ہے، ہندوستان میں بھی اس پر پابندی ہونی چاہیے۔ غیر ملکی شراب کو صاف کیا جاتا ہے، جبکہ دیسی شراب غیر صاف شدہ ہے۔ مزید برآں، الکحل کی مقدار (جو پانی ڈالنے سے کم ہوتی ہے) پروڈکٹ کے لیبل پر نہیں بتائی گئی ہے۔
دیسی شراب میں اکثر زہریلے مادے ہوتے ہیں جیسے میتھانول (میتھائل الکوحل)، جو فوری موت کا سبب بن سکتا ہے۔ اس طرح کی غیر قانونی شراب پی کر کئی لوگ اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ صحت کی حفاظت کے لیے، شراب پینے سے پہلے برانڈ، تیاری کی تاریخ (جیسا کہ اس ڈیلی ہنٹ رپورٹ میں ہے) کو چیک کرنا اور سیل کرنا بہت ضروری ہے۔ ذیابیطس کے شکار افراد کو ایسے مشروبات سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ یہ خون میں شوگر میں خطرناک اتار چڑھاؤ کا باعث بن سکتے ہیں۔
تحقیق کیا کہتی ہے؟
2023 میں آئی سی ایم آر کے ذریعہ کئے گئے ایک مطالعہ کے مطابق، ہندوستان میں ذیابیطس کے مریضوں کی تعداد 101 ملین (101 ملین) ہے، جو ہندوستان کی کل آبادی کا اوسطاً 11.4 فیصد کی نمائندگی کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر 100 میں سے تقریباً 11 افراد ذیابیطس کا شکار ہیں۔ جب دوسرے اعداد و شمار پر بھی غور کیا جائے تو صورتحال وہی رہتی ہے۔ بین الاقوامی ذیابیطس فیڈریشن (2021) کے مطابق، بھارت میں 20 سے 79 سال کی عمر کے 74.2 ملین افراد ذیابیطس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ مزید برآں، 2024 میں مرکزی وزیر جتیندر سنگھ کے فراہم کردہ اعداد و شمار کے مطابق، ہندوستان میں 101 ملین لوگ ذیابیطس کا شکار ہیں۔ ان میں سے 136 ملین پری ذیابیطس حالت میں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ذیابیطس کے ابتدائی مراحل میں ہیں، ایک ایسی حالت جس کا علاج نہ کیا جائے یا مناسب احتیاط نہ برتی جائے تو بعد میں مکمل طور پر ذیابیطس کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔
ملک کی کون سی ریاست دیسی شراب کی سب سے زیادہ کھپت کرتی ہے؟
اعداد و شمار کے مطابق، ہندوستانی ساختہ غیر ملکی شراب (IMFL) کی سب سے زیادہ کھپت والی ریاست سکم ہے، اس کے بعد اروناچل پردیش اور تیسرے نمبر پر تلنگانہ ہے۔ اتراکھنڈ چوتھے نمبر پر ہے اور تریپورہ پانچویں نمبر پر ہے۔ اس کے برعکس، دیسی شراب کی کھپت میں منی پور پہلے نمبر پر ہے، اس کے بعد پنجاب دوسرے، اروناچل پردیش تیسرے، آسام چوتھے اور سکم پانچویں نمبر پر ہے۔
ضرورت سے زیادہ شراب پینے کے مضر اثرات
ضرورت سے زیادہ شراب نوشی وزن میں اضافے کا باعث بن سکتی ہے۔ ایسی صورتوں میں لبلبہ (جسم میں انسولین پیدا کرنے والا عضو) خراب ہو سکتا ہے۔ نتیجے کے طور پر، ڈاکٹروں نے خبردار کیا ہے کہ جسم میں خون کی شکر کی سطح کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ماہرین تجویز کرتے ہیں کہ ذیابیطس کے مریضوں کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ شراب سے حتی الامکان پرہیز کریں۔ ان پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے، یہ بھی مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے خون میں شکر کی سطح کو باقاعدگی سے چیک کریں، خاص طور پر اگر آپ صحت مند طرز زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذیابیطس کے مریضوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ باقاعدگی سے ورزش کریں، کافی نیند لیں، اپنے ڈاکٹر کے بتائے ہوئے ادویات لیں، اور صحت مند غذا برقرار رکھیں۔