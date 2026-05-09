جاگنے کے فوراً بعد خالی پیٹ پانی پینا صحت کے لیے کتنا فائدہ مند ہے؟ جانئے ماہرین کیا کہتے ہیں
صبح اٹھتے ہی پانی پینا انتہائی مفید عادت سمجھی جاتی ہے۔ صبح پانی پینے سے جسم میں پانی کی سطح بڑھ جاتی ہے۔
Published : May 9, 2026 at 3:52 PM IST
آج کے تیز رفتار طرز زندگی میں چھوٹی چھوٹی عادات اچھی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ ایسی ہی ایک سادہ مگر کارآمد عادت صبح اٹھتے ہی پانی پینا ہے۔ ماہرین صحت کے مطابق جب ہم رات کو سوتے ہیں تو جسم کئی گھنٹوں تک بغیر پانی کے کام کرتا ہے۔ اس وقت کے دوران جسم آہستہ آہستہ سانس لینے، پسینہ آنے اور قدرتی جسمانی عمل کے ذریعے پانی کھو دیتا ہے۔ اس کے نتیجے میں صبح اٹھنے پر، جسم کو ہلکا پانی کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس تناظر میں، دن کی شروعات پانی سے کرنے سے جسم کو ری ہائیڈریٹ کرنے میں مدد ملتی ہے اور دن کی تازگی شروع ہوتی ہے۔
صبح کے وقت پانی پینے کا سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ یہ جسم کی توانائی کی سطح اور علمی افعال کو بڑھاتا ہے۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ ہلکی پانی کی کمی بھی تھکاوٹ، توجہ مرکوز کرنے میں دشواری اور خراب موڈ کا باعث بن سکتی ہے۔
ماہر غذائیت خوشی چھابڑا کے مطابق صبح نہار منہ ایک گلاس پانی پینے سے دماغ میں خون کی روانی بہتر ہوتی ہے جس سے ارتکاز اور ادراک کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ دن کی توانائی سے بھرپور آغاز کو یقینی بناتا ہے۔ کچھ مطالعات کے مطابق صبح کے وقت پانی پینے سے ردعمل کا وقت اور دماغی کارکردگی بھی بہتر ہو سکتی ہے۔ لہذا یہ عادت طلباء سے لے کر کام کرنے والے پیشہ ور افراد تک سب کے لیے فائدہ مند ہے۔پانی پینے کا ایک اور اہم فائدہ یہ ہے کہ اس سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔ صبح کے وقت پانی پینا نظام ہاضمہ کو متحرک کرتا ہے اور کھانا ہضم کرنے کے عمل کو آسان بناتا ہے۔
پانی ہاضمے کے نظام کے ذریعے خوراک اور فضلہ کی مصنوعات کی نقل و حرکت میں مدد کرتا ہے، اس طرح قبض کو روکتا ہے۔ صبح خالی پیٹ پانی پینا خاص طور پر نیم گرم پانی معدے کو صاف کرنے اور آنتوں کی آسانی سے چلنے میں بہت مؤثر ہے۔ مزید برآں پانی جسم سے زہریلے مادوں کو باہر نکالنے میں مدد کرتا ہے، اس طرح نظام کو صاف اور صحت مند رکھتا ہے۔ صبح کے وقت پانی کا استعمال میٹابولزم کو بڑھانے اور وزن کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔
کچھ ماہرینکے مطابق جاگتے ہی پانی پینا جسم کے میٹابولزم کو متحرک کرتا ہے جس کے نتیجے میں کیلوریز جلانے میں مدد ملتی ہے۔مزید برآں مناسب طور پر ہائیڈریٹ رہنے سے بھوک کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے اور ضرورت سے زیادہ خوراک کم ہوتی ہے۔ یہ صحت مند جسمانی وزن کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔
مزید برآں پانی گردوں کے کام کو بہتر بناتا ہے اور نقصان دہ مادوں کو جسم سے باہر نکالنے میں مدد کرتا ہے، اس طرح مجموعی صحت میں اضافہ ہوتا ہے۔ صبح سویرے پانی پینا بھی جلد کی صحت کے لیے فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ مناسب ہائیڈریشن جلد کو نرم، تازہ اور صحت مند ظاہر کرنے میں مدد کرتا ہے۔ تحقیق کے مطابق مناسب مقدار میں پانی کا استعمال جلد کے اندر نمی کی سطح کو برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ اس سے خشکی، پھیکا پن، یا جھریاں جیسے مسائل کو دور کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ بہت سے ماہرین کے مطابق صبح کے وقت پانی پینے کی عادت قدرتی ’’جلد کی دیکھ بھال‘‘ کے معمول کا کام کرتی ہے۔
تاہم پانی پینے کی عادات میں توازن برقرار رکھنا بھی ضروری ہے۔ ماہرین کا مشورہ ہے کہ صبح اٹھنے کے فوراً بعد ایک سے دو گلاس پانی پینا ہی کافی ہے۔ ایک ہی وقت میں ضرورت سے زیادہ پانی پینے سے گریز کریں۔ مزید برآں بعض افراد جیسے کہ گردے کی بیماری میں مبتلا افراد یا جنہیں ڈاکٹر نے اپنے سیال کی مقدار کو محدود کرنے کا مشورہ دیا ہے ،آپ کو پانی پینے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے۔ جاگتے ہی پانی پینا ایک سادہ لیکن انتہائی موثر عادت ہے جو جسم کو ہائیڈریٹ رکھتی ہے، توانائی کی سطح کو بڑھاتی ہے، ہاضمہ کو بہتر بناتی ہے اور مجموعی صحت کو فروغ دیتی ہے۔ دن کا آغاز ایک گلاس پانی سے کرنے سے جسم اور دماغ دونوں کو تروتازہ محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے اس عادت کو اپنے روزمرہ کے معمولات میں شامل کرنا آپ کی طویل مدتی صحت کے لیے بے حد فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔
(ڈسکلیمر: اس ویب سائٹ پر آپ کو فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور طبی مشورے صرف معلوماتی مقاصد کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، اور طبی اور صحت کے پیشہ ور افراد کے مشورے کی بنیاد پر فراہم کرتے ہیں تاہم اس پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی معالج سے مشورہ کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔)