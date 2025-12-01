خواتین کو اندام نہانی میں انفیکشن کیسے اور کیوں ہوتا ہے؟ ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کا طریقہ جانیں
خمیر کا انفیکشن خود سے دور نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر سے مشورہ کرنا اور مناسب علاج حاصل کرنا ضروری ہے۔مزید جانیں اس مضمون میں۔
ہر عورت اپنے اندام نہانی کے مسائل یا خدشات پر بات کرنے ہچکچاتی ہے۔ بہت کم خواتین دراصل اپنی اندام نہانی کی دیکھ بھال کرتی ہیں اور انہیں باقاعدگی سے صاف کرتی ہیں۔ اندام نہانی کو قدرتی طور پر صحت مند رطوبتوں کو چھپا کر خود کو اچھی حالت میں رکھنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو اس کی دیکھ بھال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک عورت کی پوری زندگی میں اور مختلف جنسی تولیدی مراحل کے دوران، اندام نہانی مختلف بیکٹیریل اور فنگل انفیکشن پیدا کر سکتی ہے۔ خمیر کے انفیکشن سب سے عام انفیکشن میں سے ایک ہیں جن کی زیادہ تر خواتین شکایت کرتی ہیں۔ تو، جانیں کہ اندام نہانی خمیر کا انفیکشن کیا ہوتا ہے، یہ کب ہوتا ہے، اور اس کا علاج کیا ہے؟
اندام نہانی خمیر کا انفیکشن کیا ہے اور یہ کب ہوتا ہے؟
کلیولینڈ کلینک کے مطابق، اندام نہانی میں خمیر کا انفیکشن اس وقت ہوتا ہے جب Candida نامی فنگس ضرورت سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ Candida عام طور پر آپ کے جسم میں بغیر کسی پریشانی کے رہتا ہے۔ لیکن جب یہ غیر متوازن ہو جاتا ہے تو یہ تیزی سے بڑھتا ہے اور خمیر کے انفیکشن کا سبب بنتا ہے۔ خمیر کا انفیکشن آپ کی اندام نہانی میں جلن، خارش اور لالی کا سبب بن سکتا ہے، اور اندام نہانی سے خارج ہونے والے مادہ میں تبدیلی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ یہ جنسی طور پر منتقل ہونے والا انفیکشن (STI) نہیں ہے۔
اندام نہانی کینڈیڈیسیس اندام نہانی کے خمیر کے انفیکشن کا دوسرا نام ہے۔ چار میں سے تین خواتین اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار خمیر کے انفیکشن کا تجربہ کرتی ہیں۔یہ بلوغت کے بعد اور ماہواری سے پہلے سب سے زیادہ عام ہے۔
اندام نہانی خمیر کے انفیکشن کی علامات اور وجوہات
خمیر کے انفیکشن کی عام علامات میں شامل ہیں...
آپ کی اندام نہانی میں یا اس کے ارد گرد خارش یا جلن
گاڑھا، سفید مادہ
اندام نہانی کے ارد گرد لالی اور سوجن
آپ کی اندام نہانی کی جلد میں چھوٹے کٹ یا دراڑیں۔
پیشاب کرتے وقت جلن کا احساس
جنسی تعلقات کے دوران درد
خمیر کے انفیکشن کی علامات آپ کی اندام نہانی کو متاثر کرنے والی دوسری حالتوں کی نقل کر سکتی ہیں۔ اگر آپ ان علامات میں سے کسی کا تجربہ کرتے ہیں تو ڈاکٹر سے رابطہ کریں تاکہ وہ آپ کا جائزہ لے سکیں۔
اندام نہانی خمیر کے انفیکشن کی وجوہات
اندام نہانی کے خمیر کے انفیکشن Candida نامی فنگس کے زیادہ بڑھ جانے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہ فنگس آپ کے جسم میں بہت سی جگہوں پر رہتی ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ وہ وہاں پنپتی ہے۔ دوسرے بیکٹیریا اس کی نشوونما کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ تاہم، بعض عوامل اس توازن میں خلل ڈال سکتے ہیں۔ جب ایسا ہوتا ہے، Candida بے قابو ہو کر بڑھنا شروع کر دیتا ہے، جس سے خمیر کا انفیکشن ہوتا ہے۔
کچھ عام وجوہات میں شامل ہیں...
اینٹی بائیوٹکس لینا - آپ کے جسم میں انفیکشن کے علاج کے لیے استعمال ہونے والی اینٹی بائیوٹکس آپ کی اندام نہانی میں موجود اچھے بیکٹیریا کو مار دیتی ہیں۔ اچھے بیکٹیریا کے بغیر، توازن بگڑ جاتا ہے، جس سے خمیر کا انفیکشن ہوتا ہے۔
حمل اور ہارمونز - کوئی بھی چیز جو آپ کے ہارمونز میں خلل ڈالتی ہے یا تبدیل کرتی ہے وہ آپ کی اندام نہانی میں Candida کے توازن میں خلل ڈال سکتی ہے۔ اس میں حاملہ ہونا، پیدائش پر قابو پانے کی گولیوں کا استعمال، اور آپ کی ماہواری کے دوران معمول کی تبدیلیاں شامل ہیں۔
کمزور مدافعتی نظام - ایسی بیماری کا ہونا جو آپ کے مدافعتی نظام کو کمزور کرتی ہے آپ کو خمیر کے انفیکشن کا زیادہ شکار بنا سکتی ہے۔
ذیابیطس کا بے قابو ہونا - آپ کے پیشاب میں بہت زیادہ چینی خمیر کو بڑھنے میں مدد دیتی ہے۔ بے قابو ذیابیطس آپ کے مدافعتی نظام کو بھی کمزور کر سکتی ہے۔
دیگر چیزیں جو آپ کے خطرے کو بڑھاتی ہیں ان میں شامل ہیں...
گیلے کپڑوں یا سوئمنگ سوٹ میں رہنا
تنگ، سانس لینے کے قابل لباس پہننا
خوشبو والے ٹیمپون، سپرے، صابن، یا ڈیوڈورینٹ کا استعمال
مزید پڑھیں:
کیا خمیر کے انفیکشن متعدی ہیں؟
خمیر کے انفیکشن کو متعدی نہیں سمجھا جاتا ہے، لیکن بعض صورتوں میں، آپ انہیں اپنے جنسی ساتھی تک پہنچا سکتے ہیں۔
خمیر کے انفیکشن کا علاج کیسے کیا جاتا ہے؟
اینٹی فنگل ادویات زیادہ تر اندام نہانی کے خمیر کے انفیکشن کا علاج کرتی ہیں۔ وہ آپ کے جسم میں خمیر کی زیادتی سے لڑ کر کام کرتے ہیں۔ ادویات سات دن تک روزانہ استعمال کی جاتی ہیں۔ آپ دوائیوں کو اپنی اندام نہانی پر بنیادی طور پر لگا سکتے ہیں یا اپنی اندام نہانی کے اندر رکھ سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے، اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔
نوٹ: اگر آپ خمیر کے انفیکشن کے لیے دوا لے رہے ہیں، تو آپ کو علاج مکمل ہونے تک جنسی تعلق سے گریز کرنا چاہیے۔ سیکس جلن کو بڑھا سکتا ہے، اور کچھ اینٹی فنگل ادویات کنڈوم اور ڈایافرام میں استعمال ہونے والے مواد کو کمزور کر سکتی ہیں۔
خمیر کے انفیکشن کب تک رہتا ہے؟
زیادہ تر خمیر کے انفیکشن دوائیوں سے چند دنوں میں ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اس میں ایک ہفتہ لگ سکتا ہے۔ زیادہ سنگین معاملات طویل عرصے تک چل سکتے ہیں اور طویل مدتی علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنے ہیلتھ کیئر ڈاکٹر کے ساتھ اس پر بات کرنا ضروری ہے۔ وہ آپ کے خمیر کے انفیکشن کی قسم اور شدت کی بنیاد پر بہترین علاج تجویز کر سکتے ہیں۔
(ڈسکلیمر: اس رپورٹ میں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف آپ کی عمومی معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، اور طبی اور صحت کے پیشہ ورانہ مشورے کی بنیاد پر فراہم کرتے ہیں۔ اس طریقہ کو اپنانے سے پہلے آپ اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)