کولیسٹرول کی سطح زیادہ ہونے کی وجہ سے گردے سمیت جسم کے ان حصوں میں مسلسل درد ہو سکتا ہے، اسے نظر انداز کرنا بہت خطرناک ہے
ہائی کولیسٹرول کی سطح بہت خطرناک ہے۔یہ علامات آپ کو یہ تعین کرنے میں مدد کر سکتی ہیں کہ آپ کا کولیسٹرول زیادہ ہےیا کم...
Published : February 9, 2026 at 11:13 AM IST
جسم میں کولیسٹرول کی بلند سطح (خاص طور پر LDL) ایل ڈی ایل شریانوں میں چربی بننے کا سبب بنتی ہے، انہیں تنگ کرتی ہے اور ہائی بلڈ پریشر، ہارٹ اٹیک، فالج اور دیگر امراض قلب کا خطرہ نمایاں طور پر بڑھا دیتی ہے۔ یہ حالت atherosclerosis،ایتھولوسکلوروسسٹ گردے کی بیماری، اور ذیابیطس جیسے طویل مدتی مسائل کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ ہمارے کولیسٹرول کی سطح میں اضافہ نہ ہو۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ صرف زیادہ وزن والے لوگوں کو ہی کولیسٹرول کا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن یہ سچ نہیں ہے۔ پتلے لوگوں میں بھی کولیسٹرول زیادہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں پہلے سے ہی احتیاط کرنی چاہیے۔
اگرچہ ہائی کولیسٹرول ابتدائی طور پر کوئی علامات پیدا نہیں کر سکتا، لیکن کچھ علامات بعد میں ظاہر ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چوکنا رہنا چاہیے۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ کولیسٹرول کی سطح بڑھنے پر جسم کے بعض حصوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ ان دردوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اس رپورٹ میں، آئیے ڈاکٹر آکرش سے جانتے ہیں کہ کولیسٹرول کی سطح زیادہ ہونے پر جسم کے کن حصوں میں درد ہوتا ہے؟
ہائی کولیسٹرول جسم کے ان حصوں میں درد کا باعث بنتا ہے۔
سینے میں درد:
برٹش ہارٹ فاؤنڈیشن کے مطابق سینے میں درد ان علامات میں سے ایک ہے جو کولیسٹرول کی سطح زیادہ ہونے پر ظاہر ہو سکتی ہے۔ لوگ اکثر سینے کے دباؤ، بھاری پن، یا گیس کے لیے جلن کا احساس کرتے ہیں۔ تاہم یہ ہائی کولیسٹرول کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ اگر اسے نظر انداز کیا جائے تو یہ دل میں خون کی روانی کو کم کر کے دل کی بیماری کا باعث بن سکتا ہے۔
بازو یا کندھے میں درد:
بائیں بازو یا دونوں بازوؤں میں درد ایک اور علامت ہے۔ یہ درد آہستہ آہستہ بڑھتا ہے۔ یہ درد دل پر دباؤ بڑھنے سے ہوتا ہے۔ اس لیے اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ جتنی جلدی ممکن ہو اسے پہچاننا ضروری ہے۔ اگر آپ اپنے بائیں بازو یا دونوں بازوؤں میں بتدریج بڑھتے ہوئے درد کا تجربہ کرتے ہیں، تو آپ کو توجہ دینی چاہیے اور محتاط رہنا چاہیے۔ دوسری صورت میں، اسے ایک سنگین مسئلہ سمجھا جانا چاہئے.
چہل قدمی کے دوران ٹانگوں میں درد:
اسی طرح طویل چہل قدمی کے بعد ٹانگوں میں درد کا سامنا کرنا عام ہے۔ تاہم، اگر آپ آرام کرتے ہوئے بھی شدید درد یا بے حسی کا تجربہ کرتے ہیں، تو آپ کو محتاط رہنا چاہیے۔ یہ ٹانگوں میں اعصاب کی رکاوٹ کی وجہ سے ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے ٹانگوں میں درد اور بے حسی ہو سکتی ہے۔
کمر درد اور بے حسی:
آپ کو اپنی اوپری اور درمیانی کمر میں درد کا سامنا ہے۔ توجہ دیں اگر آپ کو بھی اس علاقے میں بے حسی اور سختی محسوس ہوتی ہے۔ کبھی کبھار اقساط عام طور پر تشویش کا باعث نہیں ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ بار بار ہوتے ہیں، تو یہ کسی مسئلے کی علامت ہو سکتی ہے۔ آپ کو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔
بار بار سر درد:
سر درد عام ہے اور اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تاہم، اگر آپ کو ہر صبح سر درد کا سامنا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے دماغ کو مناسب خون کی فراہمی نہیں ہو رہی ہے۔ ہائی کولیسٹرول کی سطح بھی دماغ میں خون کے بہاؤ میں کمی کی وجہ بن سکتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کو صبح کے وقت سر میں درد ہوتا ہے، تو ہوشیار رہیں اور صرف گولیاں یا بام لگا کر درد کو دور کرنے کی کوشش نہ کریں۔
پیٹ میں درد، اپھارہ:
جب ہمارے ہاضمہ اعضاء کو کافی خون نہیں ملتا تو معدے میں تیزابیت بڑھ جاتی ہے۔ ہم اسے اکثر ہاضمہ کا ایک معمولی مسئلہ کہہ کر مسترد کر دیتے ہیں۔ تاہم بعض اوقات کولیسٹرول کی سطح زیادہ ہونے پر تیزابیت اور ہاضمے کے دیگر مسائل عام ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ان علامات کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔
جبڑے کا درد:
جبڑے یا کان کے قریب کے پٹھے اکڑ جاتے ہیں اور دردناک ہو جاتے ہیں۔ اس قسم کا درد دل کی بیماری یا ذیابیطس والے لوگوں میں عام ہے، لہذا اگر آپ اس کا تجربہ کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔
گردن میں درد:
اس کا تعلق کیروٹڈ شریان کے تنگ ہونے سے ہے۔ اس سے فالج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ لہذا اگر آپ کو اپنی گردن میں سختی اور درد محسوس ہوتا ہے، تو آپ کو فوری توجہ حاصل کرنی چاہیے۔ درد دن بدن بڑھ سکتا ہے۔ کسی بھی حالت میں اسے نظر انداز نہ کریں۔
شریانوں میں شدید رکاوٹ دل کی بیماری کا ایک بڑا خطرہ ہے۔ کبھی کبھی کوئی علامات نہیں ہوتے ہیں۔ اگر علاج نہ کیا جائے تو یہ حالت سنگین اور جان لیوا ہو سکتی ہے۔
سانس لینے کے دوران درد:
اگر آپ کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے اور سانس لینے کے دوران اپنے سینے میں جکڑن اور درد محسوس ہو رہا ہے تو اسے بالکل نظر انداز نہ کریں۔ یہ درد دل اور پھیپھڑوں کی خون کی شریانوں میں دباؤ بڑھنے سے ہوتا ہے۔ اس لیے ہوشیار رہیں۔
کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہئیں؟
HbA1c اور لپڈ پروفائل دونوں ٹیسٹ ایک ساتھ کروائیں۔
پروسیسڈ کاربوہائیڈریٹس اور بیجوں کے تیل کا استعمال کم کریں۔
ہر کھانے کے بعد 20-30 منٹ کی واک کریں۔
آپ کو رات 11 بجے سے پہلے سونا چاہیے۔
تناؤ کم کریں
مزید پڑھیں: روزانہ کتنا کوکنگ آئل استعمال کرنا چاہیے؟ سبزی پکانے کے لیے کون سا تیل صحت بخش؟
آپ کو نہ صرف وزن کم کرنا چاہیے بلکہ اس بات کو بھی یقینی بنانا چاہیے کہ آپ کی کمر کا سائز نہ بڑھے۔
بار بار ہونے والے درد کو نظر انداز نہ کریں۔
جتنی جلدی ممکن ہو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔
(ڈسکلیمر: یہاں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف معلوماتی مقاصد کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی ہیں۔ بہتر ہے کہ ان ہدایات پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)