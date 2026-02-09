ہائی کولیسٹرول کی سطح جسم کے ان حصوں میں مسلسل درد کا باعث بن سکتی ہے، اسے نظر انداز کرنا انتہائی خطرناک
ہائی کولیسٹرول کی سطح بہت خطرناک ہے۔ ان علامات کی بنیاد پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کا کولیسٹرول زیادہ ہے یا کم...
Published : February 9, 2026 at 7:21 AM IST
حیدرآباد: جسم میں کولیسٹرول کی بڑھتی ہوئی سطح (خاص طور پر ایل ڈی ایل) شریانوں میں پلاک جمع ہونے کا سبب بنتی ہے، ان کو تنگ کرتی ہے اور ہائی بلڈ پریشر، ہارٹ اٹیک، فالج اور دیگر امراض قلب کا خطرہ نمایاں طور پر بڑھا دیتی ہے۔ یہ حالت atherosclerosis، گردے کی بیماری، اور ذیابیطس جیسے طویل مدتی مسائل کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ ہمارے کولیسٹرول کی سطح میں اضافہ نہ ہو۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ صرف زیادہ وزن والے لوگ ہی کولیسٹرول کے مسائل کا شکار ہوتے ہیں، لیکن یہ سچ نہیں ہے۔ پتلے لوگوں میں بھی کولیسٹرول زیادہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں پہلے سے ہی احتیاط کرنی چاہیے۔
اگرچہ ہائی کولیسٹرول ابتدائی طور پر کوئی علامات ظاہر نہیں کر سکتا، لیکن کچھ علامات بعد میں ظاہر ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چوکنا رہنا چاہیے۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ کولیسٹرول کی سطح بڑھنے پر جسم کے بعض حصوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ ان دردوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اس رپورٹ میں، آئیے ڈاکٹر آکرش سے جانتے ہیں کہ کولیسٹرول کی سطح زیادہ ہونے پر جسم کے کن حصوں میں درد ہوتا ہے؟
ہائی کولیسٹرول کی وجہ سے جسم کے ان حصوں میں درد
سینے میں درد: برٹش ہارٹ فاؤنڈیشن کے مطابق سینے میں درد ان علامات میں سے ایک ہے جو کولیسٹرول کی سطح زیادہ ہونے پر ظاہر ہو سکتی ہے۔ لوگ اکثر سینے کے دباؤ، بھاری پن، یا گیس کو جلانے کی غلطی کرتے ہیں۔ تاہم یہ ہائی کولیسٹرول کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ اگر نظر انداز کیا جائے تو یہ دل میں خون کی روانی کو کم کر کے دل کی بیماری کا باعث بن سکتا ہے۔
بازو یا کندھے میں درد: بائیں بازو یا دونوں بازوؤں میں درد ایک اور علامت ہے۔ یہ درد آہستہ آہستہ بڑھتا ہے۔ یہ درد دل پر دباؤ بڑھنے سے ہوتا ہے۔ اس لیے اسے بالکل نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ جتنی جلدی ممکن ہو اسے پہچاننا ضروری ہے۔ اگر آپ اپنے بائیں بازو یا دونوں بازوؤں میں بتدریج بڑھتے ہوئے درد کا تجربہ کرتے ہیں، تو آپ کو توجہ دینی چاہیے اور محتاط رہنا چاہیے۔ دوسری صورت میں، اسے ایک سنگین مسئلہ سمجھا جانا چاہیے۔
چہل قدمی کے دوران ٹانگوں میں درد: اسی طرح لمبی چہل قدمی کے بعد ٹانگوں میں درد عام ہے۔ تاہم، اگر آپ آرام کرتے ہوئے بھی شدید درد یا بے حسی کا تجربہ کرتے ہیں، تو آپ کو محتاط رہنا چاہیے۔ یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ کی ٹانگوں میں اعصاب بند ہو جائیں۔ یہ رکاوٹ ٹانگوں میں درد اور بے حسی کا باعث بنتی ہے۔
کمر درد اور بے حسی: آپ کو اپنی اوپری اور درمیانی کمر میں درد کا سامنا ہے۔ اگر آپ بھی اس علاقے میں بے حسی اور سختی کا تجربہ کرتے ہیں، تو توجہ دیں۔ کبھی کبھار سر درد عام طور پر پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر یہ بار بار ہوتے ہیں، تو یہ کسی مسئلے کی علامت ہو سکتی ہے۔ آپ کو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔
بار بار سر درد: سر درد عام ہے اور اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تاہم، اگر آپ ہر صبح سر درد کا تجربہ کرتے ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے دماغ کو مناسب خون کی فراہمی نہیں ہو رہی ہے۔ دماغ میں خون کے بہاؤ میں کمی کی ایک وجہ ہائی کولیسٹرول ہو سکتی ہے۔ اس لیے، اگر آپ کو صبح کے وقت سر میں درد ہوتا ہے، تو محتاط رہیں اور صرف گولیاں یا بام لے کر درد کو کم کرنے کی کوشش نہ کریں۔
پیٹ میں درد، اپھارہ
جب ہمارے ہاضمے کے اعضاء کو کافی خون نہیں ملتا تو معدے میں تیزابیت بڑھ جاتی ہے۔ ہم اکثر اسے ہاضمے کا ایک معمولی مسئلہ سمجھتے ہیں۔ تاہم بعض اوقات جب کولیسٹرول کی سطح زیادہ ہو جائے تو تیزابیت اور ہاضمے کے دیگر مسائل عام ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ان علامات کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔
جبڑے کا درد
جبڑے یا کان کے قریب کے پٹھے اکڑ جاتے ہیں اور دردناک ہو جاتے ہیں۔ اس قسم کا درد دل کی بیماری یا ذیابیطس والے لوگوں میں عام ہے، لہذا اگر آپ کو یہ تجربہ ہو تو آپ کو زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔
گردن میں درد: اس کا تعلق کیروٹڈ شریان کے تنگ ہونے سے ہے۔ اس سے فالج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ لہذا، اگر آپ کو اپنی گردن میں سختی اور درد محسوس ہوتا ہے، تو آپ کو فوری طور پر طبی امداد حاصل کرنی چاہیے۔ درد روز بروز بڑھتا جاتا ہے۔ کسی بھی حالت میں اسے نظر انداز نہ کریں۔
شریانوں میں شدید رکاوٹ دل کی بیماری کا ایک بڑا خطرہ ہے۔ کبھی کبھی یہ کوئی علامات نہیں دکھا سکتا ہے۔ اگر علاج نہ کیا جائے تو یہ حالت سنگین اور جان لیوا ہو سکتی ہے۔
سانس لینے کے دوران درد: اگر آپ کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے اور سانس لینے کے دوران اپنے سینے میں جکڑن اور درد محسوس ہو رہا ہے تو اسے بالکل نظر انداز نہ کریں۔ یہ درد دل اور پھیپھڑوں کی خون کی شریانوں میں دباؤ بڑھنے سے ہوتا ہے۔ اس لیے ہوشیار رہیں۔
کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہئیں؟
اپنے HbA1c اور لپڈ پروفائل دونوں ٹیسٹ ایک ساتھ کروائیں۔
پروسیسڈ کاربوہائیڈریٹس اور بیجوں کے تیل کا استعمال کم کریں۔
ہر کھانے کے بعد 20-30 منٹ کی واک کریں۔
آپ کو رات 11 بجے سے پہلے سو جانا چاہیے۔
تناؤ کا انتظام کریں۔
آپ کو نہ صرف وزن کم کرنا چاہیے بلکہ یہ بھی یقینی بنانا چاہیے کہ آپ کی کمر کا طواف نہ بڑھے۔
بار بار ہونے والے کمر درد کو نظر انداز نہ کریں۔
جتنی جلدی ممکن ہو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔
(اعلان دستبرداری: یہاں فراہم کی گئی تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف معلوماتی مقاصد کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی ہیں۔ بہتر ہے کہ ان ہدایات پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)