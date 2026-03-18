چلچلاتی دھوپ اور گرمی میں جلد کی خصوصی دیکھ بھال کرنے کے طریقے، جانیں ماہرین کی تجویز
گرمیوں کے موسم میں جلد کا خاص خیال رکھنا بالکل ضروری ہے کیونکہ زیادہ درجہ حرارت جلد کے مسائل کا سبب بن سکتا ہے۔
Published : March 18, 2026 at 2:18 PM IST
موسم چاہے کوئی بھی ہو، اپنی جلد پر خصوصی توجہ دینا نہایت ہی ضروری ہے۔ گرمیوں کے مہینوں میں اپنی جلد کی دیکھ بھال کرنا کچھ مشکل ہو سکتا ہے۔ شدید گرمی اور پسینہ جلد سے متعلق مختلف مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔ تاہم ماہرین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ان مسائل کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ اپنی جلد کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے خصوصی دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے، ماہرین احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیتے ہیں جو کہ صرف سن اسکرین لوشن لگانے سے کہیں آگے ہیں۔ تو آئیے دریافت کریں کہ گرمیوں کے موسم میں ہم اپنی جلد کی مؤثر طریقے سے دیکھ بھال کیسے کر سکتے ہیں...
پانی پر مبنی سیرم استعمال کریں
ماہرین کے مطابق گرمیوں کے موسم میں پانی پر مبنی سیرم کا استعمال خواہ میک اپ کے معمول کے حصے کے طور پر ہو یا جلد کی دیکھ بھال کے طریقہ کار کے طور پر، انتہائی فائدہ مند ہے۔ ماہرین بتاتے ہیں کہ یہ سیرم نہ صرف جلد کی گہری تہوں میں داخل ہوتے ہیں بلکہ اسے بھرپور غذائیت بھی فراہم کرتے ہیں، جس سے جلد صحت مند اور چمکدار نظر آتی ہے۔ اس کے نتیجے میں، ماہرین کے مطابق یہ مشق جلد کو اچھی طرح سے ہائیڈریٹ رکھنے کے ساتھ جھریوں اور باریک لکیروں کو روکنے میں مدد دیتی ہے۔
اسکربنگ کے لیے قدرتی اجزاء کا استعمال کریں
تیز دھوپ کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ پسینہ آتا ہے۔ بہت سی خواتین کا خیال ہے کہ صرف اپنے چہرے کا مسح ہی جلد کے مردہ خلیات اور گندگی کو دور کرنے کے لیے کافی ہے۔ تاہم، ماہرین کے مطابق، یہ معاملہ نہیں ہے. ماہرین بتاتے ہیں کہ پسینہ درحقیقت جلد پر اور بھی زیادہ گندگی اور دھول جمع کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے جلد کو وقتاً فوقتاً اسکرب کرکے صاف کرنا چاہیے۔ مزید برآں، اس مقصد کے لیے استعمال ہونے والی مصنوعات کے حوالے سے احتیاط برتنی چاہیے۔ مثالی طور پر، جب بھی ممکن ہو قدرتی اجزاء کا انتخاب کرنا چاہیے۔
گرمیوں کے موسم میں ہلکے میک اپ کا انتخاب کریں۔
ماہرین کا مشورہ ہے کہ موسم گرما کے دوران چاہے کوئی بھی موقع ہو، جتنا بھی ممکن ہو کم میک اپ کرنا جلد کے لیے فائدہ مند ہے۔ مزید برآں اس موسم میں تیل پر مبنی مصنوعات کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے۔ فاؤنڈیشن پہننے کے عادی افراد کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اس پر ہلکی ہلکی ڈسٹنگ پاؤڈر لگائیں تاکہ ہموار تکمیل ہو سکے۔ ہونٹوں کی حفاظت کے لیے لپ بام لگانے کی بھی سفارش کی جاتی ہے۔ مزید برآں گرمی کے مہینوں میں آنکھوں کے بھاری میک اپ، کنسیلر اور بلشز سے پرہیز کرنا چاہیے۔
سن اسکرین لگانا ضروری
ماہرین کے مطابق اس موسم میں کسی بھی وقت باہر نکلنے سے پہلے سن اسکرین لوشن لگانا بہت ضروری ہے۔ آپ کو SPF ریٹنگ والا سن اسکرین لوشن استعمال کرنا چاہیے جو آپ کی مخصوص جلد کی قسم کے لیے موزوں ہو۔
اگر آپ کو دھوپ میں طویل مدت گزارنے کی ضرورت ہے، تو آپ کو ہر دو گھنٹے بعد سن اسکرین دوبارہ لگانا چاہیے۔ سٹینفورڈ یونیورسٹی کی ایک تحقیق کے مطابق سن بلاک اور سن اسکرین دونوں UV شعاعوں سے تحفظ فراہم کرتے ہیں۔
ماہرین کے مطابق گرمیوں کے مہینوں میں چہرے اور پیروں کی جلد کی دیکھ بھال کو نظرانداز نہیں کرنا چاہیے۔ صحت مند اور چمکدار جلد کو برقرار رکھنے کے لیے وقتاً فوقتاً فیشل اور پیڈیکیور کروانا چاہیے۔ ماہرین کا مشورہ ہے کہ اگر آپ کے پاس بیوٹی سیلون جانے کا وقت نہیں ہے تو آپ قدرتی اجزاء کا استعمال کرتے ہوئے گھر پر ہی فیشل اور پیڈیکیور کرائیں۔ اس طرح جلد کو صحت مند اور تروتازہ رکھنے کے لیے اسے مناسب ہائیڈریشن فراہم کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔
ڈی ہائیڈریشن کو روکیں
گرمیوں کے مہینوں میں بہت زیادہ پسینہ آنے سے جسم میں پانی کی سطح میں اکثر اتار چڑھاؤ آتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس نقصان کو پورا کرنے اور صحت مند، تازہ رنگت کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے۔ مزید برآں، ماہرین تجویز کرتے ہیں کہ آپ کی خوراک میں تازہ پھلوں کے جوس، ناریل کا پانی اور چھاچھ شامل کریں پانی کے ساتھ جسم کے سیال توازن کو برقرار رکھنے میں مدد کریں۔ مشی گن اسٹیٹ یونیورسٹی کی جانب سے کی گئی ایک تحقیق کے مطابق آپ کی جلد کو سال بھر صحت مند رکھنے کے لیے آپ کو روزانہ چہرے پر موئسچرائزر لگانا چاہیے، مناسب مقدار میں پانی پینا چاہیے، کافی نیند لینا چاہیے، غذائیت سے بھرپور غذا کا استعمال کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو براہ راست سورج کی روشنی سے بچانا چاہیے۔
ٹھنڈے پانی سے نہانا فائدہ مند
بہت سے لوگوں کو موسم کی پرواہ کیے بغیر گرم پانی سے نہانے کی عادت ہوتی ہے۔ تاہم ماہرین کے مطابق گرمیوں میں ٹھنڈے پانی سے نہانا انتہائی فائدہ مند ہے۔ ایسا کرنے سے نہ صرف ضرورت سے زیادہ پسینہ آنے سے نجات ملتی ہے بلکہ جلد کی خشکی اور معمولی دراڑوں جیسے مسائل کو دور کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔
ماہرین کے مطابق صحت مند جلد کو برقرار رکھنے کے لیے تازہ پھلوں اور سبزیوں سے بھرپور غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماہرین چہرے کو تروتازہ محسوس کرنے کے لیے فیشل اسپرے استعمال کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ جلد کو باقاعدگی سے صاف کرنے، ٹون کرنے اور موئسچرائز کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ ان کے مطابق ان آسان احتیاطی تدابیر کو اپنا کر آپ گرمی کے موسم میں صحت مند اور تروتازہ جلد حاصل کر سکتے ہیں۔