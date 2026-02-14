دل کے والو کی بیماری ہارٹ اٹیک سے زیادہ خطرناک، یہ چھوٹی چھوٹی علامات نظر انداز نہ کریں
دل کی بیماریاں روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں۔ انہیں میں سے ایک دل کے والو کی بیماری خطرناک بیماریوں میں سے ایک ہے۔
Published : February 14, 2026 at 8:03 AM IST
قلبی امراض (CVDs) سی وی ڈی ایس ہندوستان میں تقریباً 28 فیصد اموات کا سبب بنتے ہیں، یہ صحت کیلئے ایک بڑا چیلنج ہے۔دل کی بہت سی بیماریاں، خاص طور پر دل کے والو کی بیماریاں، ابتدائی مراحل میں علامات ظاہر نہیں کرتیں، اس لیے جلد تشخیص اور طرز زندگی میں تبدیلیاں بہت ضروری ہیں۔
دل کے والو کی بیماری کیا ہے؟
بہت سے لوگ دل کے والو کی بیماری کو ہارٹ اٹیک سمجھ لیتے ہیں۔ تاہم، بی ایم برلا ہارٹ ہسپتال کے کارڈیالوجی کے ڈائریکٹر ڈاکٹر انجن سیوتیا نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ دونوں مختلف ہیں۔ دل کے چار والوز ہوتے ہیں۔ دل کے یہ چار والوز خون کو صحیح سمت میں بہنے میں مدد دیتے ہیں۔ تاہم جب دل کے ایک یا زیادہ والوز (aortic، mitral، pulmonary، یا tricuspid) ٹھیک سے کھلتے یا بند نہیں ہوتے تو اسے دل کے والو کی بیماری کہتے ہیں۔
دل کے والو کی بیماری جسم کے ہر حصے میں خون کی روانی کو متاثر کرتی ہے۔ یہ حالت جسم کے لیے نقصان دہ ہے۔ ایسے مسائل سے بچنے کے لیے دل کے والو سے متعلق تمام مسائل کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس مضمون میں، ڈاکٹر نے دل کے والو کی بیماری کی ابتدائی علامات اور علاج کے طریقوں کے بارے میں تفصیلی معلومات شیئر کی ہیں، جو درج ذیل ہیں...
دل کے والو کی بیماری کی ابتدائی علامات
دل کے والو کی بیماری کا اکثر طویل عرصے تک پتہ نہیں چلتا، تاہم اس کی ابتدائی علامات میں شامل ہو سکتے ہیں...
تھکاوٹ: تھکاوٹ کسی بھی دل کی بیماری کی سب سے عام علامت ہے۔ اسی طرح، دل کے والو کی بیماری کے مریض بھی کم سے کم جسمانی سرگرمی کے ساتھ تھکاوٹ محسوس کر سکتے ہیں. بعض اوقات، انہیں سانس لینے میں دشواری بھی ہو سکتی ہے۔ معمولی کام بھی تھکاوٹ اور کمزوری کا سبب بن سکتے ہیں۔
پاؤں یا ٹخنوں میں سوجن: یہ بیماریاں پاؤں یا ٹخنوں میں سوجن کا باعث بھی بن سکتی ہیں۔ بہت سے لوگ ابتدائی مراحل میں اس سوجن کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ماہرین پیروں میں سوجن محسوس ہوتے ہی ہوشیار رہنے کا مشورہ دیتے ہیں۔
سینے میں درد: دل کے والو کی بیماری والے مریض سینے میں مستقل درد کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دل کی دھڑکن بھی بڑھ سکتی ہے۔
چکر آنا: چکر آنا ابتدائی علامات میں سے ایک ہے۔ اگر آپ کو کمزوری کے ساتھ چکر آتے ہیں تو ڈاکٹر احتیاط کا مشورہ دیتے ہیں۔
بے قاعدہ دل کی دھڑکن: اگر آپ تیز چلتے ہوئے یا سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دل کی دھڑکن کی بے ترتیبی کا تجربہ کرتے ہیں تو ڈاکٹر ہوشیار رہنے کا مشورہ دیتے ہیں۔
دل کے والو کی بیماری کی وجوہات
دل کے والو کی بیماری کا خطرہ عمر کے ساتھ بڑھتا ہے۔ تاہم، کھانے کی ناقص عادات چھوٹی عمر میں بھی اس بیماری کے لاحق ہونے کا خطرہ بڑھا سکتی ہیں۔
دل کی بیماری کی خاندانی تاریخ ہونے سے اس بیماری کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
بری عادتیں جیسے غیر صحت بخش خوراک، تمباکو نوشی اور موٹاپا دل کے والو کی بیماری کا خطرہ بڑھاتے ہیں۔
ہائی بلڈ پریشر، ذیابیطس، اور خود کار قوت مدافعت کی بیماریاں بھی خطرے میں اضافہ کرتی ہیں۔
بھارت میں بھی اس بیماری کے کیسز میں اضافہ
بھارت میں دل کے والو کی بیماری کے معاملات تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ ریمیٹک دل کی بیماری mitral اور aortic والوز کو متاثر کرتی ہے۔ ڈاکٹر نے وضاحت کی کہ یہ مسئلہ خاص طور پر دیہی علاقوں میں عام ہے۔ یہ اکثر بچپن میں غیر علاج شدہ اسٹریپٹوکوکل گلے کے انفیکشن سے شروع ہوتا ہے۔ برسوں بعد، جوانی میں، یہ سانس کی قلت یا تھکاوٹ کے طور پر ظاہر ہوتا ہے۔
بھارت میں والو کی بیماری کے کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ تقریباً 30 فیصد بزرگ ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہیں۔ اس میں سے 13 فیصد تمباکو کے استعمال کی وجہ سے ہے۔ عمر بڑھنے اور میٹابولک عوارض بھی عوامل ہیں۔ شہروں میں یہ بیماریاں زیادہ تر طرز زندگی میں تبدیلی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تاہم دیہی علاقوں میں ریمیٹک بخار اس کی بنیادی وجہ ہے۔
دل کے والو کی بیماری کے بارے میں آگاہی بہت ضروری
بہت سے لوگ اب بھی دل کے والو کی بیماری کے بارے میں واضح سمجھ نہیں رکھتے ہیں۔ اگر بچپن میں ہونے والے انفیکشن کا فوری علاج نہ کیا جائے تو ان بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کا حل جدید ٹیکنالوجی میں نہیں بلکہ بروقت تشخیص میں ہے۔ ابتدائی تشخیص زندگی کی لمبائی اور معیار دونوں کو تبدیل کر سکتی ہے۔
