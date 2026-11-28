معمر افراد میں دل کے والو کی بیماری: TAVI نے جدید علاج کے دروازے کیسے کھول دیے؟
جیسے جیسے بیماری بڑھتی ہے،دل کو خون پمپ کرنے کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔
Published : November 28, 2026 at 11:37 AM IST
دل کے والو کی بیماری معمر افراد میں خراب صحت کی ایک بڑی وجہ ہے، جو اکثر ان کی روزمرہ کی سرگرمیاں انجام دینے کی صلاحیت کو متاثر کرتی ہے۔ سب سے عام عوارض میں سے ایک 'ایورٹک سٹینوسس' ہے، جس میں 'ایورٹک والو' تنگ ہو جاتا ہے، اور اس طرح دل سے جسم کے باقی حصوں تک خون کے بہاؤ میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ اس صورت حال میں دل کو زیادہ زور لگانا پڑتا ہے اور جسم کو مناسب مقدار میں آکسیجن نہیں مل پاتی۔
بی ایم برلا ہارٹ اسپتال میں کارڈیالوجی کے سینئر کنسلٹنٹ اور ٹی اے وہ آر/ٹی ای اے آئی کے سربراہ، ڈاکٹر جوئے شوم بتاتے ہیں کہ بہت سے معمر افراد میں یہ کیفیت عمر بڑھنے کے ساتھ کیلشیم جمع ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، جس سے والو آہستہ آہستہ موٹا ہوتا جاتا ہے۔ یہ بیماری آہستہ آہستہ بڑھتی ہے، اور اس کی ابتدائی علامات کو بعض اوقات بڑھاپے کی معمول کی علامات سمجھ لیا جاتا ہے۔ سانس پھولنا، سینے میں تکلیف یا بے چینی، چکر آنا، بے ہوش ہو جانا، اور شدید تھکاوٹ جیسی انتباہی علامات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔
جیسے جیسے یہ مرض بڑھتا ہے، دل کو خون پمپ کرنے کے لیے زیادہ زور لگانا پڑتا ہے، جس کے نتیجے میں 'ہارٹ فیلیر' (دل کا کام کرنا چھوڑ دینا) اور دیگر سنگین پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ عام طور پر، شدید 'ایورٹک سٹینوسس' کا علاج سرجری کے ذریعے 'ایورٹک والو' کو تبدیل کر کے کیا جاتا ہے—ایک ایسا عمل جس میں خراب والو کو بدلنے کے لیے سینے کو کھولنا پڑتا ہے۔ اگرچہ یہ علاج کا ایک اہم طریقہ ہے، لیکن زیادہ عمر، کمزوری، یا دیگر طبی مسائل کی موجودگی کی صورت میں کچھ مریضوں کے لیے روایتی سرجری سے وابستہ خطرات بڑھ سکتے ہیں۔
'ٹرانس کیتھیٹر ایورٹک والو امپلانٹیشن
یہاں 'ٹرانس کیتھیٹر ایورٹک والو امپلانٹیشن' جسے ٹرانس کیتھیٹر ایورٹک والو ریپلیسمنٹ' (ای اے وی آر) بھی کہا جاتا ہے۔ اس نے علاج کے طریقوں میں ایک نمایاں تبدیلی پیدا کی ہے۔ یہ ایک 'کم سے کم چیرا لگانے والا' طریقہ کار ہے، جس میں ایک کیتھیٹر (باریک نالی) کے ذریعے نیا والو دل تک پہنچایا جاتا ہے۔ یہ کیتھیٹر عام طور پر ران کے قریب کسی شریان کے ذریعے جسم میں داخل کیا جاتا ہے۔ نیا والو خراب 'ایورٹک والو' کے اندر نصب کر کے کھول دیا جاتا ہے، جس سے خون کا بہاؤ دوبارہ معمول پر آ جاتا ہے۔
ٹی اے وی آئی کے فوائد
ٹی اے وی آئی کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں عام طور پر سینے کو کھولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ایسے اقدامات جو اکثر روایتی 'اوپن ہارٹ سرجری' میں ضروری ہوتے ہیں۔ مناسب طور پر منتخب کردہ مریضوں کے لیے اس کا مطلب اسپتال میں قیام کی کم مدت، تیزی سے صحت یابی، اور روزمرہ کی سرگرمیوں کی طرف جلد واپسی ہو سکتا ہے۔ اس نے ان مریضوں کے لیے بھی علاج کے امکانات کو وسیع کیا ہے جنہیں سرجری کے حوالے سے درمیانے یا زیادہ خطرے کا حامل سمجھا جاتا ہے۔
تاہم، ’ایورٹک سٹینوسس‘ میں مبتلا ہر معمر فرد کے لیے(ٹی اے وی آئی) ہی بہترین علاج ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ اس کا فیصلہ کئی عوامل پر منحصر ہوتا ہے، جیسے کہ والو کے تنگ ہونے کی شدت، عمر، عمومی صحت، جسمانی حالت، متوقع عمر ، اور دیگر موجودہ طبی مسائل۔ اس طریقہ کار کی سفارش کرنے سے پہلے، ماہرینِ امراضِ قلب کی ایک ٹیم کے ذریعے مکمل جانچ پڑتال انتہائی ضروری ہے۔ کچھ مریضوں کے لیے سرجری کے ذریعے والو کی تبدیلی زیادہ مناسب انتخاب ہو سکتا ہے۔
اس مرض کی جلد تشخیص بھی انتہائی اہم
یہ یاد رکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے کہ جلد تشخیص سے بہت بڑا فرق پڑ سکتا ہے۔ وہ معمر افراد جو بلاوجہ سانس پھولنے، تھکاوٹ، یا ورزش کرنے کی صلاحیت میں کمی محسوس کرتے ہیں، انہیں ان علامات کو محض بڑھاپے کا معمول سمجھ کر نظر انداز کرنے کے بجائے، طبی معائنہ کروانا چاہیے۔ ’ایکو کارڈیوگرافی‘ ایورٹک سٹینوسس کی نشاندہی کرنے اور اس کی شدت کا تعین کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔
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ٹی اے وی آئی قلبی نگہداشت میں ایک نمایاں پیش رفت ہے، جو شدید ایورٹک سٹینوسس میں مبتلا افراد کے لیے علاج کا ایک اضافی راستہ فراہم کرتی ہے۔ اس کا بڑھتا ہوا کردار ’ذاتی نوعیت کی نگہداشت‘ کی جانب ایک بڑی تبدیلی کی عکاسی کرتا ہے، جہاں علاج کا انتخاب صرف عمر کی بنیاد پر نہیں، بلکہ مریض کی مجموعی صحت، طبی ضروریات، اور زندگی کے معیارکی خواہشات کو مدنظر رکھ کر کیا جاتا ہے۔
(وضاحت: یہاں فراہم کردہ صحت سے متعلق معلومات اور تجاویز صرف تعلیمی مقاصد کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعے، اور طبی و صحت کے ماہرین کی سفارشات پر مبنی ہیں۔ ان تجاویز پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہی بہتر ہے۔)