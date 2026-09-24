جانیں، بھارتیوں میں کم عمری میں دل کی بیماریاں کیوں بڑھ رہی ہیں؟
مغربی ممالک کے لوگوں کی نسبت ہندوستانیوں میں دل کی بیماری تقریباً 10 سال پہلے ظاہر ہوتی ہے
Published : September 24, 2026 at 12:09 PM IST
آج کل سینے میں معمولی سی بھی بے چینی یا تکلیف پر فوری توجہ دینا انتہائی ضروری ہے۔ دل کی بیماری اور ہارٹ اٹیک کی علامات میں واضح تبدیلی آرہی ہے، اب یہ علامات اتنی سادہ یا نمایاں نہیں رہیں جتنی پہلے ہوا کرتی تھیں۔ طبی سائنس کے مطابق غیر روایتی علامات اور 'سائلنٹ ہارٹ اٹیک' (خاموش ہارٹ اٹیک) کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ سردیوں کے موسم میں لوگ اکثر سینے میں بوجھ، تھکاوٹ یا جسم میں درد جیسی کیفیات کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تاہم بظاہر معمولی لگنے والی ان علامات کو نظر انداز کرنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ دل کی طرف خون کی روانی میں کمی کی نشاندہی کر سکتی ہیں۔
جے پور کے سی کے برلا ہسپتالوں میں کارڈیالوجی کے کنسلٹنٹ، ڈاکٹر شبھم کمار شرما کا کہنا ہے کہ جدید طرزِ زندگی کے عوامل جیسے شدید ذہنی دباؤ، طویل وقت تک بیٹھے رہنا، ناکافی نیند، کم عمری میں کولیسٹرول کا بڑھ جانا اور بڑھتی ہوئی آلودگی کا سامنا دل کی بیماری کی علامات کے ظاہر ہونے کے انداز کو تبدیل کر دیا ہے۔ ماضی میں خطرے کی علامات زیادہ نمایاں اور شدید ہوتی تھیں۔ لیکن آج کل دل کے پوشیدہ مسائل کی علامات میں سینے پر ہلکا دباؤ، جلن کا معمولی احساس، شدید تھکاوٹ، یا بائیں بازو، کمر یا جبڑے میں تکلیف شامل ہو سکتی ہے۔ چونکہ ہارٹ اٹیک کے تقریباً 30 سے 40 فیصد واقعات میں ابتدائی مرحلے پر سینے میں شدید درد جیسی روایتی علامات ظاہر نہیں ہوتیں، اس لیے ڈاکٹر معمولی علامات پر بھی توجہ دینے کی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔
کسی بھی عام علامت کو نظر انداز نہ کریں
ڈاکٹر شبھم کمار شرما کا کہنا ہے کہ بھارت میں دل کی بیماری کے تقریباً ہر چار میں سے ایک کیس کا تعلق 40 سال سے کم عمر افراد سے ہوتا ہے۔ اس رجحان کی وجہ موروثی عوامل، جسمانی ساخت اور جدید طرزِ زندگی کی عادات کا ایک خاص امتزاج ہے۔ بہت سے مریض ایسی بے چینی یا تکلیف کی شکایت کرتے ہیں جو اگرچہ مختصر وقت کے لیے ہوتی ہے، مگر ناقابلِ برداشت ہوتی ہے۔ درحقیقت، جب کسی شخص کو تھوڑی ہی دیر کے لیےسینے میں ناقابلِ برداشت درد، بوجھ یا بے چینی محسوس ہو، تو یہ اکثر 'انجائنا' یا 'ٹرانزینٹ اسکیمیا کی علامت ہوتی ہے۔ مریض اکثر اسے محض گیس یا بدہضمی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں کیونکہ درد چند منٹوں میں ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تاہم جب تک وہ ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں اور طبی معائنے (جیسے ای سی جی، ٹروپونن ٹیسٹ یا انجیوگرافی) کرواتے ہیں، تب تک اکثر دل کے پٹھوں کو مستقل نقصان پہنچ چکا ہوتا ہے۔
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کیا کیا جائے؟
ڈاکٹر شبھم کمار شرما کا مشورہ ہے کہ سینے میں ہونے والی نئی یا مسلسل تکلیف کو ہرگز نظر انداز نہ کریں۔ اگر یہ تکلیف چند منٹوں سے زیادہ رہے، جسمانی مشقت کے دوران ہو، یا اس کے ساتھ متلی، پسینہ آنا، چکر آنا یا سانس پھولنے جیسی علامات بھی ظاہر ہوں تو اسے خطرے کی علامت سمجھیں۔ معائنے کے لیے ہسپتال جائیں اور ای سی جی (ECG) اور کارڈیک انزائم ٹیسٹ کروائیں۔ بروقت جانچ (اسکریننگ) دل کے کسی بڑے سنگین واقعے سے بچاؤ میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ آج، یہ فرض کر لینے کے بجائے کہ سب ٹھیک ہے، بہتر ہے کہ اپنا معائنہ کروائیں اور ذہنی اطمینان حاصل کریں۔ اپنے دل کی بات جلد سنیں، کیونکہ دل اکثر چیخنے سے پہلے سرگوشی کرتا ہے۔
(وضاحت: یہاں فراہم کردہ صحت سے متعلق معلومات اور تجاویز صرف تعلیمی مقاصد کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی و صحت کے ماہرین کی سفارشات کی بنیاد پر فراہم کرتے ہیں۔ ان تجاویز پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔)