سر کی جوؤں نے 12 سالہ بچی کی جان لے لی۔ جانیں کہ سر کی جوئیں کیسے جان لیوا ہو سکتی ہیں
اڈیشہ میں ایک افسوسناک واقعہ نے سب کو چونکا دیا ہے۔ 12 سالہ بچی سر کی جوؤں سے ہلاک ہوگئی...
سر کی جوئیں بچوں خصوصاً لڑکیوں میں ایک بہت عام مسئلہ ہے۔ وہ اکثر بچپن میں سر کی ناقص صفائی کی وجہ سے نشوونما پاتے ہیں اور جب بچے ایک ساتھ کھیلتے ہیں تو ایک کے سر سے دوسرے سر میں پھیل سکتے ہیں۔ سر کی جوؤں کی سب سے عام علامت خارش ہے۔ سر کی جوؤں سے چھٹکارا حاصل کرنا آسان کام نہیں ہے۔ اس کے باوجود لوگ ان سے چھٹکارا پانے کے لیے طرح طرح کے طریقے آزماتے ہیں اور یہ ضروری ہے کیونکہ ایک حالیہ واقعہ نے بہت سے لوگوں کو خوفزدہ کر دیا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اس بات سے ناواقف ہیں کہ یہ چھوٹے کیڑے اتنے خطرناک ہو سکتے ہیں کہ وہ جان لیوا بھی ہو سکتے ہیں۔ جانیں کیسے...
انفیکشن سنگین پیچیدگیوں کا سبب بن سکتا ہے۔
جوئیں سر میں رہتی ہیں جو دن میں کئی بار انسانی خون کو پیتے ہیں۔ اگرچہ وہ عام طور پر بیماری نہیں پھیلاتے ہیں، بڑی تعداد (ہزاروں) اور طویل عرصے تک علاج نہ کیے جانے والے انفیکشن سنگین پیچیدگیوں کا باعث بن سکتے ہیں۔ وہ نہ صرف کھوپڑی پر خارش اور تکلیف کا باعث بنتے ہیں بلکہ ان کا خون چوسنے والا رویہ خون کی کمی اور شدید صورتوں میں موت کا سبب بھی بن سکتا ہے۔
اس واقعہ نے لوگوں کو چونکا دیا۔
دراصل، اڈیشہ کے پوری ضلع میں ایک افسوسناک واقعہ نے سب کو چونکا دیا ہے۔ ایک 12 سالہ لڑکی کی سر کی جوؤں کے باعث فوت ہو گئی۔ لڑکی کئی ماہ سے سر کی جوؤں میں مبتلا تھی جس کی وجہ سے اس کی کھوپڑی اور جلد میں شدید انفیکشن ہو گیا تھا۔ ایک موقع پر، انفیکشن کی بدبو نے اسے گھر سے باہر جانے سے روک دیا۔ بروقت علاج نہ ہونے کی وجہ سے انفیکشن بڑھ گیا اور لڑکی کی موت ہو گئی۔
سر کی جوئیں کیا ہیں؟
جوئیں چھوٹے کیڑے ہیں جو کھوپڑی کی ناقص حفظان صحت اور کھوپڑی پر جمع ہونے والی گندگی کی وجہ سے بالوں میں افزائش کرتے ہیں، چاہے وہ بہت زیادہ تیل ہو یا خشک۔ وہ بالوں کے درمیان رہتے ہیں اور کھوپڑی سے خون چوستے ہیں، جس کی وجہ سے مسلسل خارش اور جلن ہوتی ہے۔ ان کے انڈے، جنہیں نٹس کہتے ہیں، بالوں سے چپک جاتے ہیں۔ یہ چھوٹے بچوں اور نوعمروں میں زیادہ عام ہیں جو اپنی کھوپڑی کی صفائی کو برقرار رکھنے سے قاصر ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مسئلہ بالغوں میں نہیں ہو سکتا۔ جوئیں بڑی عمر کے مردوں اور عورتوں میں بھی زیادہ عام ہیں، خاص طور پر لمبے بالوں والی خواتین میں۔ جوئیں ایک سر سے دوسرے سر میں آسانی سے اسکول جانے والے بچوں یا کھیلنے سےساتھیوں میں پھیل جاتی ہیں۔ وہ ذاتی رابطے اور کنگھی اور تولیے جیسی اشیاء کے اشتراک سے بھی پھیل سکتے ہیں۔
ایک مادہ جوئی ہر روز تقریباً 6 انڈے دیتی ہے۔ یہ انڈے ایک ہفتے کے اندر اندر پھٹ کر بچہ بن جاتے ہیں۔ ایک بالغ جوئی انسانی سر پر 30 دن تک زندہ رہ سکتی ہے۔ تاہم سی ڈی سی کی ایک تحقیق کے مطابق اگر یہ سر سے باہر آجائے تو یہ دو دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتی۔
اس کی علامات کیا ہیں؟
ابتدائی طور پر کوئی علامات ظاہر نہیں ہوسکتی ہیں۔ لیکن NIH کے ایک مطالعہ کے مطابق، جیسے جیسے انفیکشن بڑھتا ہے، یہ تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں...
کھوپڑی پر رینگنے کا احساس
انتہائی خارش (جلد پر جوؤں کے تھوک سے الرجک رد عمل کی وجہ سے)
خارش کی وجہ سے ہونے والے زخم اور بیکٹیریل انفیکشن۔
بے خوابی اور چڑچڑاپن۔
خون کی کمی اور موت:
اگرچہ جوئیں تھوڑی مقدار میں خون چوس لیتی ہیں، لیکن جب ان کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے، تو وہ بچے کے جسم سے خون کی نمایاں کمی کا سبب بن سکتی ہیں۔ ایک مادہ جوئی تقریباً 0.0001579 ملی لیٹر خون چوستی ہے۔ اگرچہ یہ مقدار کم معلوم ہو سکتی ہے لیکن ایک تحقیق کے مطابق طویل عرصے تک جوؤں کے ساتھ رہنا اور ہزاروں جوؤں کا جمع ہونا شدید آئرن کی کمی سے خون کی کمی کا باعث بن سکتا ہے۔
2023 میں سعودی عرب میں ایک 10 سالہ بچی بے ہوشی اور خون کی کمی کے باعث ہسپتال میں داخل تھی۔ ٹیسٹوں سے پتہ چلا کہ اس کے خون کا ہیموگلوبن (Hb) صرف 4 g/dL تک گر گیا تھا۔ اس کی تصدیق سر کی جوؤں کی زیادتی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اسی طرح 2020 میں امریکہ کے جارجیا میں ایک 12 سالہ لڑکی اسی وجہ سے دل کا دورہ پڑنے سے چل بسی۔
یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سر کی جوئیں صرف صحت کا مسئلہ نہیں بلکہ ایک طبی ایمرجنسی ہے۔ یہ خبر اس بات پر بھی زور دیتی ہے کہ اگر ہمارے سر میں جوئیں ہوں تو ہمیں لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے۔
