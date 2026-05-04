'گڑمار' شوگر کے مریضوں کے لیے دوا ثابت ہو سکتا ہے، یہ پودا برہمایونی پہاڑی پر پایا جاتا ہے
بہار میں برہمایونی پہاڑی پر پایا جانے والا دواؤں کا پودا 'گڑمار' شوگر کنٹرول کرنے کےلیے بہت موثر ہے۔ گیا سے سرتاج احمد کی رپورٹ۔
Published : May 4, 2026 at 5:12 PM IST
گیا، بہار: ذیابیطس کا شکار ہونے کے بعد مریض نہ صرف اپنی پسندیدہ غذا سے محروم ہوجاتے ہیں بلکہ انہیں ہر روز طرح طرح کی تکلیفیں بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ اس لیے آج ہم آپ کو ایک ایسے پودے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو ذیابیطس کے علاج کے لیے کسی دوا سے کم نہیں سمجھا جاتا۔
شوگر کے مریضوں کے لیے امرتسر: قدرت نے 'گڑمار' دواؤں کا پودا ذیابیطس کے مریضوں کے لیے ایک قیمتی تحفہ کے طور پر دیا ہے۔ یہ ذیابیطس کے مریضوں کے لیے امرت کی طرح ہے۔ ان میں سے سینکڑوں دواؤں کے پودے گیا کی ایک مشہور تاریخی اور مذہبی پہاڑی برہمایونی ہل پر پائے جاتے ہیں۔
گڑمارپلانٹ پر تحقیق: جب کہ کہا جاتا ہے کہ گڑمارکا پودا گیا کی برہمایونی پہاڑی پر سینکڑوں سالوں سے موجود ہے، لیکن مگدھ یونیورسٹی کے محققین نے یہ معلوم کرنے کے لیے تحقیق کی کہ آیا یہ پودا 2024 میں بھی پہاڑی پر موجود ہے یا نہیں۔انہوں نے پایا کہ گڑمارکے پودے بڑی تعداد میں براہمایونی پہاڑی پر موجود تھے۔ مندر کے پجاری دیوانندن بابا کا کہنا ہے کہ اس پہاڑی پر نہ صرف آج بلکہ ہزاروں سالوں سے مختلف ادویاتی پودے پائے جاتے ہیں۔ لوگ ضرورت کے مطابق آتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، شناخت کرتے ہیں اور لے جاتے ہیں۔
شناخت ضروری ہے: دیوانندن بابا کہتے ہیں کہ شناخت کے لیے آنکھ ہونی چاہیے: اس پہاڑی کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اس پر قدرتی طور پر کئی قسم کی جڑی بوٹیاں اگتی ہیں۔ صرف ایک ماہر ان کی شناخت کرسکتا ہے۔ ہم برسوں سے گڑمارکو دیکھ رہے ہیں، اس لیے ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہاں جڑی بوٹیوں کی بہت سی دوسری اقسام بھی ہیں۔
"ہم نے گڑمار کے پتوں کا استعمال کیا ہے۔ ہمیں بہت سے فوائد کا تجربہ ہوا ہے۔ جب ہمیں ذیابیطس ہوا تو ہم نے پہلی علامات ظاہر ہوتے ہی اسے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ہم نے اس کے ساتھ کسٹرڈ ایپل کے پتے بھی کھائے جو بہت فائدہ مند تھے اور میری ذیابیطس دور ہوگئی۔ اب میں مکمل طور پر صحت مند ہوں۔ اگرچہ میں نے برسوں سے کوئی ٹیسٹ نہیں کروایا، لیکن میں جسمانی طور پر صحت مند محسوس کرتا ہوں۔" - دیوانندن بابا، پجاری
دوائی BGR 34 میں استعمال کیا جاتا ہے: بہار کی مگدھ یونیورسٹی کے پروفیسرز کی جانب سے انٹرنیشنل جرنل آف کریٹیو ریسرچ تھاٹ (IJCRT) میں شائع ہونے والی ایک تحقیق میں کہا گیا ہے کہ گیاجی میں برہمایونی پہاڑی پر پائے جانے والے تین دواؤں کے پودوں میں سے ایک گڑمار (Gymnema sylvestre) وہی پودا ہے جسے pancedia کے لیے سمجھا جاتا ہے۔ CSIR نے گڑمار کو اپنی ذیابیطس کے خلاف دوا BGR-34 میں شامل کیا ہے۔ یہ دوا ایمل فارما کے ذریعے مارکیٹ میں لائی گئی ہے اور کامیاب رہی ہے۔
دیگر جڑی بوٹیاں بھی شامل ہیں: ایمل فارما کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ گڑمار کے ساتھ ذیابیطس کی دوا میں داروہریدرا، گیلوئے، وجےسر، ماجیتھ اور میتھیکا جیسی دوائیں بھی شامل ہیں۔ یہ ذیابیطس، میٹابولزم اور لپڈ پروفائلز کو کنٹرول کرتا ہے، جبکہ اینٹی آکسیڈینٹ کی سطح کو بھی بڑھاتا ہے۔ محققین نے بتایا ہے کہ ذیابیطس کی پہلی دوا میٹفارمین بھی دواؤں کے پودے گالیگا سے حاصل کی گئی ہے اور اس لیے اگلی نسل کے لیے زیادہ موثر علاج کی سہولت فراہم کرنے کے لیے گڑمار پر مزید وسیع تحقیق ضروری ہے۔
مٹھائی کی خواہش نہیں: اس کی طبی خصوصیات کے بارے میں ماہر ڈاکٹر ہیمنت کمار کا کہنا ہے کہ اس کے پتے کھانے سے تقریباً ایک گھنٹے تک کسی بھی میٹھے کھانے کا ذائقہ ختم ہوجاتا ہے۔ گڑ یا چینی کھانے سے اس کی مٹھاس ختم ہوجاتی ہے۔ اس کے پتے کھانے کے بعد ریت کی طرح ذائقے میں آتے ہیں لیکن یہ جڑی بوٹی ذیابیطس کے علاج میں بہت موثر ہے۔ یہ آیوروید میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا ہے۔
"یہ ہزاروں سالوں سے آیورویدک ادویات میں استعمال ہو رہا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ذیابیطس کے مریضوں کے لیے ایک علاج ہے۔ اس کے استعمال سے ذیابیطس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اسے کھانے سے میٹھے کی خواہش بھی کم ہوتی ہے۔ یہ اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پر اہم کردار ادا کرتی ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کا استعمال بہت سی بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہے۔" - ڈاکٹر ہیمنت کمار، اسسٹنٹ پروفیسر، جنوبی بہار یونیورسٹی
بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے: گڑمار کا استعمال ہائی بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ یہ نقصان دہ کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے میں بھی مفید ہے۔ آنتوں کی بیماریوں کے لیے بھی اس کے بہت سے استعمال ہیں۔
صحیح استعمال ضروری ہے: اگر صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو اس کے فوائد فوراً نظر آنے لگتے ہیں۔ لوگ اسے آیورویدک ادویات میں استعمال کرتے ہیں۔ اسے اپنانے سے لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں اور کئی بیماریوں سے نجات پا رہے ہیں۔ ملیریا کے بخار کے لیے بھی بہت مفید سمجھا جاتا ہے۔ اس کی مفید خصوصیات بہت سے مختلف طریقوں سے پائی جاتی ہیں۔
استعمال کرنے کا طریقہ: جنوبی بہار یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر ہیمنت کہتے ہیں کہ اسے استعمال کرنے کے لیے پتوں کو نیم گرم پانی میں گرم کریں۔ اس کے بعد صبح یا شام یا دونوں پانی پی لیں۔ آپ پتوں کو نیم گرم پانی میں ابال کر چبا کر بھی کھا سکتے ہیں۔
"بہت سے لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ انہیں رات بھر پانی میں بھگو کر اور صبح پانی پی لیں۔ وہ اپنی سہولت کے مطابق پتوں کو چباتے ہیں۔ انہیں براہ راست کھانے سے گریز کرنا چاہیے۔" - ڈاکٹر ہیمنت کمار، اسسٹنٹ پروفیسر، جنوبی بہار یونیورسٹی
دھنونتری آروگیہ واٹیکا میں جمنیمک ایسڈ: جمنیمک ایسڈ میں پائے جانے والے جمنیمک ایسڈ میں بلڈ شوگر کو کم کرنے کی منفرد صلاحیت ہوتی ہے۔ جمنیمک ایسڈ کی خاصیت یہ ہے کہ یہ آنت کی بیرونی تہہ میں رسیپٹر کی جگہوں کو بھرتا ہے، جس سے مٹھاس کی بھوک کم ہوتی ہے۔ جنوبی بہار یونیورسٹی کی فیکلٹی آف ایگریکلچر نے کیمپس میں دھنونتری آروگیہ واٹیکا میں تحقیقی مقاصد کے لیے گڈمار کے پودے لگائے ہیں، جہاں طلبہ آتے ہیں اور تحقیق کرتے ہیں۔
میٹابولزم کو منظم کرتا ہے: ڈاکٹر ہیمنت کا کہنا ہے کہ گڈمار کے پودے جنوبی بہار یونیورسٹی کے کیمپس میں موجود ہیں، اور جہاں تک یہ دعویٰ ہے کہ یہ برہمایونی پہاڑی پر پائے جاتے ہیں، یہ درست ہو سکتا ہے۔ برہمایونی پہاڑی کی صدیوں پرانی تاریخ ہے۔ اس کے پودے دوسرے بہت سے علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے فوائد 100% یقینی ہیں کیونکہ اس میں flavonoids اور saponins ہوتے ہیں، جو لپڈ میٹابولزم کو منظم کرتے ہیں۔ فلاوونائڈز اینٹی آکسیڈینٹ ہیں، اور سیپوننز کولیسٹرول کو کم کرتے ہیں۔
AIIMS کے ایک مطالعہ سے تصدیق: 2022 میں، نئی دہلی میں آل انڈیا انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز (AIIMS) کے ایک مطالعہ نے اس بات کی تصدیق کی کہ BGR-34 خون میں شکر کی سطح اور موٹاپے کو کم کرنے میں موثر ہے۔ یہ جسم کے میٹابولزم کو بھی بہتر کرتا ہے۔
برہمایونی پہاڑی کی مذہبی اہمیت: بابا دیوندن کا کہنا ہے کہ برہمایونی پہاڑی گیا کی بلند ترین پہاڑیوں میں سے ایک ہے، جہاں بھگوان برہما کی پانچ چہروں والی مورتی نصب ہے۔ پہاڑی کی چوٹی تک پہنچنے کے لیے 424 سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں۔ یہ پہاڑی مذہبی اہمیت کی حامل ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آج جہاں ’گڈمار‘ نامی پودے کا چرچا ہو رہا ہے، وہ یہاں صدیوں سے موجود ہے۔ اس کے اور بھی کئی نام ہو سکتے ہیں۔ ہمارے آباؤ اجداد 500 سالوں سے یہاں کے مندر کے پجاری رہے ہیں۔
ذیابیطس کی اہم اقسام: ذیابیطس کی اقسام کے لحاظ سے، قسم 1 میں جسم کی انسولین پیدا کرنے میں ناکامی شامل ہے۔ یہ اکثر بچوں اور نوجوان بالغوں میں پایا جاتا ہے۔ قسم 2 میں، جسم یا تو انسولین کا صحیح استعمال نہیں کرتا یا کافی مقدار میں پیدا نہیں کرتا۔ یہ سب سے عام قسم ہے۔ حمل کی ذیابیطس حمل کے دوران ہوتی ہے اور ٹائپ 2 ذیابیطس کے خطرے کو بڑھا سکتی ہے۔
ذیابیطس کی علامات: ذیابیطس کا جلد پتہ لگانے سے اس کی پیچیدگیوں کو کم کیا جاسکتا ہے۔ ابتدائی علامات میں ضرورت سے زیادہ پیاس اور بھوک، بار بار پیشاب، تھکاوٹ، اور دھندلا نظر شامل ہیں۔ زخم بھی آہستہ آہستہ بھرتے ہیں۔