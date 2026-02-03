سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اضافہ آج کے تازہ ترین دام جانیں،کیا یہ سرمایہ کاری کرنےکا وقت ہے
ہندوستان امریکہ تجارتی معاہدے کی وجہ سے گھریلو اور عالمی منڈیوں میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔
Published : February 3, 2026 at 12:09 PM IST
نئی دہلی: ہندوستان اور امریکہ کے درمیان تاریخی تجارتی معاہدے کے اعلان نے گھریلو اور عالمی منڈیوں میں نئے جوش و خروش کو جنم دیا ہے۔ ڈیل سے مثبت اشارے کے درمیان، MCX ایم سی ایکس پر آج سونے اور چاندی کی قیمتوں میں مضبوط بحالی دیکھنے میں آئی، جو تین دن کی کمی کو واپس لے گئی۔
چاندی
چاندی نے منگل کی صبح ابتدائی تجارت میں سرمایہ کاروں کو حیران کردیا۔ مسلسل تین دن کی کمی کے بعد، مارچ کی ڈیلیوری چاندی نے 17,000 سے زیادہ کا ریکارڈ اضافہ ریکارڈ کیا۔ صبح 9:30 بجے تک، چاندی 2,53,999 فی کلوگرام پر ٹریڈ کر رہی تھی، جو کہ 17,738 کے بڑے پیمانے پر بڑھ رہی تھی۔ مارکیٹ ماہرین کا خیال ہے کہ ہندوستانی اشیاء پر ٹیرف کم کرنے کے امریکی فیصلے سے صنعتی طلب میں اضافہ متوقع ہے جس کا براہ راست اثر چاندی کی قیمتوں پر پڑا ہے۔
سونا بھی ریکارڈ بلندی کے قریب ہے۔
چاندی کے ساتھ سونے میں بھی چمک آئی ہے۔ اپریل کی ڈیلیوری کے لیے سونا آج ابتدائی سیشن میں ₹4,595 بڑھ کر 1,48,586 فی 10 گرام تک پہنچ گیا۔ تجارتی معاہدے نے نہ صرف سرمایہ کاروں کے اعتماد کو بڑھایا ہے بلکہ عالمی ڈالر کے اتار چڑھاؤ کے درمیان سونے کی ایک محفوظ پناہ گاہ کے طور پر پوزیشن کو بھی مضبوط کیا ہے۔
تجارتی معاہدے اور بجٹ کا دوہرا اثر
اس اضافے کے پیچھے اہم وجہ بھارت-امریکہ تجارتی معاہدے کے تحت درآمد اور برآمد کے قوانین میں نرمی کو سمجھا جاتا ہے۔ امریکہ نے ہندوستانی مصنوعات پر محصولات کو 50 فیصد سے کم کر کے 18فیصد کر دیا ہے، جس سے جواہرات اور زیورات کے شعبے سے برآمدات میں نمایاں اضافہ متوقع ہے۔ مزید برآں، بجٹ 2026 میں سونے پر کسٹم ڈیوٹی میں کمی نے بھی مقامی مارکیٹ کے جذبات کو فروغ دیا ہے۔
سرمایہ کار کی رائے
مارکیٹ کے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ تجارتی معاہدے کے بعد کی یہ صورتحال طویل ہو سکتی ہے۔ تاہم، سرمایہ کاروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ عالمی جغرافیائی سیاسی پیش رفت کی نگرانی کریں۔ ابھی کے لیے، اجناس کی منڈی میں اس بیل کی دوڑ نے جیولرز اور بڑے سرمایہ کاروں کو خوش کر دیا ہے۔